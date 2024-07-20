https://ukraina.ru/20240720/1056374804.html

Нас готовят к кровавой мясорубке. Что говорят украинские военные о ситуации на фронте

Нас готовят к кровавой мясорубке. Что говорят украинские военные о ситуации на фронте - 20.07.2024 Украина.ру

Нас готовят к кровавой мясорубке. Что говорят украинские военные о ситуации на фронте

Украинские военные и военные эксперты на этой неделе обсуждали обещанное Зеленским новое наступление, жалуясь на нехватку людей даже для удержания нынешних позиций. Вместе с тем украинские военные отмечают совершенствование российских систем вооружений и тактики ведения боевых действий.

2024-07-20T09:24

2024-07-20T09:24

2024-07-20T09:26

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рада

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Украинский журналист Кирилл Сазонов, вступивший в ВСУ, жалуется на высокую степень подготовленности российских штурмовиков и их профессионализм. "В зоне ответственности 41-й бригады, где воюет наше подразделение "Гром", все ребята говорят, кто сталкивается – и стрелковый бой, и обстрел, и дронщики, и миномётчики наши, и арта – все говорят: противник очень тяжёлый. Никаких, извините, "чмобиков" здесь нет. Очень тяжёлый и десант, и морпехи, и спецура", - рассказывает Сазонов. Он также отмечает, что российские штурмовики работают парами и продвигаются очень быстро.Украинский военный аналитик Иван Киричевский в интервью радио "Новое время" отмечает также увеличение производства российских ракет, сожалея, что Запад долгое время вводил Киев в заблуждение, заверяя, что ракеты у РФ скоро закончатся. По его оценкам, производство российских ракет существенно превышает производство зенитных ракет всем Западом."Массовость производства российских дальнобойных ракет означает то, что у них дальнобойных ракет производство больше, чем у Запада – зенитных ракет. То есть выходит, что русские могут и имеют соответствующий потенциал, чтобы, увы, но перегнать нас в том, насколько мы способны их сбивать", – констатировал Киричевский.Бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко также сетует на совершенствование самих российских ракет. "Они модернизировали ракеты крылатые, которые запускаются с воздушной платформы, с морской платформы. Эти ракеты имеют сами тепловые ловушки и средства радиоэлектронного радиоподавления, непосредственно сами ракеты. Они имеют новое оборудование – высотомеры, которые позволяют лететь на очень низкой высоте и это проблема для наших средств противовоздушной обороны", - рассказывает украинский генерал, констатируя, что эффективность их уничтожения украинской ПВО значительно уменьшилась.Украинский снайпер, командир группы ВСУ Константин Прошинский в интервью на канале "Новости Live" также печалится, что россияне быстро учатся и находят управу на новые системы вооружений, которые поставляет Запад."Они научились находить "Хаймарсы", и парням приходилось останавливать свои боевые действия, срочно менять диспозиции, от этого меняется и весь рисунок на этом участке фронта. И таких моментов много. Сейчас, когда мы стали покрывать фронт РЭБами, они перешли на нижние частоты, на 400-е частоты FPV, у нас нет РЭБов на 400-х частотах, и сейчас это полный ад, они всё больше и больше их запускают", - сожалеет Прошинский, признавая, что даже появление истребителей F-16 не изменит общую картину на поле боя.Тем временем украинский политолог Руслан Бортник после взятия села Урожайное допускает наступление ВС РФ на Днепропетровскую область, что станет сильным имиджевым ударом по украинским властям. "Вот у нас Урожайное, ставим точку, и ставим сюда точку. Знаете, до чего расстояние в 20 километров? До границы Днепропетровской области. Сам заход в Днепропетровскую область, даже на ее сельские, далекие окраины, может использоваться как серьезный фактор пропаганды, информационной кампании", - предупреждает политолог.Офицер 59 мотопехотной бригады ВСУ Сергей Цехоцкий жалуется на продвижение россиян, которому якобы способствует установившаяся в регионе жара. "Сейчас очень короткие ночи, утро наступает очень рано, погодные условия позволяют. Болота нет, как обычно бывает на полях, и в этом плане для наступления удобные условия", – жалуется Цехоцкий. Напомним, что в прошлом году украинским войскам мешали внезапно отросшие к лету деревья и кусты, а до этого – их отсутствие и весенняя распутица.