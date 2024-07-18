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"Зеленский поставил себе шах и мат": Азаров напомнил, что Верховная Рада скоро станет "просроченной"

"Зеленский поставил себе шах и мат": Азаров напомнил, что Верховная Рада скоро станет "просроченной" - 18.07.2024 Украина.ру

"Зеленский поставил себе шах и мат": Азаров напомнил, что Верховная Рада скоро станет "просроченной"

В конце августа истекает срок действия украинского парламента, Владимир Зеленский довел страну до полной утраты глобальной власти. Таким мнением поделился в своем телеграм-канале бывший украинский премьер Николай Азаров

2024-07-18T10:12

2024-07-18T10:12

2024-07-18T10:12

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украина

владимир зеленский

николай азаров

верховная рада

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"Украина приближается к кризису легитимности, ведь 28 августа заканчивается вообще какая-либо власть в государстве. Срок полномочий так называемой Верховной Рады, согласно Конституции Украины, составляет 5 лет. Верховная Рада IX созыва начала свою работу 29 августа 2019 года, а, значит, совсем скоро утратит свою легитимность. То есть после 29 августа Верховная рада становится нелегитимной, просроченной, такой же, каким стал сам Зеленский с 21 мая", - написал Азаров.По его словам, это должно привести к невозможности продления военного положения и необходимости проведения выборов. Очередные парламентские выборы должны были состояться на Украине осенью 2023 года, но их отменили из-за военного положения.Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году также отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Подробнее о нелегитимности Зеленского - в материале Под соусом нелегитимности: в Китае предсказали судьбу Зеленского на сайте Украина.ру.

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новости, украина, владимир зеленский, николай азаров, верховная рада