https://ukraina.ru/20240720/1056379285.html

Трамп ценит Зеленского, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 20 июля

Трамп ценит Зеленского, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 20 июля - 20.07.2024 Украина.ру

Трамп ценит Зеленского, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 20 июля

Кандидат в президенты США Дональд Трамп рассказал о разговоре с Владимиром Зеленским. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-07-20T13:00

2024-07-20T13:00

2024-07-20T13:00

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О своём разговоре с Зеленским Трамп рассказал в соцсети Truth Social."Сегодня у нас с президентом Украины Зеленским был очень хороший телефонный разговор. Он поздравил меня с очень успешным республиканским национальным съездом и выдвижением кандидатом от республиканцев на пост президента Соединённых Штатов. Он осудил покушение на убийство в прошлую субботу и отметил, что американский народ собрался вместе в духе единства в это времена. Я ценю президента Зеленского за обращение, потому что я, как следующий президент Соединённых Штатов, принесу мир и положу конец войне, которая стоила стольких жизней. Обе стороны смогут собраться вместе и договориться о сделке, которая положит конец насилию и проложит путь к процветанию", - заявил Трамп.Сам Зеленский несколько иначе передал содержание разговора с Трампом."Говорил с Дональдом Трампом. Поздравил его с номинацией от Республиканской партии и осудил ужасное покушение в Пенсильвании. Пожелал сил и абсолютной безопасности в дальнейшем. Я отметил жизненную важность двухпартийной и двухпалатной американской поддержки для защиты свободы и независимости нашего государства. Украина всегда будет благодарна США за помощь <...> Договорились с президентом Трампом обговорить во время личной встречи, какие именно шаги могут сделать мир честным и по-настоящему длительным", - заявил Зеленский.Некоторые обратили внимание на тональность сообщения Зеленского о разговоре."Демократам взять бы наркомана за шкирки и спросить: "А ты не охренел ли уже ботинки новому президенту лизать, он же еще не президент, кто тебе давал деньги и оружие, он или мы?!" - писал в своём телеграм-канале украинский медиаэксперт Анатолий Шарий.Первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв указал, что обращение к Трампу как к президенту оправданно."Зеленский назвал Трампа президентом. Многие считают и написали об этом, что Зеленский польстил Трампу. Это не совсем так. Президент — пожизненное звание. Для того, кто президентствует сейчас, есть добавка к слову — действующий президент. <...> Трампа обращение к нему, как к президенту, — это обычное дело. К нему так обращаются охрана, сотрудники, журналисты", - отметил Царёв.Трамп был 45-ым президентом США. Он проиграл выборы в 2020 году нынешнему, 46-ому президенту США Джо Байдену.Популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" сообщил, что, по его информации, Трамп вёл разговор очень осторожно."По слухам: Трамп говорил осторожно, так как не доверяет Зеленскому ожидая от него провокацию. Зе может потом слить весь разговор в прессу и тем самым "нагадить" Трампу перед выборами. Трамп считает Зеленского "собачкой" демократов и Байдена, хоть публично об этом не говорит. Трамп научен тем "кидком" на прошлых выборах", - указывалось в публикации канала.Примечательно, что в тот же день, когда он говорил с Трампом Зеленский в интервью BBC заявил, что сотрудничество с Трампом в случае его победы будет тяжёлой работой и раскритиковал кандидата в вице-президенты сенатора Джей Ди Вэнса, заявив, что последний "действительно не понимает, что происходит на Украине".Обстрелы и налётыКак сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 28 ударов по территории этого региона России.На донецком направлении ВСУ совершили 14 обстрелов, на горловском направлении — 14 обстрелов, выпустив всего 81 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении трёх гражданских лиц. Огнём ВСУ были повреждены 9 жилых домостроений, 2 автомобиля и 1 объект гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки 3 снаряда калибром 155 мм и один сброс ВОП с БпЛА, по Петровскому и Кировскому районам Донецка — в общей сложности 16 снарядов калибром 155 мм."По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 20 июля по состоянию на 12:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: Донецк (Кировский район) - в результате подрыва на ВОП в дачном кооперативе "Дружба" ранена женщина 1950 года рождения", - сообщило Представительство ДНР в СЦКК.