https://ukraina.ru/20240718/1056317663.html

Александр Васильев: В Одессе действуют подпольщики, которые взаимодействуют с российскими спецслужбами

Александр Васильев: В Одессе действуют подпольщики, которые взаимодействуют с российскими спецслужбами - 18.07.2024 Украина.ру

Александр Васильев: В Одессе действуют подпольщики, которые взаимодействуют с российскими спецслужбами

В Одессе царит атмосфера террора: когда по городу разъезжают эти "черные воронки", куда средь бела дня на глазах у всех можно затащить любого. Это держит население в страхе

2024-07-18T06:00

2024-07-18T06:00

2024-07-18T06:00

интервью

одесса

нато

вооруженные силы украины

мобилизация

коррупция

культура

наука

общество

харьков

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Это воздействует на людей гораздо серьезнее, чем вой сирен, предупреждающий о ракетной опасности, считает бывший депутат Одесского горсовета, историк и публицист Александр ВасильевОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.руВ Одессе начинает нарастать недовольство насильственной мобилизацией, которую проводит киевский режим. За последние три дня там участились пожоги автомобилей украинских военнослужащих, которых принимают за сотрудников ТЦК. Местные СМИ пишут, что в ночь на 17 июля в разных районах города сгорели сразу пять машин.- Александр, это местное сопротивление, умелая агентурная работа российских спецслужб или проявление сепаратизма со стороны одесских элит?- Я не думаю, что это сепаратизм одесских элит, поскольку они давно утратили свою субъектность. Все, на что их хватает – пытаться удержать то, что есть, поменьше высовываться и демонстрировать всяческую лояльность Киеву. Дежурные заявления мэра Одессы Труханова о том, что нельзя сносить памятники Пушкину и Екатерине II, лишний раз подтверждают, что он пытается подстелить себе соломку. Он пытается доказать самому себе и окружающим, что Одессе со всеми ее культурными особенностями есть место в украинском проекте. Какие-то другие возможности маневра местных элит уже давно очень жестко сокращены. Все они под колпаком.Что касается работы российских спецслужб и местном сопротивлении, то любое движение сопротивления всегда связано с внешними центрами силы, которые профессионально занимаются агентурной работой и другими оперативными мероприятиями.Мы же привыкли к "дубине народной войны" по Толстому, когда мужики собрались и стали поднимать на вилы французов, но на самом деле за этим образом стояли отряды профессиональных военных. Я имею в виду не только Дениса Давыдова. Был случай, когда во главе одного из таких совсем уж самодеятельных отрядов стоял драгун Ермолай Четвертаков, который бежал из плена. Так что эффективные акции партизан и подпольщиков возможны только в том случае, если они координируются с профессиональными внешними центрами.- Как именно эта координация реализуется в Одессе?- Мы сейчас применяем против Украины ту же тактику, которую она применяет против нас. Мы без всякой идеологической подоплеки находим асоциальных элементов или искателей легкого заработка, которые по глупости или за деньги могут что-то поджечь. Тем не менее, между Россией и Украиной есть одна принципиальная разница.Эти люди для СБУ – одноразовые агенты. Спецслужба подталкивает их к какому-то действию, а потом бросает их на произвол судьбы. Но в случае с Одессой мы видим, что эти акции не всегда остаются раскрытыми. Да, СБУ часто сообщает, что она задерживает кого-то за поджог автомобилей и объектов инфраструктуры. Но когда я попытался отследить дальнейшую судьбу этого человека, то информации по нему нет никакой. Видимо, им тоже нужно отчитываться о своей "героической работе".Так что в Одессе действуют группы подпольщиков, которые четко взаимодействуют с российскими спецслужбами. Когда наносятся ракетные удары, цели для этих ударов обнаруживают на основании данных от местных жителей. Передача этих данных идет по множеству каналов. Сеть этих информаторов намного шире, чем парочка наводчиков, о поимке которых время от времени сообщают украинские силовики. И эти информаторы от простого информирования запросто могут перейти к незатейливым акциям, вроде поджога автомобиля.- В прошлый раз вы говорили, что в Одессе невозможно создать организованное сопротивление ТЦК, потому что местная СБУ прослушивает каждый телефон. Получается, ее хватка ослабла?- Я не думаю, что ее хватка ослабла. Еще с 2014 года американцы предоставили одесской СБУ серьезные технические средства для выявления возможных организованных групп. Другое дело, что за пожогами автомобилей не стоят огромные партизанские отряды на сотни человек. Этим занимаются мелкие ячейки (два-три человека), которые действуют независимо друг от друга, не имея связи друг с другом. Поэтому вычислить их очень сложно.- А какие из наших последних ракетных ударов по Одессе были наиболее эффективными?- Мы накрывали цеха по сборке безэкипажных катеров. Но эффективность этих ударов мне оценить сложно. Это слишком специализированная тема.- Я задал этот вопрос, поскольку в телеграм-каналах через день публикуется информация о прилетах, а единой картины у нас до сих пор нет.