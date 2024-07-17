Проблематика украинско-российских переговоров в кривом зеркале украинской социологии - 17.07.2024 Украина.ру
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Проблематика украинско-российских переговоров в кривом зеркале украинской социологии
Проблематика украинско-российских переговоров в кривом зеркале украинской социологии - 17.07.2024 Украина.ру
Проблематика украинско-российских переговоров в кривом зеркале украинской социологии
Мы давно уже перестали анализировать результаты украинских социологических исследований – совершенно непонятно какая там реальная погрешность. В полной мере эти сомнения можно отнести к опубликованному 15 июля исследованию Центра им. Разумкова по заказу издания "Зеркало недели" Средств у него на исследование, конечно, нет, но кто будет проверять?
2024-07-17T05:10
2024-07-17T05:10
украина
россия
переговоры
дипломатия
социология
саммит
план
сша
владимир зеленский
владимир путин
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Это исследование сразу же привлекло внимание СМИ тем, что речь там шла о возможностях переговоров с Россией (интересно, что в тот же день Зеленский заявил о готовности пригласить на следующий "саммит мира" представителей России), причём результаты как минимум в одном пункте были скандальными – оказывается за проведение переговоров с Россией выступает 44% опрошенных, в то время как против – всего 35% (на всякий случай социологи привели данные, по которым 66% опрошенных верят в "перемогу").В общем, результаты опроса ненавязчиво демонстрируют, что, когда Зеленский идёт на переговоры, он выполняет определённый социальный заказ. Кто инициатор публикации такой информации не столь важно, хотя скорее всего это не Банковая, а западные партнеры (Госдеп США уже позитивно отреагировал на инициативу Зеленского).Собственно, в данном случае интересны не столько результаты исследования, а то, как социологи представляют проблематику, связанную с этими переговорами.Итак, совершенно случайно украинским социологам удалось выявить проблемы переговорного процесса (некоторые из них названы прямо, а некоторые угадываются).Во-первых, хотя украинцы выступают за ведение переговоров, они не готовы к каким-либо уступкам.Центр Разумкова задал два вопроса – о возможности вообще каких-то уступок и конкретно по пунктам "плана Путина" – согласие на передачу России 4-х областей в их административных границах, отмену санкций (решение об этом принимается не на Украине) и закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины. По всем этим вопросам против высказались значительно больше 50% опрошенных, хотя, например, внеблоковость и безъядерность зафиксированы в декларации о суверенитете, положенной в основу нынешней украинской государственности.Ну тут вопрос, в общем-то, не в общественном мнении (хотя и в нём тоже), а в неготовности к существенным уступкам киевского режима и стоящего за ним коллективного Запада – их принципиальным требованием является такой исход конфликта, который можно было бы считать "победой Украины". Причём они сами определиться не могут – некоторые силы Запада считают возможным потерю части территории Украины, в то время как для Киева такой вариант неприемлем.В последнем случае Киев опять же опирается на общественное мнение: 51,5% считают условием начала переговоров отвод российских войск за границу 1991 года (по данным другого исследования Центра 42% считают это "победой" Украины), а 26% – за линию разграничения 2022 года.Во-вторых, для проведения переговоров необходимо отменить указ президента Украины от 30 сентября 2022 года о запрете ведения переговоров с Россией.Тут, кстати, общественное мнение демонстрирует шизофрению – оно относительным большинством (44%) за переговоры, но оно же против отмены указа (37%).Справедливости ради надо отметить, что в указе речь идёт о запрете переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Но тут есть как минимум два обходных пути:- переговоры можно, если не с Путиным;- Украина не признала результаты выборов 2024 года в России, а ограничений на ведение переговоров с гражданином Путиным в указе нет.В-третьих, Россия не признаёт легитимным действующего президента Украины Владимира Зеленского.Зеленский обсуждать эту тему отказывается, выборы на Украине не проводятся, а почти 60% украинцев, по данным Центра им. Разумкова, выступают против проведения выборов до завершения войны.