Обсуждают украинские военные и планы нового контрнаступления ВСУ, на который их толкает Зеленский по указке западных хозяев. Однако "контрнаступать" некем, жалуется командир группы ВСУ Константин Прошинский на канале "Новости Live". По его оценкам, до 90% не хотят и не могут воевать. "Человека, которого запихнули насильно в бус и привезли ко мне – возможно, из десяти одного мы сделаем воином. А девять напишут отказные или пойдут сдаваться, искать какие-то причины по больничкам, уходить надолго", - рассказывает Прошинский. По его словам, на ЛБС часто надо идти под обстрелами 8-10 км в одну сторону при жаре +40. Многие из насильно мобилизованных просто не доходят, а ложатся на землю где-то по дороге, и их приходится тащить назад. Он считает, что 90% пополнения становится обузой в ВСУ.Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* утверждает, что в ВСу назревает бунт младших офицеров против командования. "Огромное количество сообщений, которые начали нарастать о реально бедственном положении в армии, крики военнослужащих, крики людей, которые их представляют, показывают одно – в армии назревает тяжелейший конфликт между кадровым старшим офицерским составом и армией добровольческого, мобилизационного и младшего офицерского состава", - рассказывает Арестович.Вышеупомянутый Константин Прошинский заявляет, что на ЛБС в бригадах сейчас нередко остается по 20-30% личного состава, но никто их менять не собирается. "Они на передке, никто их не меняет. Зато сформировали 14 новых бригад, у которых нет вооружения, они где-то находятся. Плюс ещё непонятно, где там сотни тысяч тыловых частей, которые никогда не воевали", – возмущается Прошинский, комментируя заявления Зеленского о формировании 14 новых бригад, для которых у Запада просит вооружений.Экс-спикер украинского парламента, депутат Дмитрий Разумков тоже возмущен заявлениями Зеленского о 14 новых бригадах. "Когда наши защитники на фронте слышат о том, что где-то в тылу стоит 14 бригад, у которых якобы нет техники, то все говорят, так мы обеспечим этой техникой, дайте нам людей", – говорит Разумков.Тем не менее, Арестович все равно уверен, что Зеленский погонит ВСУ в новое контрнаступление, так как только крупная военная катастрофа может оправдать переход к мирным переговорам после воинственных заявлений. "Получится хорошо, не получится, тоже хорошо, все поймут, что воевать нельзя. Надо мириться. Крупная катастрофа военная станет наглядным свидетельством того, что мы не тянем в военном отношении", - сказал бывший советник Офиса Зеленского, сожалея, что ради этого все равно придется положить около 50 тысяч человек.Экс-депутат Рады Игорь Мосийчук тоже уверен, что Зеленский готовит что-то ужасное под видом контрнаступления, чтобы затем согласиться на переговоры, нейтрализовав воинственных радикалов."Что я имею в виду? У нас есть люди, в основном это люди, которые сосредоточены в вооруженных силах, которые считают неприемлемым какое-либо мирное решение, кроме победы на поле боя […] Я боюсь, чтобы они не устроили какую-то кровавую мясорубку, на фоне которой потом можно было выйти и сказать: "Какая трагедия – надо идти на переговоры". Вот этого я очень боюсь", - заявил Мосийчук.В целом же украинские военные и военные эксперты шокированы планами Зеленского бросить ВСУ в новое контрнаступление на фоне очевидного прогресса российской армии, как в техническом, так и в организационном плане. Однако все понимают, что ради сохранения лица и личных амбиций Зеленскому необходимо будет угробить десятки тысяч, прежде чем начать менять свою риторику.О том, что происходит в эти дни на фронте - в статье военного обозревателя издания Украина.ру Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. В ожидании главного удара"* Признан в России террористом и экстремистом

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

запад, днепропетровская область, россия, владимир зеленский, алексей арестович, дмитрий разумков, всу, генштаб, рада, f-16, эксклюзив