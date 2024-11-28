Экстренные отключения электроэнергии ввели на всей территории Украины из-за ударов ВС РФ
09:12 28.11.2024 (обновлено: 09:14 28.11.2024)
© СС0, pixabay
© СС0, pixabay
Экстренные отключения электроэнергии ввели 28 ноября на всей территории Украины на фоне воздушной атаки. Об этом заявил министр энергетики страны Герман Галущенко в соцсетях
"Оператор системы передачи национальная энергетическая компания "Укрэнерго" срочно ввела экстренные отключения электроэнергии", - указал Галущенко, уточнив, что ситуация касается всей территории страны.
Утром в четверг по всей стране была объявлена воздушная тревога.
Украинские СМИ информировали о взрывах в Одессе и Кировограде. Серия взрывов прогремела в Харькове, а также в Луцке и Ровно.
"В Ровно взрывы, кое-где пропал свет", - написали местные паблики.
В Сумской области был поражен объект инфраструктуры, заявили в местной областной администрации.
Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Главное за ночь 28 ноября на сайте Украина.ру.