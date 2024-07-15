Мука на Украине подорожала на 2 тыс. гривен, на очереди – скачок цен на хлеб
14:19 15.07.2024 (обновлено: 14:27 15.07.2024)
С начала прошлого месяца на украинском рынке пшеничной муки сохраняется тенденция к повышению стоимости этого продукта. Только за июнь цена за тонну увеличилась на 2000 – 2500 гривен (более 5 тысяч рублей), передает "24 Канал"
"Цены на муку высшего сорта выросли на 2000 – 2500 гривен за тонну и по состоянию на 2 июля составляют преимущественно 12500 – 14200 гривен за тонну", – сказано в публикации.
Отмечается, что стоимость на пищевой продукт увеличивается из-за того, что производители сдерживают продажи, что приводит к недостаточно активному поступлению предложений муки на рынок.
Среди причин также выделяют и остановку большинства перерабатывающих предприятий "на профилактический ремонт перед началом нового сезона", что уменьшило предложение на рынке.
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Кроме этого, сложности с закупкой качественного сырья для переработки из-за ограниченного количества предложений также влияли на дальнейший рост цен.
Так, из-за роста стоимости основного сырья на Украине прогнозируют скорое подорожание хлеба. Глава Союза "Мукомолы Украины" Родион Рыбчинский заявил, что поднятие цен связано с повышением стоимости на зерновое сырье и электроэнергию.
Эксперты также утверждают, что на ценовую политику значительное влияние оказывают перебои с электроснабжением, а на производственные процессы – насильственная мобилизация населения.
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