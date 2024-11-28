Экстренные отключения электроэнергии ввели на всей территории Украины из-за ударов ВС РФ - 28.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241128/1059265297.html
Экстренные отключения электроэнергии ввели на всей территории Украины из-за ударов ВС РФ
Экстренные отключения электроэнергии ввели на всей территории Украины из-за ударов ВС РФ - 28.11.2024 Украина.ру
Экстренные отключения электроэнергии ввели на всей территории Украины из-за ударов ВС РФ
Экстренные отключения электроэнергии ввели 28 ноября на всей территории Украины на фоне воздушной атаки. Об этом заявил министр энергетики страны Герман Галущенко в соцсетях
2024-11-28T09:12
2024-11-28T09:14
новости
украина
россия
укрэнерго
одесса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103134/51/1031345115_0:199:1921:1279_1920x0_80_0_0_412be12a42fa73bd06b10fc2eda24ae2.jpg
"Оператор системы передачи национальная энергетическая компания "Укрэнерго" срочно ввела экстренные отключения электроэнергии", - указал Галущенко, уточнив, что ситуация касается всей территории страны.Утром в четверг по всей стране была объявлена воздушная тревога.Украинские СМИ информировали о взрывах в Одессе и Кировограде. Серия взрывов прогремела в Харькове, а также в Луцке и Ровно.В Сумской области был поражен объект инфраструктуры, заявили в местной областной администрации.Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Главное за ночь 28 ноября на сайте Украина.ру.
украина
россия
одесса
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103134/51/1031345115_0:0:1705:1279_1920x0_80_0_0_ab05a54f52f8a91987de5eeb6aa49476.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, укрэнерго, одесса
Новости, Украина, Россия, Укрэнерго, Одесса

Экстренные отключения электроэнергии ввели на всей территории Украины из-за ударов ВС РФ

09:12 28.11.2024 (обновлено: 09:14 28.11.2024)
 
© СС0, pixabay
© СС0, pixabay
Читать в
ДзенTelegram
Экстренные отключения электроэнергии ввели 28 ноября на всей территории Украины на фоне воздушной атаки. Об этом заявил министр энергетики страны Герман Галущенко в соцсетях
"Оператор системы передачи национальная энергетическая компания "Укрэнерго" срочно ввела экстренные отключения электроэнергии", - указал Галущенко, уточнив, что ситуация касается всей территории страны.
Утром в четверг по всей стране была объявлена воздушная тревога.
Украинские СМИ информировали о взрывах в Одессе и Кировограде. Серия взрывов прогремела в Харькове, а также в Луцке и Ровно.
"В Ровно взрывы, кое-где пропал свет", - написали местные паблики.
В Сумской области был поражен объект инфраструктуры, заявили в местной областной администрации.
Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Главное за ночь 28 ноября на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаРоссияУкрэнергоОдесса
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:08Европарламент желает создать новый фонд для снабжения ВСУ
10:07Киев выдвинул требование США в ответ на призыв снизить мобилизационный возраст - Financial Times
09:45Передача Киеву ядерного оружия, мобилизация юных. Главное на Украине на утро 28 ноября
09:33Как США мстят России за "Орешник" и при каких условиях Украина рухнет к концу 2025 года - Леонов
09:12Экстренные отключения электроэнергии ввели на всей территории Украины из-за ударов ВС РФ
08:51Трамп рассказал, кого назначит спецпосланником по Украине
08:25Мины, дроны, ракеты Stinger: Байден готовит для Киева пакет вооружений на сотни миллионов долларов
08:05Главное за ночь 28 ноября
07:52Мобилизационный возраст на Украине снижать бессмысленно из-за нехватки оружия — советник Зеленского
07:33Дубинский высказался о главном преступлении Зеленского
07:15Рябков предупредил, к чему приведет передача Киеву ядерного оружия
06:48Как Украина стала страной уголовников и крепостных
06:15Ковшаровский котел: Самойлов раскрыл, как ВС РФ расширяют плацдарм и давят "карман" ВСУ на Осколе
06:14Выбивает долги с украинцев и скупает активы за бесценок. Чем занимается олигарх Сергей Тигипко
06:05Виктор Кутырь: Россия готовит ответ США за Курскую область, а ВСУ собираются наступать на Погар и Суземку
06:00Самойлов: "Орешник" был абсолютно засекречен, удар по Южмашу стал ответом на скрытую передачу ATACMS
05:59"Нельзя читать без брома". Украинские эксперты вспоминают Винниченко и критикуют западные СМИ
05:45"Сгорят в ядерном пепле": эксперт о том, почему нападение на Приднестровье обернется крахом для Украины
05:40Загадочный "Орешник" и интересы мировых финансистов. Украина в международном контексте
05:20Эксперт: если Киев и Кишинев нападут на Тирасполь, ВС РФ ударят по порту в Одессе и аэродрому в Кишиневе
Лента новостейМолния