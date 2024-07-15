В Одессе звучат взрывы, объявлена тревога — СМИ
08:21 15.07.2024 (обновлено: 08:30 15.07.2024)
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении
В понедельник утром воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации
Кроме того, сигнал звучит в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей.
Украинские СМИ информируют о третьем за ночь взрыве в Одессе.
Ранее они уже дважды сообщали о взрывах в Одессе, а до этого несколько взрывов слышали в Харькове.
Подробнее о взрывах на Украине - в материале Взрывы в Киеве и Кривом Роге, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 8 июля на сайте Украина.ру.