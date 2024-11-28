Киев выдвинул требование США в ответ на призыв снизить мобилизационный возраст - Financial Times - 28.11.2024 Украина.ру
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Киев выдвинул требование США в ответ на призыв снизить мобилизационный возраст - Financial Times
Киев выдвинул требование США в ответ на призыв снизить мобилизационный возраст - Financial Times - 28.11.2024 Украина.ру
Киев выдвинул требование США в ответ на призыв снизить мобилизационный возраст - Financial Times
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина отвергла призыв США снизить мобилизационный возраст, призвав Вашингтон давать больше оружия, передает Financial Times
2024-11-28T10:07
2024-11-28T10:07
новости
украина
владимир зеленский
ольга стефанишина
россия
сша
джо байден
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"Стефанишина заявила Financial Times, что Украине не нужно снижать призывной возраст", - говорится в материале.В то же время украинский вице-премьер отметила, что "США должны представить украинским бригадам" подготовку и необходимое вооружение.Ранее агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источник в Белом доме, что США призывают Украину снизить призывной возраст в стране с 25 до 18 лет на фоне нехватки военных ВСУ.Агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что администрация президента США Джо Байдена объяснила свой призыв "чистой математикой".В ответ советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин заявил, что нет смысла призывать Украину снизить возраст мобилизации, поскольку у Киева "не хватает оружия" для оснащения мобилизованных из-за задержек в поставках оборудования.В апреле Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет. В августе в Верховной Раде заверили, что мобилизационный возраст снижать не планируют. В сентябре нардеп Алексей Гончаренко* заявил, что командование сухопутных войск Украины запретило своей директивой мобилизацию граждан до 25 лет, имевших ранее статус "ограниченно годен".Президент РФ Владимир Путин однако считает, что администрация США все же заставит руководство Украины снизить мобилизационный возраст до 18 лет.Подробнее об отношении РФ к идее отправлять на фронт совсем юных граждан - в материале "Откровенное безумие": МИД РФ раскритиковал снижение возраста мобилизации на Украине на сайте Украина.ру.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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новости, украина, владимир зеленский, ольга стефанишина, россия, сша, джо байден
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Ольга Стефанишина, Россия, США, Джо Байден

Киев выдвинул требование США в ответ на призыв снизить мобилизационный возраст - Financial Times

10:07 28.11.2024
 
© kmu.gov.uaОльга Стефанишина
Ольга Стефанишина
© kmu.gov.ua
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Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина отвергла призыв США снизить мобилизационный возраст, призвав Вашингтон давать больше оружия, передает Financial Times
"Стефанишина заявила Financial Times, что Украине не нужно снижать призывной возраст", - говорится в материале.
В то же время украинский вице-премьер отметила, что "США должны представить украинским бригадам" подготовку и необходимое вооружение.
Ранее агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источник в Белом доме, что США призывают Украину снизить призывной возраст в стране с 25 до 18 лет на фоне нехватки военных ВСУ.
Агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что администрация президента США Джо Байдена объяснила свой призыв "чистой математикой".
В ответ советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин заявил, что нет смысла призывать Украину снизить возраст мобилизации, поскольку у Киева "не хватает оружия" для оснащения мобилизованных из-за задержек в поставках оборудования.
В апреле Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет. В августе в Верховной Раде заверили, что мобилизационный возраст снижать не планируют. В сентябре нардеп Алексей Гончаренко* заявил, что командование сухопутных войск Украины запретило своей директивой мобилизацию граждан до 25 лет, имевших ранее статус "ограниченно годен".
Президент РФ Владимир Путин однако считает, что администрация США все же заставит руководство Украины снизить мобилизационный возраст до 18 лет.
Подробнее об отношении РФ к идее отправлять на фронт совсем юных граждан - в материале "Откровенное безумие": МИД РФ раскритиковал снижение возраста мобилизации на Украине на сайте Украина.ру.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
 
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