Нет гуманности, нет помилования: Медведев объяснил, каким должен быть ответ на зверства "Азова"* - 16.07.2024 Украина.ру
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Нет гуманности, нет помилования: Медведев объяснил, каким должен быть ответ на зверства "Азова"*
Нет гуманности, нет помилования: Медведев объяснил, каким должен быть ответ на зверства "Азова"* - 16.07.2024 Украина.ру
Нет гуманности, нет помилования: Медведев объяснил, каким должен быть ответ на зверства "Азова"*
У противника нет права на жизнь, по отношению к нему не может быть гуманного отношения, потому как бойцы российской армии должны обходиться с ними зеркально. Так заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал размещенное видео в телеграм-канале украинского нацбатальона "Азов"*
2024-07-16T09:20
2024-07-16T09:26
новости
"азов"
совбез
запад
украина
россия
военнослужащий
пытки
женевская конвенция
дмитрий медведев
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Накануне военнослужащие украинской армии из "Азова"* опубликовали ролик, на котором они в упор расстреляли безоружного российского военнослужащего. Он напомнил стихотворение Константина Симонова, написанное во время Великой Отечественной войны в июле 1942 года "Убей его!". Ссылаясь на классика Советского союза политик подчеркнул, что как и тогда по отношению к фашистам, сегодня жалости к украинским националистам быть не должно. "Они хоть кого-то помиловали? Только тотальные казни. Нет выбора. Нет слов о пощаде. Нет гуманности. Нет помилования. Нет для них права на жизнь. Казнить, казнить и казнить. Это и есть право войны для врага!", – добавил зампред Совбеза. В марте в ООН признали, что российских военнопленных пытали на Украине, однако коллективный Запад, спонсирующий боевые действия и ВСУ, проигнорировал это заявление. В июле этого года, спустя лет лет после начала боевых действий в Донбассе, в Генштабе ВСУ пообещали обучить солдат международному гуманитарному праву.Подробнее о том, как Украина нарушает Международное гуманитарное право читайте в материале автора издания Украина.ру Павла Волкова. *признан террористической организацией и запрещено в РФ
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новости, "азов", совбез, запад, украина, россия, военнослужащий, пытки, женевская конвенция, дмитрий медведев, сво
Новости, "Азов", Совбез, Запад, Украина, Россия, военнослужащий, пытки, женевская конвенция, Дмитрий Медведев, СВО

Нет гуманности, нет помилования: Медведев объяснил, каким должен быть ответ на зверства "Азова"*

09:20 16.07.2024 (обновлено: 09:26 16.07.2024)
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗампред Совета безопасности РФ Д. Медведев провел совещание по формированию в новых регионах РФ территориальных подразделений Следственного комитета РФ
Зампред Совета безопасности РФ Д. Медведев провел совещание по формированию в новых регионах РФ территориальных подразделений Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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У противника нет права на жизнь, по отношению к нему не может быть гуманного отношения, потому как бойцы российской армии должны обходиться с ними зеркально. Так заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал размещенное видео в телеграм-канале украинского нацбатальона "Азов"*
Накануне военнослужащие украинской армии из "Азова"* опубликовали ролик, на котором они в упор расстреляли безоружного российского военнослужащего.
"Мои товарищи обсуждают то, что сделали украинские изверги с нашим пленным, ссылаясь на известные всему миру Женевские конвенции. Меня тоже хорошо учили в родном университете. Не надо об этом даже писать. Тут не может быть никакого милосердия. Здесь нет места добру. Только убей!", – решительно высказался Медведев.
Он напомнил стихотворение Константина Симонова, написанное во время Великой Отечественной войны в июле 1942 года "Убей его!". Ссылаясь на классика Советского союза политик подчеркнул, что как и тогда по отношению к фашистам, сегодня жалости к украинским националистам быть не должно.

"Они хоть кого-то помиловали? Только тотальные казни. Нет выбора. Нет слов о пощаде. Нет гуманности. Нет помилования. Нет для них права на жизнь. Казнить, казнить и казнить. Это и есть право войны для врага!", – добавил зампред Совбеза.

В марте в ООН признали, что российских военнопленных пытали на Украине, однако коллективный Запад, спонсирующий боевые действия и ВСУ, проигнорировал это заявление. В июле этого года, спустя лет лет после начала боевых действий в Донбассе, в Генштабе ВСУ пообещали обучить солдат международному гуманитарному праву.
Подробнее о том, как Украина нарушает Международное гуманитарное право читайте в материале автора издания Украина.ру Павла Волкова.
*признан террористической организацией и запрещено в РФ
Денис Резников
29 мая, 12:55
Резников против Украины. Заметит ли Европа пытки российских военнослужащихЕвропейский суд по правам человека завел дело по факту пыток на Украине российского военного Дениса Резникова. Сам факт такого решения не должен вводить в заблуждение. Как показывает практика, чтобы повлиять на систему нужны сотни подобных дел. Готова ли Европа во всеуслышание признать преступления киевского режима – большой вопрос
 
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