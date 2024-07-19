Мощанский рассказал, как могут "удивить" врага бойцы ГВ "Днепр" и что теперь сбрасывают на танки ВСУ - 19.07.2024 Украина.ру
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Мощанский рассказал, как могут "удивить" врага бойцы ГВ "Днепр" и что теперь сбрасывают на танки ВСУ
Мощанский рассказал, как могут "удивить" врага бойцы ГВ "Днепр" и что теперь сбрасывают на танки ВСУ - 19.07.2024 Украина.ру
Мощанский рассказал, как могут "удивить" врага бойцы ГВ "Днепр" и что теперь сбрасывают на танки ВСУ
Сейчас у ВС РФ идет большой расход техники, особенно танков. Теперь ВСУ сбрасывают с квадрокоптеров на танки противотанковые мины. Даже если поставить динамическую защиту, она все равно пробивается. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
2024-07-19T03:30
2024-07-19T03:30
новости
россия
харьков
работино
илья мощанский
танки
запорожское направление
техника
мины
вс рф
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Сейчас не совсем понятны задачи оперативной группировки "Днепр", хотя там стоят две армии. Подразделения захватили большую часть островов, выгнали ВСУ из Крынок и Работино, но до сих пор там сидят, рассказал полковник запаса.Если войска оттуда не изымают (хотя противник разобрал свой 30-й корпус морской пехоты по разным направлениям), то российские военные могут "удивить" врага на этом направлении, добавил эксперт.То есть даже если поставить на танк динамическую защиту, она все равно пробивается. Бойцы этими противотанковыми минами кидаются под Харьковом, то есть их начали использовать как гранаты, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ильи Мощанского: ВСУ хотят устроить наземно-воздушную атаку у Харькова, но Россия удивит их на Запорожье читайте на сайте Украина.руО том, какова вероятность большой войны между Россией и Западом - в интервью Василия Прозорова: ВСУ готовятся прятать F-16 от холодного душа, чтобы НАТО зацепился за Киев и Одессу
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новости, россия, харьков, работино, илья мощанский, танки, запорожское направление, техника, мины, вс рф, всу, днепр
Новости, Россия, Харьков, Работино, Илья Мощанский, танки, Запорожское направление, техника, мины, ВС РФ, ВСУ, Днепр

Мощанский рассказал, как могут "удивить" врага бойцы ГВ "Днепр" и что теперь сбрасывают на танки ВСУ

03:30 19.07.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкТОС-1А "Солнцепек" группировки "Центр" на Авдеевском направлении СВО
ТОС-1А Солнцепек группировки Центр на Авдеевском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Сейчас у ВС РФ идет большой расход техники, особенно танков. Теперь ВСУ сбрасывают с квадрокоптеров на танки противотанковые мины. Даже если поставить динамическую защиту, она все равно пробивается. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
Сейчас не совсем понятны задачи оперативной группировки "Днепр", хотя там стоят две армии. Подразделения захватили большую часть островов, выгнали ВСУ из Крынок и Работино, но до сих пор там сидят, рассказал полковник запаса.
Если войска оттуда не изымают (хотя противник разобрал свой 30-й корпус морской пехоты по разным направлениям), то российские военные могут "удивить" врага на этом направлении, добавил эксперт.

"Есть еще одна проблема. Идет большой расход техники, особенно танков. Вчера противник радостно сообщил, что подбит сотый Т-90М с начала войны. Теперь сбрасывают с квадрокоптеров на танки противотанковые мины", - сообщил Мощанский.

То есть даже если поставить на танк динамическую защиту, она все равно пробивается. Бойцы этими противотанковыми минами кидаются под Харьковом, то есть их начали использовать как гранаты, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ильи Мощанского: ВСУ хотят устроить наземно-воздушную атаку у Харькова, но Россия удивит их на Запорожье читайте на сайте Украина.ру
О том, какова вероятность большой войны между Россией и Западом - в интервью Василия Прозорова: ВСУ готовятся прятать F-16 от холодного душа, чтобы НАТО зацепился за Киев и Одессу
Александр Васильев интервью - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
Вчера, 06:00
Александр Васильев: В Одессе действуют подпольщики, которые взаимодействуют с российскими спецслужбамиВ Одессе царит атмосфера террора: когда по городу разъезжают эти "черные воронки", куда средь бела дня на глазах у всех можно затащить любого. Это держит население в страхе
 
НовостиРоссияХарьковРаботиноИлья МощанскийтанкиЗапорожское направлениетехникаминыВС РФВСУДнепр
 
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