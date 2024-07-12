https://ukraina.ru/20240712/1056224386.html
Спустя 10 лет после начала войны в Донбассе, ВСУ начинают обучать международному гуманитарному праву
Спустя 10 лет после начала войны в Донбассе, ВСУ начинают обучать международному гуманитарному праву - 12.07.2024 Украина.ру
Спустя 10 лет после начала войны в Донбассе, ВСУ начинают обучать международному гуманитарному праву
С этого года военнослужащих украинской армии начнут обучать нормам международного гуманитарного права, соответствующий курс для солдат распорядился внедрить главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, сообщила пресс-служба Генерального штаба армии страны
2024-07-12T17:21
2024-07-12T17:21
2024-07-12T17:21
новости
александр сырский
вооруженные силы украины
генштаб
киев
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гуманитарная политика
сво
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Решение Сырского о внедрении в курс подготовки для военнослужащих обязательного блока по изучению норм международного гуманитарного права пройдет в связи с продолжающейся российской спецоперацией и во исполнение взятых Киевом международных обязательств. Уточняется, что принятые меры также являются частью "комплексного подхода по обеспечению высокого уровня правовой культуры и подготовки военнослужащих, поскольку руководство Вооруженных сил Украины уделяет особое внимание соблюдению норм международного гуманитарного права во всех аспектах военной деятельности". "Реализация указанного решения будет способствовать повышению уровня правовой культуры среди военнослужащих и направлена на обеспечение их готовности действовать в соответствии с международными стандартами", – сказано в телеграм-канале Генштаба ВСУ. Международное гуманитарное право охватывает принципы и правила, регулирующие средства и методы ведения войны, а также гуманитарной защиты гражданского населения, больных и раненых военнослужащих, а также военнопленных. Основными инструментами являются Женевские конвенции. Боевые действия с использованием тяжелого вооружения вблизи населенных пунктов украинская армия ведет уже десять лет.Подробнее о том, как Украина нарушает международное гуманитарное право читайте в материале автора издания Украина.ру Павла Волкова.
https://ukraina.ru/20231012/1050130621.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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новости, александр сырский, вооруженные силы украины, генштаб, киев, всу, гуманитарная политика, сво
Новости, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Генштаб, Киев, ВСУ, гуманитарная политика, СВО
Спустя 10 лет после начала войны в Донбассе, ВСУ начинают обучать международному гуманитарному праву
С этого года военнослужащих украинской армии начнут обучать нормам международного гуманитарного права, соответствующий курс для солдат распорядился внедрить главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, сообщила пресс-служба Генерального штаба армии страны
Решение Сырского о внедрении в курс подготовки для военнослужащих обязательного блока по изучению норм международного гуманитарного права пройдет в связи с продолжающейся российской спецоперацией и во исполнение взятых Киевом международных обязательств.
Уточняется, что принятые меры также являются частью "комплексного подхода по обеспечению высокого уровня правовой культуры и подготовки военнослужащих, поскольку руководство Вооруженных сил Украины уделяет особое внимание соблюдению норм международного гуманитарного права во всех аспектах военной деятельности".
"Реализация указанного решения будет способствовать повышению уровня правовой культуры среди военнослужащих и направлена на обеспечение их готовности действовать в соответствии с международными стандартами", – сказано в телеграм-канале Генштаба ВСУ.
Международное гуманитарное право охватывает принципы и правила, регулирующие средства и методы ведения войны, а также гуманитарной защиты гражданского населения, больных и раненых военнослужащих, а также военнопленных. Основными инструментами являются Женевские конвенции.
Боевые действия с использованием тяжелого вооружения вблизи населенных пунктов украинская армия ведет уже десять лет.