https://ukraina.ru/20240720/1056341407.html

"Все остальное готовы списать": эксперт о том, за какие два украинских города будет держаться НАТО

"Все остальное готовы списать": эксперт о том, за какие два украинских города будет держаться НАТО - 20.07.2024 Украина.ру

"Все остальное готовы списать": эксперт о том, за какие два украинских города будет держаться НАТО

Запад готов уступить России территории Украины, но не все. НАТО необходимо обеспечить возможность давления на Россию оставшегося государственного образования, а для этого необходим выход к Чёрному морю. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров

2024-07-20T07:42

2024-07-20T07:42

2024-07-20T07:42

новости

украина

россия

киев

вооруженные силы украины

спецоперация

запад

нато

василий прозоров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/17/1048882498_0:84:1043:670_1920x0_80_0_0_002532c029943b9b765430fea1234875.jpg

"НАТО попытается удержать хотя бы часть территорий, где Украина сможет сохранить хотя бы формальную государственность. Поэтому Альянс любой ценой будет цепляться за Киев и за Одессу. Все остальное они готовы списать. Потеряв столицу и выход к Черному морю, Украина перестанет быть эффективным инструментом противостояния с Россией", - констатировал Прозоров, оценивая цели созданной НАТО коалиции по обеспечению ВСУ беспилотниками.По его мнению, большая война Запада с Россией реальна. Об этом говорят планы расширения НАТО, присутствия альянса на Чёрном море и на восточных Балканах, а также создания коридоров военной мобильности и крупнейшей базы в Румынии. При этом эксперт указал на две тенденции."Первое. Экономический кризис на Западе – это объективная реальность. У них все не очень хорошо. Во все времена Запад выходил из кризиса за счет большой войны. Войну с Китаем они сейчас не потянут, но попробовать пошатнуть Россию, чтобы за счет ее разграбления восстановиться, выйти на доминирующие позиции в мире, а потом попробовать уничтожить Китай - вполне реально. Эта идея "Дранг нах Остен" на Западе никуда не исчезла. Это экзистенциальная идея для их существования – запановать на развалинах России", - уверен Прозоров.Полный текст интервью Романа Гнатюка Василий Прозоров: ВСУ готовятся прятать F-16 от холодного душа, чтобы НАТО зацепился за Киев и Одессу - на сайте Украина.руПодробнее о планах Киева - в материале "Могут биться там сколько угодно": военный эксперт раскрыл, где и когда ВСУ пойдут в новый контрнаступ на сайте Украина.ру.

украина

россия

киев

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, киев, вооруженные силы украины, спецоперация, запад, нато, василий прозоров