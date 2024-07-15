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В Одессе звучат взрывы, объявлена тревога — СМИ

В Одессе звучат взрывы, объявлена тревога — СМИ - 15.07.2024 Украина.ру

В Одессе звучат взрывы, объявлена тревога — СМИ

В понедельник утром воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации

2024-07-15T08:21

2024-07-15T08:21

2024-07-15T08:30

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Кроме того, сигнал звучит в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей.Украинские СМИ информируют о третьем за ночь взрыве в Одессе.Ранее они уже дважды сообщали о взрывах в Одессе, а до этого несколько взрывов слышали в Харькове.Подробнее о взрывах на Украине - в материале Взрывы в Киеве и Кривом Роге, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 8 июля на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, одесса, украина, взрыв, тревога