Нет гуманности, нет помилования: Медведев объяснил, каким должен быть ответ на зверства "Азова"*
09:20 16.07.2024 (обновлено: 09:26 16.07.2024)
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗампред Совета безопасности РФ Д. Медведев провел совещание по формированию в новых регионах РФ территориальных подразделений Следственного комитета РФ
У противника нет права на жизнь, по отношению к нему не может быть гуманного отношения, потому как бойцы российской армии должны обходиться с ними зеркально. Так заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал размещенное видео в телеграм-канале украинского нацбатальона "Азов"*
Накануне военнослужащие украинской армии из "Азова"* опубликовали ролик, на котором они в упор расстреляли безоружного российского военнослужащего.
"Мои товарищи обсуждают то, что сделали украинские изверги с нашим пленным, ссылаясь на известные всему миру Женевские конвенции. Меня тоже хорошо учили в родном университете. Не надо об этом даже писать. Тут не может быть никакого милосердия. Здесь нет места добру. Только убей!", – решительно высказался Медведев.
Он напомнил стихотворение Константина Симонова, написанное во время Великой Отечественной войны в июле 1942 года "Убей его!". Ссылаясь на классика Советского союза политик подчеркнул, что как и тогда по отношению к фашистам, сегодня жалости к украинским националистам быть не должно.
"Они хоть кого-то помиловали? Только тотальные казни. Нет выбора. Нет слов о пощаде. Нет гуманности. Нет помилования. Нет для них права на жизнь. Казнить, казнить и казнить. Это и есть право войны для врага!", – добавил зампред Совбеза.
В марте в ООН признали, что российских военнопленных пытали на Украине, однако коллективный Запад, спонсирующий боевые действия и ВСУ, проигнорировал это заявление. В июле этого года, спустя лет лет после начала боевых действий в Донбассе, в Генштабе ВСУ пообещали обучить солдат международному гуманитарному праву.
*признан террористической организацией и запрещено в РФ
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