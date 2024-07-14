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"Не могли напасть через Камчатку": эксперт рассказал, зачем НАТО расширялось после развала СССР

"Не могли напасть через Камчатку": эксперт рассказал, зачем НАТО расширялось после развала СССР - 14.07.2024 Украина.ру

"Не могли напасть через Камчатку": эксперт рассказал, зачем НАТО расширялось после развала СССР

После окончания холодной войны и распада СССР старые проблемы НАТО никуда не делись, как и основная цель – противостояние с Россией. Об этом в интервью изданию Украина.рурассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко

2024-07-14T05:35

2024-07-14T05:35

2024-07-14T05:35

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По словам профессора, окончание холодной войны для НАТО не стало временем самоуспокоения: военно-политический блок решал старые проблемы. Среди них - отсутствие достаточной по численности сухопутной армии для борьбы с Россией."Наши либералы часто задают вопрос: "Почему США не напали на Россию в 1990-е годы, когда мы были слабы?" Ответим: "А как бы они на нас напали в 1993 году?" Через Камчатку или Командорские острова?", - сказал профессор.Для нападения на Российскую Федерацию альянсу нужны крупные логистические базы, а также узлы для развертывания в Восточной Европе мощной сухопутной группировки. Потому США потребовалось расширение НАТО на Восток.На создание этой инфраструктуры должно было уйти 20–25 лет. С 1991 года такая работа проводилась.Полный текст интервью Анны Черкасовой Алексей Фененко: НАТО подготовило для России более опасного врага, чем Украина и Польша на сайте Украина.руО том, почему России нужно развязать прокси-войну против США во всех регионах за пределами Европы, читайте в интервью Кирилла Курбатова Станислава Крапивника: Если Россия не устроит США "черный четверг", она получит на Украине воздушную войну на сайте Украина.ру.

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новости, россия, сша, нато, станислав крапивник, украина