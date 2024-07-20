"Все остальное готовы списать": эксперт о том, за какие два украинских города будет держаться НАТО
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Запад готов уступить России территории Украины, но не все. НАТО необходимо обеспечить возможность давления на Россию оставшегося государственного образования, а для этого необходим выход к Чёрному морю. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров
"НАТО попытается удержать хотя бы часть территорий, где Украина сможет сохранить хотя бы формальную государственность. Поэтому Альянс любой ценой будет цепляться за Киев и за Одессу. Все остальное они готовы списать. Потеряв столицу и выход к Черному морю, Украина перестанет быть эффективным инструментом противостояния с Россией", - констатировал Прозоров, оценивая цели созданной НАТО коалиции по обеспечению ВСУ беспилотниками.
"Первое. Экономический кризис на Западе – это объективная реальность. У них все не очень хорошо. Во все времена Запад выходил из кризиса за счет большой войны. Войну с Китаем они сейчас не потянут, но попробовать пошатнуть Россию, чтобы за счет ее разграбления восстановиться, выйти на доминирующие позиции в мире, а потом попробовать уничтожить Китай - вполне реально. Эта идея "Дранг нах Остен" на Западе никуда не исчезла. Это экзистенциальная идея для их существования – запановать на развалинах России", - уверен Прозоров.
"Второе. В элитах Запада пропал страх перед ядерной войной. Во времена холодной войны на Западе было полно серьезных политиков с реальным взглядом на мир (даже если они не любили Россию). Они видели, к чему может привести Вторая мировая война и понимали, что есть черта, которую нельзя переходить. А сейчас на Западе мы наблюдаем катастрофическое падение уровня их профессионализма и отсутствие страха перед глобальной войной, включая обмен ядерными ударами", -добавил он.
Полный текст интервью Романа Гнатюка Василий Прозоров: ВСУ готовятся прятать F-16 от холодного душа, чтобы НАТО зацепился за Киев и Одессу - на сайте Украина.ру
Подробнее о планах Киева - в материале "Могут биться там сколько угодно": военный эксперт раскрыл, где и когда ВСУ пойдут в новый контрнаступ на сайте Украина.ру.