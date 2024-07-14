Профессор МГУ рассказал о возрождении немецкого милитаризма
После расширения НАТО Берлин пытается обойти ограничения своей военной мощи. О том, как это осуществляется во вред интересам России в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
"Во-первых, канцлер Шольц еще 31 мая 2022 года заявил, что Германия хотела бы иметь вторую сухопутную армию в НАТО (больше турецкой). Это уже превышает лимиты Московского договора", - напомнил профессор.
По его мнению, такую армию ещё не создали. Однако создают для этого юридическое обоснование, и три державы-победительницы (США, Британия и Франция) дадут на это своё согласие.
"Во-вторых, для создания такой армии нужно ввести всеобщую воинскую обязанность. Думаю, они ее введут. Недаром об этом говорил министр обороны Писториус. В-третьих, Германия начинает возрождать свою военную промышленность", - заключил Фененко.
Из-за отказа от российского газа в ФРГ вводятся ограничения потребления электроэнергии и товаров первой необходимости, отметил эксперт. По его мнению, это приведёт к разорению мелкого и среднего бизнеса. Однако массовое сокращение в сфере услуг как раз и приведёт к появлению кадров для работы в секторе ВПК.
Полный текст интервью Анны Черкасовой Алексей Фененко: НАТО подготовило для России более опасного врага, чем Украина и Польша на сайте Украина.ру
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