Правда, российская сторона обозначила в этом вопросе возможность компромисса – переговоры могут вестись с председателем Верховной Рады (его легитимность тоже подмочена, поскольку Верховная Рада не была переизбрана в конституционные сроки, но он хотя бы имеет полномочия). Правда, в соответствии со Ст. 88 Конституции Украины, в полномочия председателя ВР не входит подписание каких-либо международных договоров.В-четвёртых, начало переговоров должно быть обусловлено выполнением неких предварительных условий.Изначально Зеленский поставил в качестве этих условий свой "мирный план" из дести пунктов, потом он был сокращён до девяти, а сейчас и вовсе до трёх, которые обсуждались на "саммите мира" (передача Украине контроля над Запорожской АЭС, обеспечение судоходства в Чёрном и Азовском морях, а также обмен пленными).Отметим, что год назад по данным Центра им. Разумкова мирный план Зеленского поддерживали 78%, но это – от числа те, кто был о нём хоть как-то информирован (44%).Судя по официальным заявлениям представителей России, они не собираются обсуждать план Зеленского и не считают "саммит мира" площадкой, на которой следует вести какие-то переговоры.Подводя итоги: базы для проведения содержательных переговоров на настоящий момент нет.Об подходе к урегулированию украинского конфликта команды кандидата в президенты США от Республиканской партии можно прочитать в статье Василия Стоякина "План Трампа по Украине"
https://ukraina.ru/20230804/1048469420.html
https://ukraina.ru/20240617/1055684653.html
https://ukraina.ru/20240417/1054563191.html
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Василий Стоякин
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украина, россия, переговоры, дипломатия, социология, саммит, план, сша, владимир зеленский, владимир путин, дмитрий разумков, верховная рада, запорожская аэс, республиканская партия, мнения
Украина, Россия, переговоры, дипломатия, социология, саммит, план, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дмитрий Разумков, Верховная Рада, Запорожская АЭС, Республиканская партия, Мнения

Проблематика украинско-российских переговоров в кривом зеркале украинской социологии

05:10 17.07.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Стамбуле
Переговоры России и Украины в Стамбуле
© POOL
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
Мы давно уже перестали анализировать результаты украинских социологических исследований – совершенно непонятно какая там реальная погрешность. В полной мере эти сомнения можно отнести к опубликованному 15 июля исследованию Центра им. Разумкова по заказу издания "Зеркало недели" Средств у него на исследование, конечно, нет, но кто будет проверять?
Это исследование сразу же привлекло внимание СМИ тем, что речь там шла о возможностях переговоров с Россией (интересно, что в тот же день Зеленский заявил о готовности пригласить на следующий "саммит мира" представителей России), причём результаты как минимум в одном пункте были скандальными – оказывается за проведение переговоров с Россией выступает 44% опрошенных, в то время как против – всего 35% (на всякий случай социологи привели данные, по которым 66% опрошенных верят в "перемогу").
В общем, результаты опроса ненавязчиво демонстрируют, что, когда Зеленский идёт на переговоры, он выполняет определённый социальный заказ. Кто инициатор публикации такой информации не столь важно, хотя скорее всего это не Банковая, а западные партнеры (Госдеп США уже позитивно отреагировал на инициативу Зеленского).
Собственно, в данном случае интересны не столько результаты исследования, а то, как социологи представляют проблематику, связанную с этими переговорами.
Итак, совершенно случайно украинским социологам удалось выявить проблемы переговорного процесса (некоторые из них названы прямо, а некоторые угадываются).
Во-первых, хотя украинцы выступают за ведение переговоров, они не готовы к каким-либо уступкам.
- РИА Новости, 1920, 04.08.2023
4 августа 2023, 09:37
Не формула мира, а формула обмана. Как Зеленский мечтает наказать и разорить РоссиюИтак, завтра, 5 августа 2023 года, в Саудовской Аравии в курортном городе Джидда начнет работу встреча представителей более 30 стран мира, представляющий Запад, Восток и глобальный Юг (без Мексики и Бразилии)
Центр Разумкова задал два вопроса – о возможности вообще каких-то уступок и конкретно по пунктам "плана Путина" – согласие на передачу России 4-х областей в их административных границах, отмену санкций (решение об этом принимается не на Украине) и закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины. По всем этим вопросам против высказались значительно больше 50% опрошенных, хотя, например, внеблоковость и безъядерность зафиксированы в декларации о суверенитете, положенной в основу нынешней украинской государственности.
