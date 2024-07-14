Профессор МГУ рассказал о возрождении немецкого милитаризма - 14.07.2024 Украина.ру
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Профессор МГУ рассказал о возрождении немецкого милитаризма
Профессор МГУ рассказал о возрождении немецкого милитаризма - 14.07.2024 Украина.ру
Профессор МГУ рассказал о возрождении немецкого милитаризма
После расширения НАТО Берлин пытается обойти ограничения своей военной мощи. О том, как это осуществляется во вред интересам России в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
2024-07-14T06:20
2024-07-14T06:20
новости
германия
олаф шольц
россия
берлин
борис писториус
нато
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"Во-первых, канцлер Шольц еще 31 мая 2022 года заявил, что Германия хотела бы иметь вторую сухопутную армию в НАТО (больше турецкой). Это уже превышает лимиты Московского договора", - напомнил профессор.По его мнению, такую армию ещё не создали. Однако создают для этого юридическое обоснование, и три державы-победительницы (США, Британия и Франция) дадут на это своё согласие."Во-вторых, для создания такой армии нужно ввести всеобщую воинскую обязанность. Думаю, они ее введут. Недаром об этом говорил министр обороны Писториус. В-третьих, Германия начинает возрождать свою военную промышленность", - заключил Фененко.Из-за отказа от российского газа в ФРГ вводятся ограничения потребления электроэнергии и товаров первой необходимости, отметил эксперт. По его мнению, это приведёт к разорению мелкого и среднего бизнеса. Однако массовое сокращение в сфере услуг как раз и приведёт к появлению кадров для работы в секторе ВПК.Полный текст интервью Анны Черкасовой Алексей Фененко: НАТО подготовило для России более опасного врага, чем Украина и Польша на сайте Украина.руТакже читайте о работе иностранных спецслужб на постсоветском пространстве в интервью Захара Виноградова Генерал-лейтенант СВР в отставке Леонид Решетников о том, во что верят агенты и почему Запад против УПЦ на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, германия, олаф шольц, россия, берлин, борис писториус, нато, впк
Новости, Германия, Олаф Шольц, Россия, Берлин, Борис Писториус, НАТО, ВПК

Профессор МГУ рассказал о возрождении немецкого милитаризма

06:20 14.07.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкСаммит НАТО
Саммит НАТО - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
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После расширения НАТО Берлин пытается обойти ограничения своей военной мощи. О том, как это осуществляется во вред интересам России в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
"Во-первых, канцлер Шольц еще 31 мая 2022 года заявил, что Германия хотела бы иметь вторую сухопутную армию в НАТО (больше турецкой). Это уже превышает лимиты Московского договора", - напомнил профессор.
По его мнению, такую армию ещё не создали. Однако создают для этого юридическое обоснование, и три державы-победительницы (США, Британия и Франция) дадут на это своё согласие.
"Во-вторых, для создания такой армии нужно ввести всеобщую воинскую обязанность. Думаю, они ее введут. Недаром об этом говорил министр обороны Писториус. В-третьих, Германия начинает возрождать свою военную промышленность", - заключил Фененко.
Из-за отказа от российского газа в ФРГ вводятся ограничения потребления электроэнергии и товаров первой необходимости, отметил эксперт. По его мнению, это приведёт к разорению мелкого и среднего бизнеса. Однако массовое сокращение в сфере услуг как раз и приведёт к появлению кадров для работы в секторе ВПК.
Полный текст интервью Анны Черкасовой Алексей Фененко: НАТО подготовило для России более опасного врага, чем Украина и Польша на сайте Украина.ру
Также читайте о работе иностранных спецслужб на постсоветском пространстве в интервью Захара Виноградова Генерал-лейтенант СВР в отставке Леонид Решетников о том, во что верят агенты и почему Запад против УПЦ на сайте Украина.ру.
 
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