https://ukraina.ru/20240714/1056230137.html

Профессор МГУ рассказал о возрождении немецкого милитаризма

Профессор МГУ рассказал о возрождении немецкого милитаризма - 14.07.2024 Украина.ру

Профессор МГУ рассказал о возрождении немецкого милитаризма

После расширения НАТО Берлин пытается обойти ограничения своей военной мощи. О том, как это осуществляется во вред интересам России в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко

2024-07-14T06:20

2024-07-14T06:20

2024-07-14T06:20

новости

германия

олаф шольц

россия

берлин

борис писториус

нато

впк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/0c/1056206088_741:329:2443:1286_1920x0_80_0_0_85496eee9d2525b83f2450f06a847f6d.jpg

"Во-первых, канцлер Шольц еще 31 мая 2022 года заявил, что Германия хотела бы иметь вторую сухопутную армию в НАТО (больше турецкой). Это уже превышает лимиты Московского договора", - напомнил профессор.По его мнению, такую армию ещё не создали. Однако создают для этого юридическое обоснование, и три державы-победительницы (США, Британия и Франция) дадут на это своё согласие."Во-вторых, для создания такой армии нужно ввести всеобщую воинскую обязанность. Думаю, они ее введут. Недаром об этом говорил министр обороны Писториус. В-третьих, Германия начинает возрождать свою военную промышленность", - заключил Фененко.Из-за отказа от российского газа в ФРГ вводятся ограничения потребления электроэнергии и товаров первой необходимости, отметил эксперт. По его мнению, это приведёт к разорению мелкого и среднего бизнеса. Однако массовое сокращение в сфере услуг как раз и приведёт к появлению кадров для работы в секторе ВПК.Полный текст интервью Анны Черкасовой Алексей Фененко: НАТО подготовило для России более опасного врага, чем Украина и Польша на сайте Украина.руТакже читайте о работе иностранных спецслужб на постсоветском пространстве в интервью Захара Виноградова Генерал-лейтенант СВР в отставке Леонид Решетников о том, во что верят агенты и почему Запад против УПЦ на сайте Украина.ру.

германия

россия

берлин

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, германия, олаф шольц, россия, берлин, борис писториус, нато, впк