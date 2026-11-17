Трамп анонсировал запуск двух десятков новых производств Patriot, THAAD и Tomahawk
18:26 17.11.2026 (обновлено: 18:27 17.11.2026)
Президент США Дональд Трамп сообщил о масштабном расширении американского военно-промышленного комплекса. Оборонные предприятия страны возводят более 22 новых производственных площадок, пишет sb.by
По словам Трампа, это делается для того, чтобы ускорить выпуск систем противовоздушной обороны Patriot, комплексов THAAD и крылатых ракет Tomahawk.
"Оборонные компании сейчас строят более 22 заводов для производства Patriot, систем THAAD, Tomahawk и всего остального", — заявил американский лидер.
Он подчеркнул, что иностранные заказчики вынуждены слишком долго ожидать поставок техники, и новые мощности должны исправить эту ситуацию.
Он подчеркнул, что иностранные заказчики вынуждены слишком долго ожидать поставок техники, и новые мощности должны исправить эту ситуацию.
Глава Пентагона Пит Хегсет уже заявил, что в течение двух-трёх лет Соединённые Штаты намерены в несколько раз нарастить выпуск ряда боеприпасов, в частности для указанных систем ПВО и ракетного вооружения.
На прошлой неделе Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что запасы перехватчиков PAC-2 и PAC-3 для американских систем Patriot в странах ЕС достигли критической отметки. Из-за этого армии государств Евросоюза отказываются передавать комплексы Украине, требуя от Вашингтона твердых гарантий на новые поставки взамен. Подробнее – в материале Оборонный тупик: Европа предложила Киеву подождать до 2028 года на сайте Украина.ру.
На прошлой неделе Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что запасы перехватчиков PAC-2 и PAC-3 для американских систем Patriot в странах ЕС достигли критической отметки. Из-за этого армии государств Евросоюза отказываются передавать комплексы Украине, требуя от Вашингтона твердых гарантий на новые поставки взамен. Подробнее – в материале Оборонный тупик: Европа предложила Киеву подождать до 2028 года на сайте Украина.ру.
Подписывайся на