"Все остальное готовы списать": эксперт о том, за какие два украинских города будет держаться НАТО - 20.07.2024 Украина.ру
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"Все остальное готовы списать": эксперт о том, за какие два украинских города будет держаться НАТО
"Все остальное готовы списать": эксперт о том, за какие два украинских города будет держаться НАТО - 20.07.2024 Украина.ру
"Все остальное готовы списать": эксперт о том, за какие два украинских города будет держаться НАТО
Запад готов уступить России территории Украины, но не все. НАТО необходимо обеспечить возможность давления на Россию оставшегося государственного образования, а для этого необходим выход к Чёрному морю. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров
2024-07-20T07:42
2024-07-20T07:42
новости
украина
россия
киев
вооруженные силы украины
спецоперация
запад
нато
василий прозоров
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"НАТО попытается удержать хотя бы часть территорий, где Украина сможет сохранить хотя бы формальную государственность. Поэтому Альянс любой ценой будет цепляться за Киев и за Одессу. Все остальное они готовы списать. Потеряв столицу и выход к Черному морю, Украина перестанет быть эффективным инструментом противостояния с Россией", - констатировал Прозоров, оценивая цели созданной НАТО коалиции по обеспечению ВСУ беспилотниками.По его мнению, большая война Запада с Россией реальна. Об этом говорят планы расширения НАТО, присутствия альянса на Чёрном море и на восточных Балканах, а также создания коридоров военной мобильности и крупнейшей базы в Румынии. При этом эксперт указал на две тенденции."Первое. Экономический кризис на Западе – это объективная реальность. У них все не очень хорошо. Во все времена Запад выходил из кризиса за счет большой войны. Войну с Китаем они сейчас не потянут, но попробовать пошатнуть Россию, чтобы за счет ее разграбления восстановиться, выйти на доминирующие позиции в мире, а потом попробовать уничтожить Китай - вполне реально. Эта идея "Дранг нах Остен" на Западе никуда не исчезла. Это экзистенциальная идея для их существования – запановать на развалинах России", - уверен Прозоров.Полный текст интервью Романа Гнатюка Василий Прозоров: ВСУ готовятся прятать F-16 от холодного душа, чтобы НАТО зацепился за Киев и Одессу - на сайте Украина.руПодробнее о планах Киева - в материале "Могут биться там сколько угодно": военный эксперт раскрыл, где и когда ВСУ пойдут в новый контрнаступ на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, киев, вооруженные силы украины, спецоперация, запад, нато, василий прозоров
Новости, Украина, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины, Спецоперация, Запад, НАТО, Василий Прозоров

"Все остальное готовы списать": эксперт о том, за какие два украинских города будет держаться НАТО

07:42 20.07.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Запад готов уступить России территории Украины, но не все. НАТО необходимо обеспечить возможность давления на Россию оставшегося государственного образования, а для этого необходим выход к Чёрному морю. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров
"НАТО попытается удержать хотя бы часть территорий, где Украина сможет сохранить хотя бы формальную государственность. Поэтому Альянс любой ценой будет цепляться за Киев и за Одессу. Все остальное они готовы списать. Потеряв столицу и выход к Черному морю, Украина перестанет быть эффективным инструментом противостояния с Россией", - констатировал Прозоров, оценивая цели созданной НАТО коалиции по обеспечению ВСУ беспилотниками.
По его мнению, большая война Запада с Россией реальна. Об этом говорят планы расширения НАТО, присутствия альянса на Чёрном море и на восточных Балканах, а также создания коридоров военной мобильности и крупнейшей базы в Румынии. При этом эксперт указал на две тенденции.
"Первое. Экономический кризис на Западе – это объективная реальность. У них все не очень хорошо. Во все времена Запад выходил из кризиса за счет большой войны. Войну с Китаем они сейчас не потянут, но попробовать пошатнуть Россию, чтобы за счет ее разграбления восстановиться, выйти на доминирующие позиции в мире, а потом попробовать уничтожить Китай - вполне реально. Эта идея "Дранг нах Остен" на Западе никуда не исчезла. Это экзистенциальная идея для их существования – запановать на развалинах России", - уверен Прозоров.

"Второе. В элитах Запада пропал страх перед ядерной войной. Во времена холодной войны на Западе было полно серьезных политиков с реальным взглядом на мир (даже если они не любили Россию). Они видели, к чему может привести Вторая мировая война и понимали, что есть черта, которую нельзя переходить. А сейчас на Западе мы наблюдаем катастрофическое падение уровня их профессионализма и отсутствие страха перед глобальной войной, включая обмен ядерными ударами", -добавил он.

Полный текст интервью Романа Гнатюка Василий Прозоров: ВСУ готовятся прятать F-16 от холодного душа, чтобы НАТО зацепился за Киев и Одессу - на сайте Украина.ру
Подробнее о планах Киева - в материале "Могут биться там сколько угодно": военный эксперт раскрыл, где и когда ВСУ пойдут в новый контрнаступ на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаРоссияКиевВооруженные силы УкраиныСпецоперацияЗападНАТОВасилий Прозоров
 
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