- Я бы отметил, что украинские спецслужбы умело создают информационный колпак в отношении этих ударов. Для Киева очень важно поддерживать впечатление, что целью всех этих атак является исключительно мирное население и гражданские объекты. Это – основа вражеской пропаганды. Противник делает все, чтобы после попадания по военному объекту данные о потерях никуда не просочились, а информация о сопутствующем ущербе (попадание украинской ракеты от ПВО или выбитые стекла жилых домов) всячески пиарилась.Мы же понимаем, что "высокоточное оружие" - это условное понятие. Никто не застрахован от промаха, как бы вы не стреляли.Повторюсь, Украина скрывает информацию о прилетах не для того, чтобы Россия не смогла оценить эффективность этих ударов, а для того, чтобы у населения сложилась иллюзия, будто бы мы бьем по жилым домам и больницам.- Как именно проходит процесс мобилизации в Одессе? Люди часто задают вопрос: "Зачем Украина ловит людей на улицах, если она просто может отключить им банковские карточки?"- Я специально интересовался этим вопросом и получил из Одессы следующие данные.Украинские военные, которые служат в Одессе или пребывают в увольнении, предпочитают ходить по городу в гражданской одежде, чего ранее не наблюдалось. Их, как и любого человека в форме, воспринимают как очередного охотника за людьми.- Они даже на машины таблички наклеивают: "ВСУ!!! Не ТЦК!!!".- Да, но в целом военнослужащие предпочитают носить гражданскую одежду. Не потому, что они боятся пророссийского подполья, а потому, что они не хотят сталкиваться с общественным негативом. ВСУшников очень беспокоит, что раньше они с гордостью носили форму и их считали героями, а теперь становятся объектом всеобщей ненависти. Даже те люди, кто 24 февраля занял проукраинскую позицию, возмущены этой насильственной мобилизацией.Еще нужно понимать, что здесь есть своя одесская специфика.Украинские правоохранители сами признают, что один из фигурантов видео с нападением на одесситов, был задержан за то, что он за взятки отпускал людей, которых задерживала его группа ТЦК. Это же Одесса. Тут бизнес делают на всем. В том числе на мобилизации. И военокомы лютуют в Одессе именно потому, что это хороший рынок для заработка. Причем к этой деятельности привлекаются даже полулегальные структуры (охранные предприятия), под которые замаскированы обыкновенные банды рэкетиров.Повторюсь, все это трудно разделимый процесс: они же и "патриоты Украины", они же бандиты, они же те, у кого можно выкупить родственника за деньги. Нечто подобное уже было в Одессе 80 лет назад во время румынской оккупации, когда родственники евреев или подпольщиков выкупали их у румынских войск за золото.Кроме того, в Одессе царит атмосфера террора: когда по городу разъезжают эти "черные воронки", куда средь бела дня на глазах у всех можно затащить любого. Это держит население в страхе. Это воздействует на людей гораздо серьезнее, чем вой сирен, предупреждающий о ракетной опасности.Было еще несколько интересных случаев, когда сама одесская полиция вела себя далеко не проукраински.Однажды в город приехал персонаж из Галиции, который возмутился, что с ним все говорят на русском языке. Он вызвал полицию. А полицейские, к его удивлению, встали на сторону людей, которые говорили по-русски, и просто послали его.Еще один характерный пример. Во время комендантского часа полицейские задержали еще одного персонажа из Галиции. Это был мужчина мощного телосложения, у него все было в порядке с документами (видимо, он не скрывался, потому что у него была бронь), но полицейские сломали ему челюсть.Видимо, причина была та же самая: он говорил по-украински, вел себя крайне агрессивно и тыкал документами, которые не позволяют его, здоровенного мужика, забрать на фронт, а одесским полицейским это не понравилось. Они отвезли его в ТЦК, а по дороге жестоко избили.Таковы сейчас настроения одесситов.- В прошлый раз мы уже обсуждали, что, несмотря на войну, одесситам еще удается поддерживать штаны. За счет чего? Зерно, контрабанда, оборонные предприятия?- Одесский порт работает очень активно, потому что Украине удалось открыть беспрепятственную навигацию по Черному морю. Очень активно вывозится зерно. Туда поступают даже военные грузы, вопреки всяким сделкам. А морские ворота всегда дают возможность заработать.Кроме того, развлекательная сфера в Одессе существует вопреки всему. Рестораны, ночные клубы и пляжи полны людьми. Все это приносит доход.Наконец, появляются новые сферы заработка, связанные с возможностью сбежать из Украины. Стоимость одной такой перевозки за границу давно оценивается в 8-12 тысяч долларов. Если есть люди, готовые заплатить столь крупную сумму, есть и те, кто готов этим заняться. Это тоже стало частью экономики.В целом Одесса еще с 1991 года перестала быть промышленным городом. Вся ее экономика строится вокруг сферы услуг и морской торговли. Эти отросли с началом СВО никуда не делись.- По поводу перспектив освобождения Одессы есть три базовых сценария: уничтожение ВСУ в Донбассе, когда на остальной территории уже некому будет обороняться, комплексная наступательная операция и схватка с французскими или румынскими контингентами. Что из этого более вероятно?- Начнем с внешней интервенции.С одной стороны, последние результаты выборов во Франции ставят под вопрос эти планы Макрона, которые он озвучивал в ходе избирательной кампании. Поскольку он на выборах потерпел фиаско, то эта тема не будет активно педалироваться.