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили 13 снарядов из ствольной артиллерии по этому региону России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 13 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Каховка — 2; Днепряны — 4; Любимовка — 4; Новые Лагери — 3", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 21 снаряд из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Старая Збурьевка, Обрывка, Алёшки, Днепряны и Каиры.Как сообщили экстренные службы, в результате обстрела Днепрян было повреждено здание почтового отделения.Также администрация Великолепетихского округа заявила, что ВСУ нанесли 15 ударов по округу в минувшие сутки."Вражеским обстрелам подверглись Малая Лепетиха, Великая Лепетиха и Князе-Григоровка. Пострадавших среди мирного населения нет", — рассказали в администрации округа.Разрушений в результате обстрелов не зафиксировано. Все оперативные службы работают в штатном режиме.Кроме того, как сообщили каналу "Таврия. Новости Херсонской области" в экстренных службах, в результате обстрела жилого сектора в Новой Каховке пострадала мирная жительница."Пострадала женщина 1957 года рождения, ее госпитализировали с минно-взрывной травмой, осколочным ранением правой боковой области живота", — рассказали в экстренных службах.Утром 20 июля Минобороны РФ сообщило о налёте украинских беспилотников.."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены двадцать шесть БпЛА над территорией Ростовской области и один БПЛА уничтожен над территорией Смоленской области", - указывалось в сообщении.Ростовские телеграм-каналы опубликовали видео последствий украинской атаки на регион.Утром 20 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."В Белгородском районе вражеским атакам подверглись сёла Петровка, Черемошное и Щетиновка. Было выпущено 2 беспилотника, из которых один сбит, и выпущено 14 боеприпасов в ходе 2 обстрелов. В результате атак обошлось без последствий на земле. В Борисовском районе атакованы село Цаповка, хутора Казачье-Рудченское и Климовое. За день совершены 2 обстрела, в ходе которых было выпущено 6 артснарядов. Также выпущены 2 дрона-камикадзе. Полностью сгорел один нежилой дом. Также осколками выбиты окна и посечен фасад еще одного частного дома", - отмечалось в сводке.В Валуйском городском округе за прошедшие сутки по сёлам Казинка и Новопетровка было выпущено 4 беспилотника. Повреждены два частных дома.В Волоконовском районе по хутору Плотвянка были произведены атаки с помощью одного беспилотника и 4 боеприпасов в ходе обстрела. Без последствий.В Грайворонском городском округе по сёлам Дроновка, Козинка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Вторая и Рождественка было выпущено 7 БпЛА, из которых 1 сбит, 4 боеприпаса в ходе одного обстрела. В результате атак повреждены 2 частных домовладения, один автомобиль и гараж.В Краснояружском районе атакам подверглись посёлок Задорожный, села Вязовое, Демидовка и Староселье. Были нанесены удары 2 беспилотниками и 14 боеприпасами в ходе 4 обстрелов. Повреждены 2 дома, социальный объект и линия электропередачи.На территории Ровеньского района сработала система ПВО по воздушным целям ВСУ. Повреждён один автомобиль."В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, сёлам Муром, Новая Таволжанка, Середа, Терезовка, хуторам Марьино, Мухин и Панков выпущено 20 боеприпасов в ходе 6 обстрелов и 6 БпЛА, из них — 3 сбиты. По уточнённой информации на данный момент повреждены: 27 частных домовладений, 25 квартир в 6 МКД, 13 автомобилей, 2 коммерческих объекта и линии электропередачи. Ранены 6 мирных жителей, из них пятеро пострадали при обстрелах города Шебекино и один житель в селе Терезовка. Трое из Шебекино госпитализированы во 2 горбольницу города Белгорода, из них в реанимации после проведённых операций находятся два человека. Их состояние оценивается медиками как стабильное тяжёлое, без угрозы для жизни. Третий госпитализированный получил поверхностные осколочные ранения. Его состояние средней степени тяжести, планируется операция по извлечению осколка. Двум пострадавшим из Шебекино оказана медицинская помощь, отпущены домой на амбулаторное лечение. В селе Терезовка в результате прилета боеприпаса ранена женщина. Пострадавшей с баротравмой медики областной клинической больницы оказали необходимую помощь, дальнейшее лечение она продолжит амбулаторно", - отмечалось в сводке.Позднее Минобороны РФ сообщило о новой атаке на регион."В период с 09:30 до 10:15 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - указывалось в публикации в телеграм-канале министерства.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О происходящем на фронте — в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. В ожидании главного удара"

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, дональд трамп, владимир зеленский, россия, украина, олег царев, вооруженные силы украины, республиканская партия, сша