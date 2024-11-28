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Трамп рассказал, кого назначит спецпосланником по Украине

Трамп рассказал, кого назначит спецпосланником по Украине - 28.11.2024 Украина.ру

Трамп рассказал, кого назначит спецпосланником по Украине

Выигравший выборы президента США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social подтвердил, что должность специального представителя по конфликту на Украине займет бывший советник по нацбезопасности в его первой администрации Кит Келлог

2024-11-28T08:51

2024-11-28T08:51

2024-11-28T08:51

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"Я очень рад назначить генерала Кита Келлога на должность помощника президента и специального представителя по Украине и России. Кит сделал выдающуюся военную и деловую карьеру, включая службу на крайне важных должностях в сфере национальной безопасности в моей первой администрации. Он был со мной с самого начала!" - сказал ТрампРанее о том, что эту должность может занять Келлог, сообщало агентство Рейтер со ссылкой на источники.Келлог - отставной генерал-лейтенант и ветеран войны во Вьетнаме, долгое время работал в Пентагоне на разных должностях. Во время первого срока Трампа работал советником по безопасности вице-президента и был исполнительным секретарем Совета национальной безопасности США.В июне Келлог совместно с советником Трампа Фредом Фляйцем выступил со своим планом по урегулированию конфликта на Украине. Согласно плану, прекращение огня будет основываться на преобладающих линиях фронта. "Мы говорим украинцам: вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны США иссякнет", – заявили они. По их словам, Трамп положительно отреагировал на план, но не факт, что он согласен с ним полностью.Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.

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новости, украина, дональд трамп, сша, россия, пентагон