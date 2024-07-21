Политтехнолог рассказал, как американские ракеты в Германии станут прологом к большой войне - 21.07.2024 Украина.ру
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Политтехнолог рассказал, как американские ракеты в Германии станут прологом к большой войне
Политтехнолог рассказал, как американские ракеты в Германии станут прологом к большой войне - 21.07.2024 Украина.ру
Политтехнолог рассказал, как американские ракеты в Германии станут прологом к большой войне
Может произойти случайность, в результате которой одна из сторон ненамеренно или осознанно (считая, что она действует правильно) возьмет и применит это оружие. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог Евгений Ющук.
2024-07-21T11:31
2024-07-21T11:31
новости
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германия
евгений ющук
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Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что американское оружие в Германии станет ответом на "Искандеры" под Калининградом. Россия в ответ на это может развернуть аналогичные системы с ядерным оснащением, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.Политтехнолог Евгений Ющук уверен, что эти решения приближают Россию и Запад к войне.Примерно так же регулярно случаются приграничные инциденты, когда в разных странах мира патрули начинают стрелять друг в друга, а это приводит к эскалации. И тут похожая история, только с гораздо более тяжелым оружием и с гораздо более тяжелыми последствиями.Полная версия интервью Евгений Ющук: Зеленскому придется крутить педали до конца — главное, чтобы не ядерного на сайте Украина.ру.О том, как в ВСУ оценивают ситуацию на фронте Нас готовят к кровавой мясорубке. Что говорят украинские военные о ситуации на фронте
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, германия, евгений ющук, борис писториус, сергей рябков, всу
Новости, Россия, Германия, Евгений Ющук, Борис Писториус, Сергей Рябков, ВСУ

Политтехнолог рассказал, как американские ракеты в Германии станут прологом к большой войне

11:31 21.07.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкОткрытие военных учений Rapid Trident-2020 на Украине
Открытие военных учений Rapid Trident-2020 на Украине - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Может произойти случайность, в результате которой одна из сторон ненамеренно или осознанно (считая, что она действует правильно) возьмет и применит это оружие. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог Евгений Ющук.
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что американское оружие в Германии станет ответом на "Искандеры" под Калининградом. Россия в ответ на это может развернуть аналогичные системы с ядерным оснащением, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Политтехнолог Евгений Ющук уверен, что эти решения приближают Россию и Запад к войне.
"Проблема всегда одна и та же. Может произойти случайность, в результате которой одна из сторон ненамеренно или осознанно (считая, что она действует правильно) возьмет и применит это оружие. Противник сделает то же самое и все это покатится", - сказал он.
Примерно так же регулярно случаются приграничные инциденты, когда в разных странах мира патрули начинают стрелять друг в друга, а это приводит к эскалации.
И тут похожая история, только с гораздо более тяжелым оружием и с гораздо более тяжелыми последствиями.
Полная версия интервью Евгений Ющук: Зеленскому придется крутить педали до конца — главное, чтобы не ядерного на сайте Украина.ру.
О том, как в ВСУ оценивают ситуацию на фронте Нас готовят к кровавой мясорубке. Что говорят украинские военные о ситуации на фронте
 
НовостиРоссияГерманияЕвгений ЮщукБорис ПисториусСергей РябковВСУ
 
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