Мука на Украине подорожала на 2 тыс. гривен, на очереди – скачок цен на хлеб - 15.07.2024 Украина.ру
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Мука на Украине подорожала на 2 тыс. гривен, на очереди – скачок цен на хлеб
Мука на Украине подорожала на 2 тыс. гривен, на очереди – скачок цен на хлеб - 15.07.2024 Украина.ру
Мука на Украине подорожала на 2 тыс. гривен, на очереди – скачок цен на хлеб
С начала прошлого месяца на украинском рынке пшеничной муки сохраняется тенденция к повышению стоимости этого продукта. Только за июнь цена за тонну увеличилась на 2000 – 2500 гривен (более 5 тысяч рублей), передает "24 Канал"
2024-07-15T14:19
2024-07-15T14:27
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Отмечается, что стоимость на пищевой продукт увеличивается из-за того, что производители сдерживают продажи, что приводит к недостаточно активному поступлению предложений муки на рынок. Среди причин также выделяют и остановку большинства перерабатывающих предприятий "на профилактический ремонт перед началом нового сезона", что уменьшило предложение на рынке. Кроме этого, сложности с закупкой качественного сырья для переработки из-за ограниченного количества предложений также влияли на дальнейший рост цен. Так, из-за роста стоимости основного сырья на Украине прогнозируют скорое подорожание хлеба. Глава Союза "Мукомолы Украины" Родион Рыбчинский заявил, что поднятие цен связано с повышением стоимости на зерновое сырье и электроэнергию. Эксперты также утверждают, что на ценовую политику значительное влияние оказывают перебои с электроснабжением, а на производственные процессы – насильственная мобилизация населения. Ранее в Киеве объявили о вероятном закрытии крупнейшего предприятия, всех сотрудников которого отправили на фронт.Читайте также как Евросоюз поглощает остатки экономики Украины в интервью военного обозревателя и волонтера Алексея Живова на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240417/1054567121.html
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новости, украина, хлеб, пшеница, сво, мобилизация, всу, энергосистема украины
Новости, Украина, хлеб, пшеница, СВО, мобилизация, ВСУ, Энергосистема Украины

Мука на Украине подорожала на 2 тыс. гривен, на очереди – скачок цен на хлеб

14:19 15.07.2024 (обновлено: 14:27 15.07.2024)
 
© РИА Новости . С. Лидов / Перейти в фотобанкхлеб пшеничный
хлеб пшеничный - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости . С. Лидов
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Читать в
С начала прошлого месяца на украинском рынке пшеничной муки сохраняется тенденция к повышению стоимости этого продукта. Только за июнь цена за тонну увеличилась на 2000 – 2500 гривен (более 5 тысяч рублей), передает "24 Канал"
"Цены на муку высшего сорта выросли на 2000 – 2500 гривен за тонну и по состоянию на 2 июля составляют преимущественно 12500 – 14200 гривен за тонну", – сказано в публикации.
Отмечается, что стоимость на пищевой продукт увеличивается из-за того, что производители сдерживают продажи, что приводит к недостаточно активному поступлению предложений муки на рынок.
Среди причин также выделяют и остановку большинства перерабатывающих предприятий "на профилактический ремонт перед началом нового сезона", что уменьшило предложение на рынке.
Зерно - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
17 апреля, 18:19
Украинский урожай в этом году будет на 8 млн тонн меньше предыдущегоПадение урожайности в 2024 году приблизительно на десять процентов прогнозирует Минагрополитики Украины. Валовое производство зерновых и масличных культур составит около 74 миллионов тонн, из них около 52,4 миллионов тонн зерновых и 21,7 миллионов тонн масличных, при том, что в прошлом году урожай составил 82 миллиона тонн
Кроме этого, сложности с закупкой качественного сырья для переработки из-за ограниченного количества предложений также влияли на дальнейший рост цен.
Так, из-за роста стоимости основного сырья на Украине прогнозируют скорое подорожание хлеба. Глава Союза "Мукомолы Украины" Родион Рыбчинский заявил, что поднятие цен связано с повышением стоимости на зерновое сырье и электроэнергию.
Эксперты также утверждают, что на ценовую политику значительное влияние оказывают перебои с электроснабжением, а на производственные процессы – насильственная мобилизация населения.
Ранее в Киеве объявили о вероятном закрытии крупнейшего предприятия, всех сотрудников которого отправили на фронт.
Читайте также как Евросоюз поглощает остатки экономики Украины в интервью военного обозревателя и волонтера Алексея Живова на сайте Украина.ру.
Уборка зерновых в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
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