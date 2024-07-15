https://ukraina.ru/20240715/1056255976.html
Медведев считает, что после покушения Трамп "уже победил", но с оговоркой
Медведев считает, что после покушения Трамп "уже победил", но с оговоркой - 15.07.2024 Украина.ру
Медведев считает, что после покушения Трамп "уже победил", но с оговоркой
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил в соцсети X, что экс-президент США Дональд Трамп "уже победил" в предвыборной гонке после покушения
2024-07-15T07:33
2024-07-15T07:33
2024-07-15T07:33
дмитрий медведев
новости
сша
россия
дональд трамп
совбез
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/16/1053466622_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_a3b0165566ee1ec623d2d43a29f5a7dc.jpg
"Теперь он уже победил. Если его не убьют", - написал Медведев, сопроводив пост фотографией кандидата.В минувшую субботу экс-президент Дональд Трамп внезапно прервал выступление в Пенсильвании. На кадрах американского телевидения было видно, как во время речи Трампа, в которой он комментировал президентство Джо Байдена, раздались выстрелы. Затем Трамп схватился рукой за шею и спрятался за трибуной. Телохранители заслонили его и вывели со сцены. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови.По предварительным данным, сам стрелявший был ликвидирован, в результате стрельбы был убит один из зрителей, еще двое были серьезно ранены.ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, и подтвердило личность подозреваемого: им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании.Некоторые республиканцы обвиняют президента США Джо Байдена в подготовке условий для стрельбы на митинге.Трамп заверил сторонников, что не намерен сдаваться. Он примет участие в съезде Республиканской партии на будущей неделе.Подробнее о покушении - в материале Егора Леева Покушение на Трампа и его последствия для Киева. Главное на Украине на утро 14 июляна сайте Украина.ру.
сша
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/16/1053466622_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_1c1af95d32cfaaae6cca392a17e29341.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
дмитрий медведев, новости, сша, россия, дональд трамп, совбез
Дмитрий Медведев, Новости, США, Россия, Дональд Трамп, Совбез
Медведев считает, что после покушения Трамп "уже победил", но с оговоркой
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил в соцсети X, что экс-президент США Дональд Трамп "уже победил" в предвыборной гонке после покушения
"Теперь он уже победил. Если его не убьют", - написал Медведев, сопроводив пост фотографией кандидата.
В минувшую субботу экс-президент Дональд Трамп внезапно прервал выступление в Пенсильвании.
На кадрах американского телевидения было видно, как во время речи Трампа, в которой он комментировал президентство Джо Байдена, раздались выстрелы. Затем Трамп схватился рукой за шею и спрятался за трибуной. Телохранители заслонили его и вывели со сцены. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови.
По предварительным данным, сам стрелявший был ликвидирован, в результате стрельбы был убит один из зрителей, еще двое были серьезно ранены.
ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, и подтвердило личность подозреваемого: им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании.
Некоторые республиканцы обвиняют президента США Джо Байдена в подготовке условий для стрельбы на митинге.
Трамп заверил сторонников, что не намерен сдаваться. Он примет участие в съезде Республиканской партии на будущей неделе.