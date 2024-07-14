"Не могли напасть через Камчатку": эксперт рассказал, зачем НАТО расширялось после развала СССР - 14.07.2024 Украина.ру
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"Не могли напасть через Камчатку": эксперт рассказал, зачем НАТО расширялось после развала СССР
"Не могли напасть через Камчатку": эксперт рассказал, зачем НАТО расширялось после развала СССР - 14.07.2024 Украина.ру
"Не могли напасть через Камчатку": эксперт рассказал, зачем НАТО расширялось после развала СССР
После окончания холодной войны и распада СССР старые проблемы НАТО никуда не делись, как и основная цель – противостояние с Россией. Об этом в интервью изданию Украина.рурассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
2024-07-14T05:35
2024-07-14T05:35
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По словам профессора, окончание холодной войны для НАТО не стало временем самоуспокоения: военно-политический блок решал старые проблемы. Среди них - отсутствие достаточной по численности сухопутной армии для борьбы с Россией."Наши либералы часто задают вопрос: "Почему США не напали на Россию в 1990-е годы, когда мы были слабы?" Ответим: "А как бы они на нас напали в 1993 году?" Через Камчатку или Командорские острова?", - сказал профессор.Для нападения на Российскую Федерацию альянсу нужны крупные логистические базы, а также узлы для развертывания в Восточной Европе мощной сухопутной группировки. Потому США потребовалось расширение НАТО на Восток.На создание этой инфраструктуры должно было уйти 20–25 лет. С 1991 года такая работа проводилась.Полный текст интервью Анны Черкасовой Алексей Фененко: НАТО подготовило для России более опасного врага, чем Украина и Польша на сайте Украина.руО том, почему России нужно развязать прокси-войну против США во всех регионах за пределами Европы, читайте в интервью Кирилла Курбатова Станислава Крапивника: Если Россия не устроит США "черный четверг", она получит на Украине воздушную войну на сайте Украина.ру.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сша, нато, станислав крапивник, украина
Новости, Россия, США, НАТО, Станислав Крапивник, Украина

"Не могли напасть через Камчатку": эксперт рассказал, зачем НАТО расширялось после развала СССР

05:35 14.07.2024
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкАлексей Фененко
Алексей Фененко - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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Читать в
После окончания холодной войны и распада СССР старые проблемы НАТО никуда не делись, как и основная цель – противостояние с Россией. Об этом в интервью изданию Украина.рурассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
По словам профессора, окончание холодной войны для НАТО не стало временем самоуспокоения: военно-политический блок решал старые проблемы. Среди них - отсутствие достаточной по численности сухопутной армии для борьбы с Россией.
"Наши либералы часто задают вопрос: "Почему США не напали на Россию в 1990-е годы, когда мы были слабы?" Ответим: "А как бы они на нас напали в 1993 году?" Через Камчатку или Командорские острова?", - сказал профессор.
Для нападения на Российскую Федерацию альянсу нужны крупные логистические базы, а также узлы для развертывания в Восточной Европе мощной сухопутной группировки. Потому США потребовалось расширение НАТО на Восток.
На создание этой инфраструктуры должно было уйти 20–25 лет. С 1991 года такая работа проводилась.
Полный текст интервью Анны Черкасовой Алексей Фененко: НАТО подготовило для России более опасного врага, чем Украина и Польша на сайте Украина.ру
О том, почему России нужно развязать прокси-войну против США во всех регионах за пределами Европы, читайте в интервью Кирилла Курбатова Станислава Крапивника: Если Россия не устроит США "черный четверг", она получит на Украине воздушную войну на сайте Украина.ру.
 
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