С другой стороны, Орбан постоянно заявляет, что некая военная миссия НАТО всерьез готовиться зайти на Украину. Понятно, что речь идет не только о западных регионах, но и о морских воротах. Так что, несмотря на поражение Макрона, такие планы Запада сохраняются. Причем эти планы были четко проработаны еще задолго до СВО, поскольку им нужно под любым предлогом (даже если это будет хитрый международный статус) сохранить для Украины выход к морю.С третьей стороны, даже во время Гражданской войны, когда весь Юг России был ареной для интервенции Антанты, прямых сражений западников с Красной Армии не было. Да, были отдельные атаманы, которые под красным флагом вступали в боестолкновения с греками (в меньшей степени с французами). Но даже тогда французы предпочли покинуть Одессу, когда в Гражданской войне определился явный победитель. У них не было особого желания сражаться в степях Новороссии. Думаю, сейчас у них тоже не возникает большого желания защищать опорники, на которые будут сыпаться ФАБы.Даже если западный контингент зайдет в Одессу, расчет будет на то, что прямого столкновения между ВС РФ и войсками НАТО не будет.Так что внешняя интервенция – это сюжет фантастического романа о попаданцах, а не ближайшая наша перспектива.Что касается варианта, при котором ВСУ будут разгромлены в Донбассе, то это инерционный сценарий, который мы наблюдаем с момента вывода войск из Херсона. Даже сейчас в Запорожской области интенсивность боевых действий гораздо ниже, чем под Донецком.Этот сценарий, когда враг будет разбит в позиционных сражениях, а остальная украинская территория как перезревший плод упадет в руки победителя, был бы для нас предпочтителен. Но не нужно забывать о нюансах: обескровливая ВСУ, наша армия тоже стачивается. Наступающая сторона не может действовать без потерь в условиях, когда на линии фронта господствуют вражеские дроны. Поэтому в таком инерционном сценарии тоже заложены свои риски.Что касается комплексной наступательной операции, то мне все же кажется, что судьба Одессы может решиться в рамках некоего международного урегулирования, о котором говорит та же челночная дипломатия Орбана: он стращает нас вводом войск НАТО на Украину, но в то же время работает над мирным планом.Да, сейчас непонятно, насколько стороны готовы к переговорам. Но на переговорах вопрос Одессы однозначно будет обсуждаться. А это зависит от ситуации на поле боя.Пока, несмотря на локальные неудачи и общий кризис ВСУ, явного обрушения фронта мы не видим. И пока его нет, мы можем представить, что киевский режим под давлением Трампа может отказаться не только от Донбасса, но и Херсона с Запорожьем – уже российскими регионами.Что касается статуса областей, которые пока не входят в наши новые регионы и удалены от линии фронта, то трудно себе представить, что какая-то украинская власть может добровольно отказаться от Одессы.- Теоретически, если мы в рамках компромиссного договора вернем Херсон, то мы сможем оказывать на Одессу военно-политическое давление.- Основная проблема состоит в милитаризации Одессы. Она никогда не была военным форпостом, но сейчас Украина ее в этот форпост активно превращает. Именно этим вызвана интенсивность наших ударов по городу и области. Так что теоретически демилитаризация черноморского побережья может быть одним из результатов этих договоренностей. Но пока об их контурах сложно говорить.- В прошлый раз, рассуждая о перспективах экономического восстановления Одессы, мы пришли к выводу, что главное – это международной признанный статус ее порта. Теперь я бы хотел поговорить о возрождении ее научного и культурного потенциала. Как сделать так, чтобы в Одессе снова появились выпускники технических вузов, которые становились известными юмористами и участниками интеллектуальных игр на телевидении?- К сожалению, интеллектуальный потенциал города с каждым годом продолжает деградировать из-за массовой эмиграции одесситов.Инженеры, математики и программисты советских времен уехали в Германию, США и Израиль еще после 1991 года. В 2014 году оттуда тоже уехало немало образованных людей. А в 2022 году уезжающих стало очень много. Одесситы, с которым я еще поддерживаю связь, говорят, что уехали много их знакомых или соседей по лестничной клетке.Но свято место пусто не бывает. На их место приезжают не только выходцы из Галиции, которые хотят пожить у моря в хорошем климате. В Одессу переехали харьковчане и запорожцы – жители крупных прифронтовых городов, где сохранилась развитая промышленность. Они едут в такой же большой город, который находится подальше от зоны боевых действий. Это повлияет на изменения состава населения.Одесса – это город с глубокими культурными корнями, которые позволят ей быстро нарастить этот потенциал. Для этого нужно просто две вещи: прекращение войны и целенаправленная работа государства.Подробнее о ситуации в Одессе и конфликте России с Западом - в материале Егора Леева: Одесса сопротивляется, Лавров в Нью-Йорке. Итоги 16 июля на Украине

https://ukraina.ru/20240502/1054855622.html

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Кирилл Курбатов

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