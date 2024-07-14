Эксперт: США нужны хорошие солдаты в Европе, но ФРГ под ограничениями - 14.07.2024 Украина.ру
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Эксперт: США нужны хорошие солдаты в Европе, но ФРГ под ограничениями
Эксперт: США нужны хорошие солдаты в Европе, но ФРГ под ограничениями - 14.07.2024 Украина.ру
Эксперт: США нужны хорошие солдаты в Европе, но ФРГ под ограничениями
США для сухопутной войны с Россией по-прежнему нужны хорошие солдаты для мощной сухопутной армии, однако пока таковой у НАТО в Европе не наблюдается. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
2024-07-14T05:55
2024-07-14T05:55
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"Польская армия слишком малочисленна. Да, она может устроить диверсии в Белоруссии и Калининградской области, но она не сможет выиграть у нас сухопутную войну. То же самое касается Швеции и Финляндии. Они могут устроить диверсии на Балтике, но не выиграть большую войну. Поэтому опять же остается Германия", - сказал профессор.Он напомнил: ФРГ до сих пор ограничена в военном отношении Боннским договором 1952 года - часть этих норм внесена в германскую конституцию, а также Московского договора 1990 года о принципах объединения ФРГ и ГДР. Фесенко перечислил эти базовые четыре ограничения:"Первое. Запрет на проведение референдумов по военно-политическим вопросам.Второе. Запрет на требование вывода иностранных войск со своей территории до подписания мирного договора (СССР вывел войска из Германии в порядке доброй воли на основе двустороннего договора от 16 октября 1990 года).Третье. Обязательные консультации с державами — победительницами Второй мировой войны при решении внешнеполитических задач (США, Великобританияи Франция).Четвертое. Четко прописанные нормативы бундесвера".Полный текст интервью Анны Черкасовой Алексей Фененко: НАТО подготовило для России более опасного врага, чем Украина и Польша на сайте Украина.руЧитайте также интервью Павла Волкова о распространении русофобии и неонацизма в материале Кости Хейсканен: Фашизм из Украины пропитывает не только мою Финляндию, но и другие страны Европы
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новости, германия, сша, европа, нато
Новости, Германия, США, Европа, НАТО

Эксперт: США нужны хорошие солдаты в Европе, но ФРГ под ограничениями

05:55 14.07.2024
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкАлексей Фененко
Алексей Фененко - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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США для сухопутной войны с Россией по-прежнему нужны хорошие солдаты для мощной сухопутной армии, однако пока таковой у НАТО в Европе не наблюдается. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
"Польская армия слишком малочисленна. Да, она может устроить диверсии в Белоруссии и Калининградской области, но она не сможет выиграть у нас сухопутную войну. То же самое касается Швеции и Финляндии. Они могут устроить диверсии на Балтике, но не выиграть большую войну. Поэтому опять же остается Германия", - сказал профессор.
Он напомнил: ФРГ до сих пор ограничена в военном отношении Боннским договором 1952 года - часть этих норм внесена в германскую конституцию, а также Московского договора 1990 года о принципах объединения ФРГ и ГДР. Фесенко перечислил эти базовые четыре ограничения:
"Первое. Запрет на проведение референдумов по военно-политическим вопросам.
Второе. Запрет на требование вывода иностранных войск со своей территории до подписания мирного договора (СССР вывел войска из Германии в порядке доброй воли на основе двустороннего договора от 16 октября 1990 года).
Третье. Обязательные консультации с державами — победительницами Второй мировой войны при решении внешнеполитических задач (США, Великобританияи Франция).
Четвертое. Четко прописанные нормативы бундесвера".
Полный текст интервью Анны Черкасовой Алексей Фененко: НАТО подготовило для России более опасного врага, чем Украина и Польша на сайте Украина.ру
Читайте также интервью Павла Волкова о распространении русофобии и неонацизма в материале Кости Хейсканен: Фашизм из Украины пропитывает не только мою Финляндию, но и другие страны Европы
 
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Заголовок открываемого материала
06:00Генерал ФСБ в отставке: Враг находится в мертвой зоне — у нас под боком
05:55Эксперт: США нужны хорошие солдаты в Европе, но ФРГ под ограничениями
05:42"Враги России используют её внутренние трудности и противоречия для ослабления государства" – эксперт
05:35"Не могли напасть через Камчатку": эксперт рассказал, зачем НАТО расширялось после развала СССР
05:11Эксперт: НАТО расширяет влияние в Прибалтике и Причерноморье
05:03"Война начинается после того, как подписан акт капитуляции" - Михайлов о внутренних проблемах России
04:28Профессор МГУ: СССР недооценил потенциал НАТО, а Альянс готовится к новому противостоянию
04:08Достаточно одного политического решения, чтобы у Японии появилось свое ядерное оружие – политолог
04:00Генерал ФСБ в отставке: У нас уже давно открыт второй фронт внутри России
20:02Воюют почти два года: эксперт объяснил, почему для ротации бойцов "первой волны" нужна мобилизация
19:31Борис Рожин: Украина собирает 14 новых бригад ВСУ, чтобы осенью пойти в новое наступление
18:35Готовимся к приему F-16: эксперт раскрыл, как ВКС молотят по аэродромам под Миргородом и Хмельницким
18:00"Мавпочка" Галкин* на Комо, чистки в ВСУ. Итоги 13 июля на Украине
17:57"Наши войска обороняются": эксперт о том, что происходит в Липцах и где ВС РФ "бросают" 2/3 всех ФАБов
17:26Как работают агенты влияния России за рубежом и почему НАТО нарушает договорённости – Решетников
17:14Потрепали ВСУ под Волчанском: эксперт раскрыл, как ВС РФ выдержали натиск врага и форсировали реку
16:23"Авдеевка уходит в тыл": Борис Рожин рассказал, в каком направлении теперь будет двигаться фронт
16:01Под Часов Яром идут тяжелые бои за Калиновку, в Волчанске бойцы расширили зону контроля - Рожин
15:36ВСУ потеряли важные позиции: Рожин рассказал о продвижении под Авдеевкой, Красногоровкой и Очеретино
15:11Бойцы установили флаг в Урожайном: Рожин рассказал, как ВС РФ давят врага на Запорожье и под Угледаром
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