В Одессе звучат взрывы, объявлена тревога — СМИ - 15.07.2024 Украина.ру
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В Одессе звучат взрывы, объявлена тревога — СМИ
В Одессе звучат взрывы, объявлена тревога — СМИ - 15.07.2024 Украина.ру
В Одессе звучат взрывы, объявлена тревога — СМИ
В понедельник утром воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации
2024-07-15T08:21
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новости
одесса
украина
взрыв
тревога
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Кроме того, сигнал звучит в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей.Украинские СМИ информируют о третьем за ночь взрыве в Одессе.Ранее они уже дважды сообщали о взрывах в Одессе, а до этого несколько взрывов слышали в Харькове.Подробнее о взрывах на Украине - в материале Взрывы в Киеве и Кривом Роге, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 8 июля на сайте Украина.ру.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, одесса, украина, взрыв, тревога
Новости, Одесса, Украина, взрыв, тревога

В Одессе звучат взрывы, объявлена тревога — СМИ

08:21 15.07.2024 (обновлено: 08:30 15.07.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении
Работа инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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В понедельник утром воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации
Кроме того, сигнал звучит в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей.
Украинские СМИ информируют о третьем за ночь взрыве в Одессе.
Ранее они уже дважды сообщали о взрывах в Одессе, а до этого несколько взрывов слышали в Харькове.
Подробнее о взрывах на Украине - в материале Взрывы в Киеве и Кривом Роге, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 8 июля на сайте Украина.ру.
 
НовостиОдессаУкраинавзрывтревога
 
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