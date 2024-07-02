В Киеве объявили о вероятном закрытии крупнейшего предприятия, сотрудников которого отправили на фронт

"Мобилизация только для мужчин, но есть нюанс". Минобороны Украины заявило, сколько женщин служат в ВСУ

Более 67 тысяч женщин служат в рядах ВСУ, 19 тысяч из которых - гражданские сотрудницы. Об этом 9 июля сообщила заместитель министра обороны Украины Наталия Калмыкова