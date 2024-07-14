https://ukraina.ru/20240714/1056229592.html
Профессор МГУ: СССР недооценил потенциал НАТО, а Альянс готовится к новому противостоянию
Профессор МГУ: СССР недооценил потенциал НАТО, а Альянс готовится к новому противостоянию - 14.07.2024 Украина.ру
Профессор МГУ: СССР недооценил потенциал НАТО, а Альянс готовится к новому противостоянию
Сейчас НАТО создает сухопутные армии для войны с Россией и северный субблок, нацеленный на противостояние на Балтике. Альянс также готовится к противостоянию на Чёрном море, рассказал в интервью изданию Украина.ру профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
2024-07-14T04:28
2024-07-14T04:28
2024-07-14T04:28
новости
россия
германия
ссср
кирилл фесенко
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103369/78/1033697808_0:107:4329:2542_1920x0_80_0_0_c83377dedd49646f58842b97bd47b29c.jpg
Эксперт обратил внимание на то, что для полноценной войны с Россией у НАТО изначально не было ресурсов. Эта проблема стояла перед альянсом с момента подписания Вашингтонского договора в 1949 году, в результате которого в 1951 и был сформирован альянс."В СМИ иногда говорят, что Организация Варшавского договора (ОВД) была основана в ответ на создание НАТО. Это неверно. ОВД была создана после того, как в 1955 году в НАТО вступила ФРГ. Это большая разница", - отметил Фесенко.Однако на создание этого военно-политического блока Советский Союз отреагировал вяло. Причина проста — в НАТО на тот момент не было мощной сухопутной армии, способной противостоять СССР.Одними бомбардировками войну выиграть невозможно, особенно на техническом уровне начала 1950-х годов, напомнил профессор.Помимо кораблей для переброски живой силы и обеспечения их снабжения к нашим границам была и ещё одна проблема – формирования сухопутного контингента. Он должен был снять угрозу противодействия планам НАТО."Тогда вставал вопрос, какой именно солдат в Европе будет противостоять самой мощной сухопутной армии — Советской Армии? Французский? Вторая мировая война показала боевые качества французского солдата. Но единственный солдат, который мог бы противостоять нам, — немецкий", - констатировал учёный.Поэтому в 1955 году ФРГ срочно принимают в НАТО и создают Бундесвер как сухопутную опору блока. Исходя из этого в советских военных работах именно ФРГ считалась наиболее вероятным противником в Европе, а США выступали скорее, как союзник бундесвера.Полный текст интервью Анны Черкасовой Алексей Фененко: НАТО подготовило для России более опасного врага, чем Украина и Польша на сайте Украина.руПодробнее на тему ОВД – в материале Олега Хавича ОВД: наш ответ американскому империализму на сайте Украина.ру
россия
германия
ссср
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103369/78/1033697808_245:0:4229:2988_1920x0_80_0_0_88bd5cd431e3d6be938219722b1b578a.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, германия, ссср, кирилл фесенко, нато
Профессор МГУ: СССР недооценил потенциал НАТО, а Альянс готовится к новому противостоянию
Сейчас НАТО создает сухопутные армии для войны с Россией и северный субблок, нацеленный на противостояние на Балтике. Альянс также готовится к противостоянию на Чёрном море, рассказал в интервью изданию Украина.ру профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
Эксперт обратил внимание на то, что для полноценной войны с Россией у НАТО изначально не было ресурсов. Эта проблема стояла перед альянсом с момента подписания Вашингтонского договора в 1949 году, в результате которого в 1951 и был сформирован альянс.
"В СМИ иногда говорят, что Организация Варшавского договора (ОВД) была основана в ответ на создание НАТО. Это неверно. ОВД была создана после того, как в 1955 году в НАТО вступила ФРГ. Это большая разница", - отметил Фесенко.
Однако на создание этого военно-политического блока Советский Союз отреагировал вяло. Причина проста — в НАТО на тот момент не было мощной сухопутной армии, способной противостоять СССР.Одними бомбардировками войну выиграть невозможно, особенно на техническом уровне начала 1950-х годов, напомнил профессор.
"Формально в НАТО было две крупные армии: американская и британская. Но вставал вопрос, как их перебросить в другое полушарие земли и поддерживать их боевые действия высокой интенсивности в течение длительного времени", - сказал Фесенко.
Помимо кораблей для переброски живой силы и обеспечения их снабжения к нашим границам была и ещё одна проблема – формирования сухопутного контингента. Он должен был снять угрозу противодействия планам НАТО.
"Тогда вставал вопрос, какой именно солдат в Европе будет противостоять самой мощной сухопутной армии — Советской Армии? Французский? Вторая мировая война показала боевые качества французского солдата. Но единственный солдат, который мог бы противостоять нам, — немецкий", - констатировал учёный.
Поэтому в 1955 году ФРГ срочно принимают в НАТО и создают Бундесвер как сухопутную опору блока. Исходя из этого в советских военных работах именно ФРГ считалась наиболее вероятным противником в Европе, а США выступали скорее, как союзник бундесвера.
Подробнее на тему ОВД – в материале Олега Хавича ОВД: наш ответ американскому империализму на сайте Украина.ру