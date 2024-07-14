https://ukraina.ru/20240714/1056230000.html

Эксперт: США нужны хорошие солдаты в Европе, но ФРГ под ограничениями

Эксперт: США нужны хорошие солдаты в Европе, но ФРГ под ограничениями - 14.07.2024 Украина.ру

Эксперт: США нужны хорошие солдаты в Европе, но ФРГ под ограничениями

США для сухопутной войны с Россией по-прежнему нужны хорошие солдаты для мощной сухопутной армии, однако пока таковой у НАТО в Европе не наблюдается. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко

2024-07-14T05:55

2024-07-14T05:55

2024-07-14T05:55

новости

германия

сша

европа

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/0c/1042576280_0:219:3069:1945_1920x0_80_0_0_9bfacc9fcf39aff3ef38b87b4f9037ee.jpg

"Польская армия слишком малочисленна. Да, она может устроить диверсии в Белоруссии и Калининградской области, но она не сможет выиграть у нас сухопутную войну. То же самое касается Швеции и Финляндии. Они могут устроить диверсии на Балтике, но не выиграть большую войну. Поэтому опять же остается Германия", - сказал профессор.Он напомнил: ФРГ до сих пор ограничена в военном отношении Боннским договором 1952 года - часть этих норм внесена в германскую конституцию, а также Московского договора 1990 года о принципах объединения ФРГ и ГДР. Фесенко перечислил эти базовые четыре ограничения:"Первое. Запрет на проведение референдумов по военно-политическим вопросам.Второе. Запрет на требование вывода иностранных войск со своей территории до подписания мирного договора (СССР вывел войска из Германии в порядке доброй воли на основе двустороннего договора от 16 октября 1990 года).Третье. Обязательные консультации с державами — победительницами Второй мировой войны при решении внешнеполитических задач (США, Великобританияи Франция).Четвертое. Четко прописанные нормативы бундесвера".Полный текст интервью Анны Черкасовой Алексей Фененко: НАТО подготовило для России более опасного врага, чем Украина и Польша на сайте Украина.руЧитайте также интервью Павла Волкова о распространении русофобии и неонацизма в материале Кости Хейсканен: Фашизм из Украины пропитывает не только мою Финляндию, но и другие страны Европы

германия

сша

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, германия, сша, европа, нато