https://ukraina.ru/20240720/1056372250.html

Евгений Ющук: Зеленскому придется крутить педали до конца — главное, чтобы не ядерного

Евгений Ющук: Зеленскому придется крутить педали до конца — главное, чтобы не ядерного - 20.07.2024 Украина.ру

Евгений Ющук: Зеленскому придется крутить педали до конца — главное, чтобы не ядерного

У России есть два жестких инструмента, которыми можно заставить Запад бояться. Пока что он действует, не опасаясь последствий.

2024-07-20T08:00

2024-07-20T08:00

2024-07-20T09:32

интервью

всу

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россия

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нато

f-16

контрнаступление

ядерное оружие

бпла

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог Евгений Ющук.Эксперт также объяснил, почему считает условным закон об амнистии за первое дезертирство из Вооруженных сил Украины (ВСУ). Тем не менее украинцы все еще воюют, а наши войска не могут продвинутся даже на десятки километров, не понеся неприемлемого ущерба. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что американское оружие в Германии станет ответом на "Искандеры" под Калининградом. Россия в ответ на это может развернуть аналогичные системы с ядерным оснащением, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.— Евгений Леонидович, насколько это приблизит Россию и Запад к полноценной войне? Возможно ли повторение Карибского кризиса или даже хуже?— Это приближает нас к войне. Когда подобные ситуации возникали еще при Андропове, их именно так и разрешали, утаскивая в разные стороны средства поражения.Проблема всегда одна и та же. Может произойти случайность, в результате которой одна из сторон ненамеренно или осознанно (считая, что она действует правильно) возьмет и применит это оружие. Противник сделает то же самое и все это покатится. Примерно так же регулярно случаются приграничные инциденты, когда в разных странах мира патрули начинают стрелять друг в друга, а это приводит к эскалации. И тут похожая история, только с гораздо более тяжелым оружием и с гораздо более тяжелыми последствиями.Что касается Карибского кризиса, то хуже него только ядерная война.Карибский кризис — это когда проводился 30-минутный обратный отсчет, доходил до 5 минут и возобновлялся. Если бы он не остановился на 25 минутах, ракеты бы полетели.Поэтому да, это приближает нас к войне.— В продолжении темы вероятной войны России и Запада. НАТО сейчас создает "Беспилотную коалицию", в рамках которой ВСУ планируют передать миллион дронов. Это серьезная для нас угроза. Как мы можем этому противодействовать?— Такие коалиции НАТО — это когда они вскладчину покупают, отдают или собирают какие-то вооружения для Украины. "Беспилотная коалиция" в этом плане ничем не отличается от танковой или истребительной (F-16). Противодействовать этому можно только одним способом — сбивать и сажать эти дроны, а также применять собственные БПЛА.Запад таким образом решает две проблемы.Первое. США зарабатывают деньги на оборонных заказах. Вне зависимости от того, отдаются вооружения какой-то страны или закупаются, потому что заявка на это в любом случае пойдет американским оборонным компаниям. Причем это долгосрочные контракты на годы вперед.Второе. США и Западу нужно "сдерживание России". Они хотят связать боем нашу армию на определенной территории, чтобы она больше нигде не могла оказывать силовое влияние. Пока Штаты успешно подбрасывают гирьки на чашу весов, чтобы ситуация для Украины слишком не ухудшалась.Да, Европа при этом начинает беднеть и страдать. Но нынешние европейские элиты считают евроатлантическое сотрудничество более важным. Их официальная позиция: "Сегодня нам плохо, но завтра мы все эти расходы отобьем и у нас все будет хорошо". Хотя с точки зрения долгосрочных интересов европейских стран это уже очень плохо.— НАТО также озвучило планы расширения своего присутствия на Черном море и на Восточных Балканах. Ведутся разговоры о крупнейшей базе альянса в Румынии. Какой масштаб может принять это расширение? Что нам с этим делать?— НАТО как организация, находясь отдельно от своих государств, но регулярно получая от них финансирование, постоянно должна доказывать необходимость своего существования. Так вот альянс в самом начале украинского конфликта отверг все предложения Владимира Путина и начал делать все наоборот:НАТО не должно расширяться на Восток? А они показывают, что будум расширяться на Восток.НАТО должно отойти от российских границ? Получайте Финляндию в НАТО.Что касается базы в Румынии, то это серьезная логистическая структура, которая обеспечивает действия тех же украинских самолетов. Это несет для нас угрозу. Пока не будет принято решение атаковать натовские базы на натовской территории (это большой риск), они еще приблизятся и будут нам еще больше угрожать.Надо признать, что Украине и Западу удается удерживать нас на позициях, где мы сейчас находимся. К сожалению, значимых стратегических прорывов на фронте у нас нет.— Чем закончится история с F-16, учитывая предупреждения Москвы, что самолеты и аэродромы, с которых те взлетают, будут рассматриваться как законные цели для российской армии?— Вооруженным силам Украины нужна авиация, чтобы сдержать нашу армию.