Ну тут вопрос, в общем-то, не в общественном мнении (хотя и в нём тоже), а в неготовности к существенным уступкам киевского режима и стоящего за ним коллективного Запада – их принципиальным требованием является такой исход конфликта, который можно было бы считать "победой Украины". Причём они сами определиться не могут – некоторые силы Запада считают возможным потерю части территории Украины, в то время как для Киева такой вариант неприемлем.
В последнем случае Киев опять же опирается на общественное мнение: 51,5% считают условием начала переговоров отвод российских войск за границу 1991 года (по данным другого исследования Центра 42% считают это "победой" Украины), а 26% – за линию разграничения 2022 года.
Во-вторых, для проведения переговоров необходимо отменить указ президента Украины от 30 сентября 2022 года о запрете ведения переговоров с Россией.
Тут, кстати, общественное мнение демонстрирует шизофрению – оно относительным большинством (44%) за переговоры, но оно же против отмены указа (37%).
Зеленский, саммит
17 июня, 12:52
Саммит в Швейцарии: провал Украины с продолжением и надеждой на успехЭто практически единодушное мнение всех заинтересованных: саммит мира в Швейцарии, прошедший 15–16 июня 2024 года, закончился блистательным фиаско его организаторов — как бы инициатора мероприятия и президента Украины Владимира Зеленского и его главных закулисных кураторов и вдохновителей из США
Справедливости ради надо отметить, что в указе речь идёт о запрете переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Но тут есть как минимум два обходных пути:
- переговоры можно, если не с Путиным;
- Украина не признала результаты выборов 2024 года в России, а ограничений на ведение переговоров с гражданином Путиным в указе нет.
В-третьих, Россия не признаёт легитимным действующего президента Украины Владимира Зеленского.
Зеленский обсуждать эту тему отказывается, выборы на Украине не проводятся, а почти 60% украинцев, по данным Центра им. Разумкова, выступают против проведения выборов до завершения войны.
Правда, российская сторона обозначила в этом вопросе возможность компромисса – переговоры могут вестись с председателем Верховной Рады (его легитимность тоже подмочена, поскольку Верховная Рада не была переизбрана в конституционные сроки, но он хотя бы имеет полномочия). Правда, в соответствии со Ст. 88 Конституции Украины, в полномочия председателя ВР не входит подписание каких-либо международных договоров.
В-четвёртых, начало переговоров должно быть обусловлено выполнением неких предварительных условий.
Изначально Зеленский поставил в качестве этих условий свой "мирный план" из дести пунктов, потом он был сокращён до девяти, а сейчас и вовсе до трёх, которые обсуждались на "саммите мира" (передача Украине контроля над Запорожской АЭС, обеспечение судоходства в Чёрном и Азовском морях, а также обмен пленными).
Переговоры России и Украины в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
17 апреля, 16:21
"Стол переговоров завален идеями". Возможен ли Стамбул-2?Казалось бы, история Стамбульских соглашений закончилась два года назад, когда Киев от них окончательно отказался. Но 12 апреля на встрече Путина и Лукашенко было заявлено о возможности возвращения к принципам Стамбула, а 16 апреля Foreign Affairs опубликовал статью "Переговоры, которые могли положить конец войне на Украине"
Отметим, что год назад по данным Центра им. Разумкова мирный план Зеленского поддерживали 78%, но это – от числа те, кто был о нём хоть как-то информирован (44%).
Судя по официальным заявлениям представителей России, они не собираются обсуждать план Зеленского и не считают "саммит мира" площадкой, на которой следует вести какие-то переговоры.
Подводя итоги: базы для проведения содержательных переговоров на настоящий момент нет.
Об подходе к урегулированию украинского конфликта команды кандидата в президенты США от Республиканской партии можно прочитать в статье Василия Стоякина "План Трампа по Украине"
 
УкраинаРоссияпереговорыдипломатиясоциологиясаммитпланСШАВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДмитрий РазумковВерховная РадаЗапорожская АЭСРеспубликанская партияМнения
 
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