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Главное за ночь 15 июля

Главное за ночь 15 июля - 15.07.2024 Украина.ру

Главное за ночь 15 июля

ВС РФ продолжают наносить удары по объектам противника, сильные взрывы ночью раздавались в Одесской области.БПЛА упал рядом с электроподстанцией в Липецкой... Украина.ру, 15.07.2024

2024-07-15T08:05

2024-07-15T08:05

2024-07-15T08:05

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ВС РФ продолжают наносить удары по объектам противника, сильные взрывы ночью раздавались в Одесской области.БПЛА упал рядом с электроподстанцией в Липецкой области, жертв нет, работа подстанции не нарушена, - губернатор.Генсек НАТО Йенс Столтенберг на вопрос об идее Польши сбивать ракеты над Украиной заявил, что политика альянса остается неизменной и он не будет напрямую вовлечен в конфликт.Евросоюз планирует сорвать неофициальную встречу глав МИД в Будапеште в конце августа, организовав саммит во время её проведения, из-за визитов Виктора Орбана в Россию и Китай, - пишет Politico.Российский военно-промышленный холдинг KMZ до конца июля завершит испытания и представит тяжелый многофункциональный возвращаемый морской дрон на базе БЭК "Визир", сообщил директор холдинга.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, одесская область, польша, йенс столтенберг, виктор орбан, нато, ес, мид