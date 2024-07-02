В Киеве объявили о вероятном закрытии крупнейшего предприятия, сотрудников которого отправили на фронт - 02.07.2024 Украина.ру
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В Киеве объявили о вероятном закрытии крупнейшего предприятия, сотрудников которого отправили на фронт
В Киеве объявили о вероятном закрытии крупнейшего предприятия, сотрудников которого отправили на фронт - 02.07.2024 Украина.ру
В Киеве объявили о вероятном закрытии крупнейшего предприятия, сотрудников которого отправили на фронт
Градообразующее предприятие Обухова - Киевский картонно-бумажный комбинат (ККБК), который ежедневно обрабатывает более 850 тонн вторсырья, обеспечивая украинцев рулонами туалетной бумаги, салфетками, полотенцами,   рискует свернуть производство из-за тотальной мобилизации. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия
2024-07-02T12:52
2024-07-02T12:59
новости
киев
вооруженные силы украины
мобилизация
экономика
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Там уточнили, что работников мужского пола невозможно заменить украинками и предупредили, что закрытие предприятия может привести к сложности функционирования всей Обуховской громады. Сегодня за счет предприятия вынужденно были открыты курсы переобучения для женщин, которые смогли кое-где заменить мужчин. Например, украинки овладели профессией водителя погрузчика. Вместе с тем, большинство профессий в бумажной отрасли – дело исключительно мужское, добавили на предприятии. Так, чтобы стать машинистом бумагоделательной или картоноделательной машины, необходимо около пяти лет, поскольку нужно овладеть рядом поэтапных работ. "Незаменимость профессионалов бумажной отрасли обусловлена и тем, что производство бумаги связано с повышенным уровнем шума, температуры, влажности и вибрации, поэтому работающие в цехах люди должны быть физически выносливыми", – пояснили на комбинате.Ранее сообщалось, что Днепропетровску грозит транспортный коллапс из-за тотальной мобилизации водителей.Почему мобилизация не поможет украинской армии и сможет ли ВСУ воевать без западной техники читайте в интервью украинского военного эксперта Олега Жданова на Украина.ру.
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новости, киев, вооруженные силы украины, мобилизация, экономика
Новости, Киев, Вооруженные силы Украины, мобилизация, экономика

В Киеве объявили о вероятном закрытии крупнейшего предприятия, сотрудников которого отправили на фронт

12:52 02.07.2024 (обновлено: 12:59 02.07.2024)
 
Киевский картонно-бумажный комбинат (ККБК)
Киевский картонно-бумажный комбинат (ККБК)
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Градообразующее предприятие Обухова - Киевский картонно-бумажный комбинат (ККБК), который ежедневно обрабатывает более 850 тонн вторсырья, обеспечивая украинцев рулонами туалетной бумаги, салфетками, полотенцами,   рискует свернуть производство из-за тотальной мобилизации. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия
Там уточнили, что работников мужского пола невозможно заменить украинками и предупредили, что закрытие предприятия может привести к сложности функционирования всей Обуховской громады.
"Киевский картонно-бумажный комбинат уже моделирует последствия кадрового дефицита. Опасения остаться без способности обеспечивать необходимые производственные процессы предприятия из-за нехватки персонала, не безосновательны - сейчас в рядах ВСУ каждый десятый сотрудник", – цитирует комментарий пресс-службы "Интерфакс-Украина".
Сегодня за счет предприятия вынужденно были открыты курсы переобучения для женщин, которые смогли кое-где заменить мужчин. Например, украинки овладели профессией водителя погрузчика.
Вместе с тем, большинство профессий в бумажной отрасли – дело исключительно мужское, добавили на предприятии. Так, чтобы стать машинистом бумагоделательной или картоноделательной машины, необходимо около пяти лет, поскольку нужно овладеть рядом поэтапных работ.
"Незаменимость профессионалов бумажной отрасли обусловлена и тем, что производство бумаги связано с повышенным уровнем шума, температуры, влажности и вибрации, поэтому работающие в цехах люди должны быть физически выносливыми", – пояснили на комбинате.
Ранее сообщалось, что Днепропетровску грозит транспортный коллапс из-за тотальной мобилизации водителей.
Почему мобилизация не поможет украинской армии и сможет ли ВСУ воевать без западной техники читайте в интервью украинского военного эксперта Олега Жданова на Украина.ру.
ВСУ женщины девушки военнослужащие Украина АТО ООС оружие - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
9 июня, 13:18
"Мобилизация только для мужчин, но есть нюанс". Минобороны Украины заявило, сколько женщин служат в ВСУБолее 67 тысяч женщин служат в рядах ВСУ, 19 тысяч из которых - гражданские сотрудницы. Об этом 9 июля сообщила заместитель министра обороны Украины Наталия Калмыкова
 
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