https://ukraina.ru/20240716/1056277379.html

Нет гуманности, нет помилования: Медведев объяснил, каким должен быть ответ на зверства "Азова"*

Нет гуманности, нет помилования: Медведев объяснил, каким должен быть ответ на зверства "Азова"* - 16.07.2024 Украина.ру

Нет гуманности, нет помилования: Медведев объяснил, каким должен быть ответ на зверства "Азова"*

У противника нет права на жизнь, по отношению к нему не может быть гуманного отношения, потому как бойцы российской армии должны обходиться с ними зеркально. Так заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал размещенное видео в телеграм-канале украинского нацбатальона "Азов"*

2024-07-16T09:20

2024-07-16T09:20

2024-07-16T09:26

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пытки

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дмитрий медведев

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Накануне военнослужащие украинской армии из "Азова"* опубликовали ролик, на котором они в упор расстреляли безоружного российского военнослужащего. Он напомнил стихотворение Константина Симонова, написанное во время Великой Отечественной войны в июле 1942 года "Убей его!". Ссылаясь на классика Советского союза политик подчеркнул, что как и тогда по отношению к фашистам, сегодня жалости к украинским националистам быть не должно. "Они хоть кого-то помиловали? Только тотальные казни. Нет выбора. Нет слов о пощаде. Нет гуманности. Нет помилования. Нет для них права на жизнь. Казнить, казнить и казнить. Это и есть право войны для врага!", – добавил зампред Совбеза. В марте в ООН признали, что российских военнопленных пытали на Украине, однако коллективный Запад, спонсирующий боевые действия и ВСУ, проигнорировал это заявление. В июле этого года, спустя лет лет после начала боевых действий в Донбассе, в Генштабе ВСУ пообещали обучить солдат международному гуманитарному праву.Подробнее о том, как Украина нарушает Международное гуманитарное право читайте в материале автора издания Украина.ру Павла Волкова. *признан террористической организацией и запрещено в РФ

https://ukraina.ru/20240529/1055353031.html

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новости, "азов", совбез, запад, украина, россия, военнослужащий, пытки, женевская конвенция, дмитрий медведев, сво