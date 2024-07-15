Главное за ночь 15 июля
ВС РФ продолжают наносить удары по объектам противника, сильные взрывы ночью раздавались в Одесской области.
БПЛА упал рядом с электроподстанцией в Липецкой области, жертв нет, работа подстанции не нарушена, - губернатор.
БПЛА упал рядом с электроподстанцией в Липецкой области, жертв нет, работа подстанции не нарушена, - губернатор.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг на вопрос об идее Польши сбивать ракеты над Украиной заявил, что политика альянса остается неизменной и он не будет напрямую вовлечен в конфликт.
Евросоюз планирует сорвать неофициальную встречу глав МИД в Будапеште в конце августа, организовав саммит во время её проведения, из-за визитов Виктора Орбана в Россию и Китай, - пишет Politico.
Российский военно-промышленный холдинг KMZ до конца июля завершит испытания и представит тяжелый многофункциональный возвращаемый морской дрон на базе БЭК "Визир", сообщил директор холдинга.