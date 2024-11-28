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Экстренные отключения электроэнергии ввели на всей территории Украины из-за ударов ВС РФ

Экстренные отключения электроэнергии ввели на всей территории Украины из-за ударов ВС РФ - 28.11.2024 Украина.ру

Экстренные отключения электроэнергии ввели на всей территории Украины из-за ударов ВС РФ

Экстренные отключения электроэнергии ввели 28 ноября на всей территории Украины на фоне воздушной атаки. Об этом заявил министр энергетики страны Герман Галущенко в соцсетях

2024-11-28T09:12

2024-11-28T09:12

2024-11-28T09:14

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"Оператор системы передачи национальная энергетическая компания "Укрэнерго" срочно ввела экстренные отключения электроэнергии", - указал Галущенко, уточнив, что ситуация касается всей территории страны.Утром в четверг по всей стране была объявлена воздушная тревога.Украинские СМИ информировали о взрывах в Одессе и Кировограде. Серия взрывов прогремела в Харькове, а также в Луцке и Ровно.В Сумской области был поражен объект инфраструктуры, заявили в местной областной администрации.Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Главное за ночь 28 ноября на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, укрэнерго, одесса