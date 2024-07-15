Мука на Украине подорожала на 2 тыс. гривен, на очереди – скачок цен на хлеб

Украинский урожай в этом году будет на 8 млн тонн меньше предыдущего

Падение урожайности в 2024 году приблизительно на десять процентов прогнозирует Минагрополитики Украины. Валовое производство зерновых и масличных культур составит около 74 миллионов тонн, из них около 52,4 миллионов тонн зерновых и 21,7 миллионов тонн масличных, при том, что в прошлом году урожай составил 82 миллиона тонн