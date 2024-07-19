https://ukraina.ru/20240719/1056330374.html

"Чтобы добить эту гадину": военный эксперт объяснил, когда в России могут объявить мобилизацию

"Чтобы добить эту гадину": военный эксперт объяснил, когда в России могут объявить мобилизацию - 19.07.2024 Украина.ру

"Чтобы добить эту гадину": военный эксперт объяснил, когда в России могут объявить мобилизацию

Чтобы увеличить количество военнослужащих в рядах ВС РФ, придется выдернуть людей из промышленности и экономики. У Украины таких проблем с мобилизацией нет, потому что ее производственные мощности находятся на Западе. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский

2024-07-19T05:45

2024-07-19T05:45

2024-07-19T05:45

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Пока российские части наступают, у врага точно ничего не получится. Российские бойцы постоянно "подгрызают все деревья незламности" ВСУ. Если в этих условиях они начнут наступать, то не смогут перебрасывать войска по разным направлениям, рассказал журналист.Одно время я сам выступал за мобилизацию, но сейчас понимаю, в какой ситуации оказалось российское правительство. Если Россия резко увеличит количество военнослужащих, чтобы добить эту "гадину", ей придется выдернуть людей из промышленности и экономики, отметил эксперт.Только почему-то на Украине, где мобилизация сейчас еще жестче, никто не восстает. Там только женщины в автобусах ругаются. Мобилизация для России — это крайний вариант. "Мы пойдем на нее, только если начнем проигрывать", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ильи Мощанского: ВСУ хотят устроить наземно-воздушную атаку у Харькова, но Россия удивит их на Запорожье читайте на сайте Украина.руО том, почему осложнилась оперативная обстановка на Харьковском направлении - в интервью Алексея Самойлова: ВСУ собирают старую гвардию, а Россия готовит им проблемы под Славянском и Купянском на сайте Украина.ру

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новости, россия, украина, илья мощанский, вс рф, мобилизация, производство, экономика, промышленность, сво, всу