Проблематика украинско-российских переговоров в кривом зеркале украинской социологии
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Мы давно уже перестали анализировать результаты украинских социологических исследований – совершенно непонятно какая там реальная погрешность. В полной мере эти сомнения можно отнести к опубликованному 15 июля исследованию Центра им. Разумкова по заказу издания "Зеркало недели" Средств у него на исследование, конечно, нет, но кто будет проверять?
Это исследование сразу же привлекло внимание СМИ тем, что речь там шла о возможностях переговоров с Россией (интересно, что в тот же день Зеленский заявил о готовности пригласить на следующий "саммит мира" представителей России), причём результаты как минимум в одном пункте были скандальными – оказывается за проведение переговоров с Россией выступает 44% опрошенных, в то время как против – всего 35% (на всякий случай социологи привели данные, по которым 66% опрошенных верят в "перемогу").
В общем, результаты опроса ненавязчиво демонстрируют, что, когда Зеленский идёт на переговоры, он выполняет определённый социальный заказ. Кто инициатор публикации такой информации не столь важно, хотя скорее всего это не Банковая, а западные партнеры (Госдеп США уже позитивно отреагировал на инициативу Зеленского).
Собственно, в данном случае интересны не столько результаты исследования, а то, как социологи представляют проблематику, связанную с этими переговорами.
Итак, совершенно случайно украинским социологам удалось выявить проблемы переговорного процесса (некоторые из них названы прямо, а некоторые угадываются).
Во-первых, хотя украинцы выступают за ведение переговоров, они не готовы к каким-либо уступкам.
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Центр Разумкова задал два вопроса – о возможности вообще каких-то уступок и конкретно по пунктам "плана Путина" – согласие на передачу России 4-х областей в их административных границах, отмену санкций (решение об этом принимается не на Украине) и закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины. По всем этим вопросам против высказались значительно больше 50% опрошенных, хотя, например, внеблоковость и безъядерность зафиксированы в декларации о суверенитете, положенной в основу нынешней украинской государственности.
Ну тут вопрос, в общем-то, не в общественном мнении (хотя и в нём тоже), а в неготовности к существенным уступкам киевского режима и стоящего за ним коллективного Запада – их принципиальным требованием является такой исход конфликта, который можно было бы считать "победой Украины". Причём они сами определиться не могут – некоторые силы Запада считают возможным потерю части территории Украины, в то время как для Киева такой вариант неприемлем.
В последнем случае Киев опять же опирается на общественное мнение: 51,5% считают условием начала переговоров отвод российских войск за границу 1991 года (по данным другого исследования Центра 42% считают это "победой" Украины), а 26% – за линию разграничения 2022 года.
Во-вторых, для проведения переговоров необходимо отменить указ президента Украины от 30 сентября 2022 года о запрете ведения переговоров с Россией.
Тут, кстати, общественное мнение демонстрирует шизофрению – оно относительным большинством (44%) за переговоры, но оно же против отмены указа (37%).
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Справедливости ради надо отметить, что в указе речь идёт о запрете переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Но тут есть как минимум два обходных пути:
- переговоры можно, если не с Путиным;
- Украина не признала результаты выборов 2024 года в России, а ограничений на ведение переговоров с гражданином Путиным в указе нет.
В-третьих, Россия не признаёт легитимным действующего президента Украины Владимира Зеленского.
Зеленский обсуждать эту тему отказывается, выборы на Украине не проводятся, а почти 60% украинцев, по данным Центра им. Разумкова, выступают против проведения выборов до завершения войны.
Правда, российская сторона обозначила в этом вопросе возможность компромисса – переговоры могут вестись с председателем Верховной Рады (его легитимность тоже подмочена, поскольку Верховная Рада не была переизбрана в конституционные сроки, но он хотя бы имеет полномочия). Правда, в соответствии со Ст. 88 Конституции Украины, в полномочия председателя ВР не входит подписание каких-либо международных договоров.
В-четвёртых, начало переговоров должно быть обусловлено выполнением неких предварительных условий.
Изначально Зеленский поставил в качестве этих условий свой "мирный план" из дести пунктов, потом он был сокращён до девяти, а сейчас и вовсе до трёх, которые обсуждались на "саммите мира" (передача Украине контроля над Запорожской АЭС, обеспечение судоходства в Чёрном и Азовском морях, а также обмен пленными).
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Отметим, что год назад по данным Центра им. Разумкова мирный план Зеленского поддерживали 78%, но это – от числа те, кто был о нём хоть как-то информирован (44%).
Судя по официальным заявлениям представителей России, они не собираются обсуждать план Зеленского и не считают "саммит мира" площадкой, на которой следует вести какие-то переговоры.
Подводя итоги: базы для проведения содержательных переговоров на настоящий момент нет.
Об подходе к урегулированию украинского конфликта команды кандидата в президенты США от Республиканской партии можно прочитать в статье Василия Стоякина "План Трампа по Украине"