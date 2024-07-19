"Чтобы добить эту гадину": военный эксперт объяснил, когда в России могут объявить мобилизацию - 19.07.2024 Украина.ру
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"Чтобы добить эту гадину": военный эксперт объяснил, когда в России могут объявить мобилизацию
"Чтобы добить эту гадину": военный эксперт объяснил, когда в России могут объявить мобилизацию - 19.07.2024 Украина.ру
"Чтобы добить эту гадину": военный эксперт объяснил, когда в России могут объявить мобилизацию
Чтобы увеличить количество военнослужащих в рядах ВС РФ, придется выдернуть людей из промышленности и экономики. У Украины таких проблем с мобилизацией нет, потому что ее производственные мощности находятся на Западе. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
2024-07-19T05:45
2024-07-19T05:45
новости
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производство
экономика
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Пока российские части наступают, у врага точно ничего не получится. Российские бойцы постоянно "подгрызают все деревья незламности" ВСУ. Если в этих условиях они начнут наступать, то не смогут перебрасывать войска по разным направлениям, рассказал журналист.Одно время я сам выступал за мобилизацию, но сейчас понимаю, в какой ситуации оказалось российское правительство. Если Россия резко увеличит количество военнослужащих, чтобы добить эту "гадину", ей придется выдернуть людей из промышленности и экономики, отметил эксперт.Только почему-то на Украине, где мобилизация сейчас еще жестче, никто не восстает. Там только женщины в автобусах ругаются. Мобилизация для России — это крайний вариант. "Мы пойдем на нее, только если начнем проигрывать", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ильи Мощанского: ВСУ хотят устроить наземно-воздушную атаку у Харькова, но Россия удивит их на Запорожье читайте на сайте Украина.руО том, почему осложнилась оперативная обстановка на Харьковском направлении - в интервью Алексея Самойлова: ВСУ собирают старую гвардию, а Россия готовит им проблемы под Славянском и Купянском на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, илья мощанский, вс рф, мобилизация, производство, экономика, промышленность, сво, всу
Новости, Россия, Украина, Илья Мощанский, ВС РФ, мобилизация, производство, экономика, промышленность, СВО, ВСУ

"Чтобы добить эту гадину": военный эксперт объяснил, когда в России могут объявить мобилизацию

05:45 19.07.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка бойцов добровольческого батальона имени Судоплатова на полигоне в Запорожской области
Подготовка бойцов добровольческого батальона имени Судоплатова на полигоне в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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Чтобы увеличить количество военнослужащих в рядах ВС РФ, придется выдернуть людей из промышленности и экономики. У Украины таких проблем с мобилизацией нет, потому что ее производственные мощности находятся на Западе. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
Пока российские части наступают, у врага точно ничего не получится. Российские бойцы постоянно "подгрызают все деревья незламности" ВСУ. Если в этих условиях они начнут наступать, то не смогут перебрасывать войска по разным направлениям, рассказал журналист.
Одно время я сам выступал за мобилизацию, но сейчас понимаю, в какой ситуации оказалось российское правительство. Если Россия резко увеличит количество военнослужащих, чтобы добить эту "гадину", ей придется выдернуть людей из промышленности и экономики, отметил эксперт.
"У Украины таких проблем с мобилизацией нет, потому что ее производственные мощности находятся на Западе. [Владимир] Зеленский рассуждает так: "Надо продержаться еще немного. Армия России остановится. Чтобы переломить ситуацию, [Президенту России Владимиру] Путину в 2025 году придется провести мобилизацию, и народ восстанет", - подчеркнул Мощанский.
Только почему-то на Украине, где мобилизация сейчас еще жестче, никто не восстает. Там только женщины в автобусах ругаются. Мобилизация для России — это крайний вариант. "Мы пойдем на нее, только если начнем проигрывать", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ильи Мощанского: ВСУ хотят устроить наземно-воздушную атаку у Харькова, но Россия удивит их на Запорожье читайте на сайте Украина.ру
О том, почему осложнилась оперативная обстановка на Харьковском направлении - в интервью Алексея Самойлова: ВСУ собирают старую гвардию, а Россия готовит им проблемы под Славянском и Купянском на сайте Украина.ру
Позывной Ямаха интервью
Вчера, 06:45
Командир БАРСА-11 Ямаха: С Украиной будем воевать от 3 до 7 лет, с НАТО — вдвое дольшеКомандир БАРСа-11 "Кубань" с позывным "Ямаха" рассказал изданию Украина.ру о том, что на Запорожском фронте ВСУ сосредотачивают бронетехнику, поэтому, по его мнению, уже в августе тут может начаться повторное наступление ВСУ
 
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Заголовок открываемого материала
06:40Алексей Васильев: Россия собьет F-16, сварит ВСУ в трех котлах, договорится с США о новой Австро-Венгрии
06:20Мощанский рассказал, как ВС РФ "подгрызают незламность" ВСУ, пока Зеленский готовит авантюру в Харькове
06:14Олег Неменский о том, зачем Польше армия на границе с Белоруссией и почему Коломойский спонсирует Трампа
06:10"Почти все мужское население будет выбито": Самойлов раскрыл, какая новая драма развернется на Украине
05:55Военный эксперт раскрыл, как "Искандеры" накрыли под Харьковом полигон 13-й бригады нацгвардии Украины
05:45"Чтобы добить эту гадину": военный эксперт объяснил, когда в России могут объявить мобилизацию
05:30"Посадить" наши истребители и захватить несколько сел: эксперт раскрыл план наступления ВСУ под Харьковом
05:15Красногоровку точно зачистят: полковник запаса рассказал, почему важно взять Дзержинск и Новгородское
05:00Экс-сотрудник СБУ: самолеты F-16 не станут чудо-оружием, которое резко поменяет ситуацию на поле боя
04:45Самойлов объяснил, как Киев будет гнать на фронт ветеранов, чтобы закрыть проблему младших офицеров ВСУ
04:30Самойлов раскрыл, когда ВС РФ перережут три дороги и заставят ВСУ бежать из большого котла в Купянске
04:15"Спектакли с предложением мира": эксперт о том, какой будет политика Трампа, если он станет президентом
04:00Полковник запаса раскрыл, когда танки оснастят ракетами и автоматической пушкой для защиты от БПЛА
03:45Эксперт назвал самый неблагоприятный месяц для России, когда ВСУ еще могут "соорудить наступление"
03:30Мощанский рассказал, как могут "удивить" врага бойцы ГВ "Днепр" и что теперь сбрасывают на танки ВСУ
03:15"Восток — дело тонкое": эксперт объяснил, что еще кроме старых снарядов может отправлять в Россию КНДР
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