Пока Запад мог, он поставлял киевскому режиму советские самолеты. Советские самолеты закончились, а летать на чем-то надо. Поэтому они будут поставлять западные самолеты. Им же надо чем-то запускать крылатые ракеты по России. Если они это сделать не смогут, для них это будет печально.Понятно, что мы будем уничтожать F-16. Но над Украиной. Не думаю, что мы будем бить по аэродромам в Румынии.Еще в 2015 году Запад считал Россию региональной державой, которая может оказывать влияние у своих границ, но не может слишком далеко распространять свою проекцию силы. Нас считали региональной державой с мощной армией, но слабой экономикой. Москва стала доказывать, что Запад ошибается, а он все равно сопротивляется. В плане экономики нас продолжают давить санкциями, а в военном плане нам противопоставили свое почти непосредственное участие на Украине.Разговоры и предупреждения могут быть любыми. Важно только то, кто что может сделать, не опасаясь последствий. Пока Запад действует, не опасаясь последствий. Если же они все же наступят, то станут неприятным сюрпризом для всех.— А что мы можем сделать из того, что пока не делаем?— Порезать все интернет-кабели и применить ядерное оружие (сначала-тактическое, потом — возможно и стратегическое).Почему США предпочитают не сталкиваться с нами напрямую? Я имею в виду не эпизоды, когда диверсионно-разведывательные группы порезали друг друга в джунглях (как это было во время холодной войны), а явно видимые — когда мы, например, собьем американский военный самолет. Потому что американцы начнут говорить своему президенту: "А вы зачем на работу ходите? У нас самолеты сбивают, а вы ничего не делаете. Может быть, вас надо поменять?". Президенту США придется как-то реагировать, и начнется ситуация: неважно, кто первый разместил ракеты (это потом уже никто не вспомнит). Важно, как не довести дело до ядерной войны. Штаты этого не хотят. Пусть Украина воюет и Россию сдерживает, а дальше видно будет — это их подход.Мы тоже пытаемся избежать резких шагов. Если мы на Украине применим ядерное оружие, вы представляете, как на это отреагируют Индия, Китай и арабский мир? США их будут, несомненно, раскачивать на тему: дескать, посмотрите, что творит ядерная держава [Россия]. Она то же самое может и с вами сотворить. Мы, американцы, хоть и ядерная держава, но так себя не ведем. Мы один раз в 1945 году ядерное оружие применили, ужаснулись и больше себе такого не позволяем. Это русские — беспредельщики.— Сейчас также обсуждается тема нового "контрнаступа" ВСУ. Какие в этом есть политические плюсы и минусы для Киева и Запада?— Для Запада это будет однозначный плюс, потому что это лишний раз удержит Россию от выполнения целей и задач спецоперации (СВО). При этом сами западники не понесут никаких потерь. Они же прямо говорят, что это Украина тратит своих людей, а они только слегка тратятся финансово и потом зарабатывают.Для народа Украины это будет однозначный минус, а для Зеленского — однозначный плюс. Он же живет с этой войны. Пока идет война, он может говорить: я молодец. Для него боевые действия — это как велосипед. Если он перестанет крутить педали, он остановится.Украинский народ будет страдать. Потом он припомнит это Зеленскому. Но Зеленского это вряд ли так уж сильно беспокоит.— Верховная Рада приняла закон, который предусматривает амнистию за первое самовольное оставление части и дезертирство. Поможет ли это ВСУ сохранить свои резервы?— Киевский режим таким образом решает одну важную проблему.Солдат убежал, его простили, наказали, вернули на фронт, а сзади поставили "мотивационные отряды" (Украина это сама признает). Если бы они расстреливали всех дезертиров, воевать было бы некому. А если беглеца простить, но вернуть и поставить под более жесткий контроль, то численность армии сохранится.Так что это прощение весьма условное.Вооруженные силы Украины все еще воюют. Может быть, они уже не такие мотивированные, но наши войска все равно не могут продвинутся — даже на десятки километров, не понеся неприемлемого ущерба. Значит, концепция в отношении ВСУ у Украины более-менее работает.— Украинские СМИ на днях признали потерю плацдарма в Крынках и обнародовали численность погибших, хотя на самом деле Сырский свернул такую активность еще в феврале. Почему они вдруг решили заострить на этом внимание?— Для меня это тоже удивительно. Ведь то, что называлось Крынками, давно превратилось в выжженное поле. Я не понимаю, как там можно было находиться. Давно в Крынках была такая ситуация: украинцы забегали и убегали. Кто не успевал оттуда убежать, того уничтожали. А сейчас Киев зачем-то официально объявил, что он это делать не будет. Зачем — непонятно. Может быть, кто-то из журналистов Украины выполнил дневной план по количеству опубликованных знаков, а остальные просто "перепечатали интересное".О том, что говорят о ситуации на фронте украинские военные - в статье Дмитрия Ковалевича "Нас готовят к кровавой мясорубке. Что говорят украинские военные о ситуации на фронте"

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, всу, украина, россия, владимир зеленский, нато, f-16, контрнаступление, ядерное оружие, бпла, германия, сша, европа