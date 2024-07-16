https://ukraina.ru/20240716/1056293407.html

Одесса сопротивляется, Лавров в Нью-Йорке. Итоги 16 июля на Украине

Одесса сопротивляется, Лавров в Нью-Йорке. Итоги 16 июля на Украине - 16.07.2024 Украина.ру

Одесса сопротивляется, Лавров в Нью-Йорке. Итоги 16 июля на Украине

В Одессе начинает нарастать недовольство действиями украинских военных. Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия на открытых дебатах министерского уровня Совбеза ООН

2024-07-16T18:30

2024-07-16T18:30

2024-07-16T18:30

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Об очередном поджоге автомобиля военных сообщил один из популярных одесских телеграм-каналов."На Королёва ночью снова неизвестные подожгли военную машину. Поджоги стали уже буквально ежедневными…", - отмечалось в публикации от 16 июля.Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников ТЦК (аналог военкоматов — Ред.). Поджоги были зафиксированы в Одессе, Ровно, Львове, Калуше в Ивано-Франковской области. При этом, по сообщении масс-медиа, в Одессе поджоги участились в последние три дня.На одном из сожжённых автомобилей в Одессе была надпись "Одесса — русский город. Привет ТЦК от Кота Бегемота".Некоторые одесские телеграм-каналы связали и поджёг на Королёва с "Котом Бегемотом"."Ночные похождения Кота Бегемота кончились сегодня, ко всеобщему осуждению и негодованию пожаром очередного ТЦКшного корыта на улице Королёва", - писал утром 16 июля канал "Типичная Одесса".Отдельную ненависть одесситов вызывают некоторые украинские активисты, которые сами не воюют на фронте, но помогают военкомам, которых уже прозвали "людоловами".Так, несколько дней назад украинский активист Демьян Ганул избил фитнес-тренера, который ранее раскритиковал деятельность сотрудников ТЦК. А затем Ганул способствовал мобилизации мужчины, о чём сообщил в соцсетях.Нарастание недовольства Одессы заметили и на центральном уровне."В Одессе растёт позитивный образ России после "дампа" рейтинга в 2022 году, когда даже пророссийски настроенные граждане шли в ТРО ВСУ. Теперь видим резкий разворот, мы об этом первые инсайдили и прогнозировали данный сценарий. Всё больше тех, кто ненавидит украинскую власть и положительно относится к РФ. Это даёт отличную почву для появления в городе огромного количества партизан из жителей региона. Такой разворот произошел благодаря диктаторской стратегии Зеленского и Ермака в отношении граждан Украины, которых сделали крепостными/рабами системы. За 2 года Зеленский разбазарил "подаренное" русскими "начальниками" преимущества. Теперь всё возвращается на круги своя", - сообщил популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Авторы канала сослались на новостную публикацию другого канала — "Офис тролля" — утверждавшего, что в Одессе горят от одного до трёх автомобилей военных каждую ночь.Также местные телеграм-каналы советуют одесситам уклоняться от мобилизации."Сегодня - 16 июля - в Украине последний день для обновления данных в ТЦК. Варианты действий для тех, кто не обновил данные и находится в стране теперь три: 1. Залечь на дно. 2. Подкуп. 3. Выезд из страны", - писал 16 июля канал "Типичная Одесса".По словам авторов, первый путь рискованный."Подкуп. Очень рискованная затея, которая ничего не гарантирует. В лучшем случае, если вы откупитесь от ТЦК, вас отпустят и скажут не попадаться в следующий раз", - писали авторы канала.Что касается выезда из страны, то и здесь всё непросто."Выезд из страны. Также рискованно. Рекомендуем выезжать только теми путями, которыми уже недавно выезжали ваши знакомые. Либо, если у вас есть законные основания выехать, воспользуйтесь услугами адвоката, в том числе и на границе", - предупредили авторы "Типичной Одессы".Самый эффективный, по их мнению путь, залечь на дно."Залечь на дно. Сложный, но реализуемый вариант, которым мы призываем воспользоваться. Тут мы расписали 12 советов, которыми можно воспользоваться, если вы выбрали этот вариант", - указывалось в публикации.Также авторы отметили, что главная цель закона о мобилизации - "так или иначе привести человека в военкомат; либо заставить его платить государству деньги в виде штрафов; либо платить огромные деньги "на карман" за возможность получить отсрочку или покинуть страну".При этом ещё один популярный на Украине телеграм-канал — "Резидент" — сообщил о том, что Одессу перестают прикрывать западным ПВО."Наш источник в Генштабе рассказал, что из Одессы начали выводить западное ПВО и сняли часть пусковых установок для ракет ATACMS, которые были размещены на сухогрузах. Основная причина разведывательные БпЛА, которые кружат над Одессой последний месяц и корректируют ракетные удары по военным объектам", — отмечалось в публикации.Вполне возможно, что украинские военные опасаются и того, что местоположение ценных установок будут выдавать российским военным и недовольные действиями украинских силовиков одесситы.Лавров в СШАМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, где будет председательствовать на открытых дебатах министерского уровня Совета Безопасности."При согласовании взаимных гарантий и договоренностей придется учитывать и новые геостратегические реалии на Евразийском континенте, где формируется общеконтинентальная архитектура подлинно равной и неделимой безопасности. Европа рискует отстать от этого объективно-исторического процесса. Мы к поиску баланса интересов готовы", - отметил Лавров в ходе заседания Совета Безопасности ООН по многостороннему сотрудничеству в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства.Он также отметил, что урегулирование европейского кризиса должно сопровождаться конкретными шагами по снятию угроз для России, которые исходят со стороны Запада."Необходимо устранить раз и навсегда первопричины разразившегося кризиса в Европе... Политико-дипломатическое урегулирование должно сопровождаться конкретными шагами по снятию угроз Российской Федерации, исходящих с западного евроатлантического направления", - заявил министр иностранных дел России.По его словам, условия установления устойчивого мира на Украине изложил президент России Владимир Путин.При этом Лавров указал, что Россия призывает всех, кому интересно преодоление украинского кризиса, учитывать проблему национальных меньшинств."Призываем всех, кто проявляет искренний интерес к преодолению кризиса на Украине, и учитывать в любых своих предложениях ключевую проблему прав национальных меньшинств. Всех без исключения", - подчеркнул министр.Он отметил, что её замалчивание обесценивает мирные инициативы, а расистская политика Владимира Зеленского получает одобрение.Сам визит Лаврова в Нью-Йорк засвидетельствовал провал западной политики изолировать Россию от международного сообщества.Об изменениях в жизни украинцев после вступления 16 июля в силу норм закона о мобилизации - в статье Дмитрия Ковалевича "Семь миллионов преступников. Как изменится жизнь украинцев после 16 июля".

https://ukraina.ru/20230716/1048047081.html

https://ukraina.ru/20240716/1056277834.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, одесса, россия, украина, сергей лавров, владимир путин, владимир зеленский, мобилизация, совбез оон, совет безопасности оон