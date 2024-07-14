Профессор МГУ: СССР недооценил потенциал НАТО, а Альянс готовится к новому противостоянию - 14.07.2024 Украина.ру
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Профессор МГУ: СССР недооценил потенциал НАТО, а Альянс готовится к новому противостоянию
Профессор МГУ: СССР недооценил потенциал НАТО, а Альянс готовится к новому противостоянию - 14.07.2024 Украина.ру
Профессор МГУ: СССР недооценил потенциал НАТО, а Альянс готовится к новому противостоянию
Сейчас НАТО создает сухопутные армии для войны с Россией и северный субблок, нацеленный на противостояние на Балтике. Альянс также готовится к противостоянию на Чёрном море, рассказал в интервью изданию Украина.ру профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
2024-07-14T04:28
2024-07-14T04:28
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Эксперт обратил внимание на то, что для полноценной войны с Россией у НАТО изначально не было ресурсов. Эта проблема стояла перед альянсом с момента подписания Вашингтонского договора в 1949 году, в результате которого в 1951 и был сформирован альянс."В СМИ иногда говорят, что Организация Варшавского договора (ОВД) была основана в ответ на создание НАТО. Это неверно. ОВД была создана после того, как в 1955 году в НАТО вступила ФРГ. Это большая разница", - отметил Фесенко.Однако на создание этого военно-политического блока Советский Союз отреагировал вяло. Причина проста — в НАТО на тот момент не было мощной сухопутной армии, способной противостоять СССР.Одними бомбардировками войну выиграть невозможно, особенно на техническом уровне начала 1950-х годов, напомнил профессор.Помимо кораблей для переброски живой силы и обеспечения их снабжения к нашим границам была и ещё одна проблема – формирования сухопутного контингента. Он должен был снять угрозу противодействия планам НАТО."Тогда вставал вопрос, какой именно солдат в Европе будет противостоять самой мощной сухопутной армии — Советской Армии? Французский? Вторая мировая война показала боевые качества французского солдата. Но единственный солдат, который мог бы противостоять нам, — немецкий", - констатировал учёный.Поэтому в 1955 году ФРГ срочно принимают в НАТО и создают Бундесвер как сухопутную опору блока. Исходя из этого в советских военных работах именно ФРГ считалась наиболее вероятным противником в Европе, а США выступали скорее, как союзник бундесвера.Полный текст интервью Анны Черкасовой Алексей Фененко: НАТО подготовило для России более опасного врага, чем Украина и Польша на сайте Украина.руПодробнее на тему ОВД – в материале Олега Хавича ОВД: наш ответ американскому империализму на сайте Украина.ру
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Новости, Россия, Германия, СССР, Кирилл Фесенко, НАТО

Профессор МГУ: СССР недооценил потенциал НАТО, а Альянс готовится к новому противостоянию

04:28 14.07.2024
 
© AP / Vadim Ghirda
- РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© AP / Vadim Ghirda
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Сейчас НАТО создает сухопутные армии для войны с Россией и северный субблок, нацеленный на противостояние на Балтике. Альянс также готовится к противостоянию на Чёрном море, рассказал в интервью изданию Украина.ру профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
Эксперт обратил внимание на то, что для полноценной войны с Россией у НАТО изначально не было ресурсов. Эта проблема стояла перед альянсом с момента подписания Вашингтонского договора в 1949 году, в результате которого в 1951 и был сформирован альянс.
"В СМИ иногда говорят, что Организация Варшавского договора (ОВД) была основана в ответ на создание НАТО. Это неверно. ОВД была создана после того, как в 1955 году в НАТО вступила ФРГ. Это большая разница", - отметил Фесенко.
Однако на создание этого военно-политического блока Советский Союз отреагировал вяло. Причина проста — в НАТО на тот момент не было мощной сухопутной армии, способной противостоять СССР.Одними бомбардировками войну выиграть невозможно, особенно на техническом уровне начала 1950-х годов, напомнил профессор.
"Формально в НАТО было две крупные армии: американская и британская. Но вставал вопрос, как их перебросить в другое полушарие земли и поддерживать их боевые действия высокой интенсивности в течение длительного времени", - сказал Фесенко.
Помимо кораблей для переброски живой силы и обеспечения их снабжения к нашим границам была и ещё одна проблема – формирования сухопутного контингента. Он должен был снять угрозу противодействия планам НАТО.
"Тогда вставал вопрос, какой именно солдат в Европе будет противостоять самой мощной сухопутной армии — Советской Армии? Французский? Вторая мировая война показала боевые качества французского солдата. Но единственный солдат, который мог бы противостоять нам, — немецкий", - констатировал учёный.
Поэтому в 1955 году ФРГ срочно принимают в НАТО и создают Бундесвер как сухопутную опору блока. Исходя из этого в советских военных работах именно ФРГ считалась наиболее вероятным противником в Европе, а США выступали скорее, как союзник бундесвера.
Полный текст интервью Анны Черкасовой Алексей Фененко: НАТО подготовило для России более опасного врага, чем Украина и Польша на сайте Украина.ру
Подробнее на тему ОВД – в материале Олега Хавича ОВД: наш ответ американскому империализму на сайте Украина.ру
 
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