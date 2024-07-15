Главное за ночь 15 июля - 15.07.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 15 июля
Главное за ночь 15 июля - 15.07.2024 Украина.ру
Главное за ночь 15 июля
ВС РФ продолжают наносить удары по объектам противника, сильные взрывы ночью раздавались в Одесской области.БПЛА упал рядом с электроподстанцией в Липецкой... Украина.ру, 15.07.2024
2024-07-15T08:05
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ВС РФ продолжают наносить удары по объектам противника, сильные взрывы ночью раздавались в Одесской области.БПЛА упал рядом с электроподстанцией в Липецкой области, жертв нет, работа подстанции не нарушена, - губернатор.Генсек НАТО Йенс Столтенберг на вопрос об идее Польши сбивать ракеты над Украиной заявил, что политика альянса остается неизменной и он не будет напрямую вовлечен в конфликт.Евросоюз планирует сорвать неофициальную встречу глав МИД в Будапеште в конце августа, организовав саммит во время её проведения, из-за визитов Виктора Орбана в Россию и Китай, - пишет Politico.Российский военно-промышленный холдинг KMZ до конца июля завершит испытания и представит тяжелый многофункциональный возвращаемый морской дрон на базе БЭК "Визир", сообщил директор холдинга.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, одесская область, польша, йенс столтенберг, виктор орбан, нато, ес, мид
Новости, Россия, Одесская область, Польша, Йенс Столтенберг, Виктор Орбан, НАТО, ЕС, МИД

Главное за ночь 15 июля

08:05 15.07.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО ЦВО в ДНР
Боевая работа ПВО ЦВО в ДНР - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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ВС РФ продолжают наносить удары по объектам противника, сильные взрывы ночью раздавались в Одесской области.

БПЛА упал рядом с электроподстанцией в Липецкой области, жертв нет, работа подстанции не нарушена, - губернатор.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг на вопрос об идее Польши сбивать ракеты над Украиной заявил, что политика альянса остается неизменной и он не будет напрямую вовлечен в конфликт.
Евросоюз планирует сорвать неофициальную встречу глав МИД в Будапеште в конце августа, организовав саммит во время её проведения, из-за визитов Виктора Орбана в Россию и Китай, - пишет Politico.
Российский военно-промышленный холдинг KMZ до конца июля завершит испытания и представит тяжелый многофункциональный возвращаемый морской дрон на базе БЭК "Визир", сообщил директор холдинга.
 
НовостиРоссияОдесская областьПольшаЙенс СтолтенбергВиктор ОрбанНАТОЕСМИД
 
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