"Чтобы добить эту гадину": военный эксперт объяснил, когда в России могут объявить мобилизацию
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка бойцов добровольческого батальона имени Судоплатова на полигоне в Запорожской области
Чтобы увеличить количество военнослужащих в рядах ВС РФ, придется выдернуть людей из промышленности и экономики. У Украины таких проблем с мобилизацией нет, потому что ее производственные мощности находятся на Западе. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
Пока российские части наступают, у врага точно ничего не получится. Российские бойцы постоянно "подгрызают все деревья незламности" ВСУ. Если в этих условиях они начнут наступать, то не смогут перебрасывать войска по разным направлениям, рассказал журналист.
Одно время я сам выступал за мобилизацию, но сейчас понимаю, в какой ситуации оказалось российское правительство. Если Россия резко увеличит количество военнослужащих, чтобы добить эту "гадину", ей придется выдернуть людей из промышленности и экономики, отметил эксперт.
"У Украины таких проблем с мобилизацией нет, потому что ее производственные мощности находятся на Западе. [Владимир] Зеленский рассуждает так: "Надо продержаться еще немного. Армия России остановится. Чтобы переломить ситуацию, [Президенту России Владимиру] Путину в 2025 году придется провести мобилизацию, и народ восстанет", - подчеркнул Мощанский.
Только почему-то на Украине, где мобилизация сейчас еще жестче, никто не восстает. Там только женщины в автобусах ругаются. Мобилизация для России — это крайний вариант. "Мы пойдем на нее, только если начнем проигрывать", - заключил собеседник издания.
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