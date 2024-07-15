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Медведев считает, что после покушения Трамп "уже победил", но с оговоркой

Медведев считает, что после покушения Трамп "уже победил", но с оговоркой - 15.07.2024 Украина.ру

Медведев считает, что после покушения Трамп "уже победил", но с оговоркой

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил в соцсети X, что экс-президент США Дональд Трамп "уже победил" в предвыборной гонке после покушения

2024-07-15T07:33

2024-07-15T07:33

2024-07-15T07:33

дмитрий медведев

новости

сша

россия

дональд трамп

совбез

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"Теперь он уже победил. Если его не убьют", - написал Медведев, сопроводив пост фотографией кандидата.В минувшую субботу экс-президент Дональд Трамп внезапно прервал выступление в Пенсильвании. На кадрах американского телевидения было видно, как во время речи Трампа, в которой он комментировал президентство Джо Байдена, раздались выстрелы. Затем Трамп схватился рукой за шею и спрятался за трибуной. Телохранители заслонили его и вывели со сцены. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови.По предварительным данным, сам стрелявший был ликвидирован, в результате стрельбы был убит один из зрителей, еще двое были серьезно ранены.ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, и подтвердило личность подозреваемого: им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании.Некоторые республиканцы обвиняют президента США Джо Байдена в подготовке условий для стрельбы на митинге.Трамп заверил сторонников, что не намерен сдаваться. Он примет участие в съезде Республиканской партии на будущей неделе.Подробнее о покушении - в материале Егора Леева Покушение на Трампа и его последствия для Киева. Главное на Украине на утро 14 июляна сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

дмитрий медведев, новости, сша, россия, дональд трамп, совбез