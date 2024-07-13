https://ukraina.ru/20240713/1056237498.html

Польша думает сбивать ракеты РФ над Галичиной и Волынью, обстрелы. Главное на 13:00 13 июля на Украине

Польша думает сбивать ракеты РФ над Галичиной и Волынью, обстрелы. Главное на 13:00 13 июля на Украине - 13.07.2024 Украина.ру

Польша думает сбивать ракеты РФ над Галичиной и Волынью, обстрелы. Главное на 13:00 13 июля на Украине

Польша рассматривает предложение Украины сбивать российские ракеты и дроны над украинской территорией. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-07-13T13:00

2024-07-13T13:00

2024-07-13T13:00

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сикорский

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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава рассматривает предложение Киева сбивать российские ракеты, направляющиеся к польской территории, пока они ещё находятся в украинском воздушном пространстве. Своё заявление Сикорский сделал в интервью Американскому институту предпринимательства в Вашингтоне.По его словам, это предложение было включено в совместное оборонное соглашение между двумя странами, подписанное во время визита Владимира Зеленского в Варшаву в начале этой недели."На этом этапе это идея. В нашем соглашении сказано, что мы изучим эту идею", – отметил Сикорский.По его словам, Польша является прифронтовым государством, а российские ракеты якобы "нарушают её воздушное пространство"."Наша дилемма заключается в следующем. Если мы будем сбивать их только тогда, когда они входят в наше воздушное пространство, то обломки представляют угрозу для наших граждан и для нашей собственности. А украинцы говорят: "Пожалуйста, мы не возражаем, делайте это над нашим воздушным пространством, когда есть неизбежная угроза их входа на территорию Польши. По моему мнению, это самооборона, но мы изучаем эту идею", - отметил Сикорский.Ранее на этой неделе министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава проконсультируется со своими союзниками по НАТО и получит их согласие, прежде чем пытаться сбивать любые российские ракеты."Если будет такое решение, то это может быть только решение союзников. Это никогда не будет единоличным решением", – подчеркнул Косиняк-Камыш в интервью польскому радио.По его словам, в этом вопросе ключевым является мнение Соединённых Штатов, "которые достаточно скептически настроены в этом вопросе"."Поэтому Польша, безусловно, не примет такого решения самостоятельно", - отметил министр обороны Польши.Ранее глава правительства Польши Дональд Туск заявлял, что его страна привлечёт союзников по НАТО к обсуждению возможного сбивания российских ракет и дронов над территорией Украины.ОбстрелыКак сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 23 удара по этому региону России.На донецком направлении ВСУ совершили 16 обстрелов, на горловском направлении — 7 обстрелов, выпустив 62 единицы различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении трёх гражданских лиц. Огнём ВСУ были повреждены 3 жилых домостроения, 2 рейсовых автобуса и 1 объект гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились и ужесточились. К полудню ВСУ выпустили по Петровскому, Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка в общей сложности 41 снаряд калибром 155 мм, в т.ч. кассетный, по Никитовскому району Горловки — 3 снаряда калибром 155 мм и один сброс ВОП с БпЛА, по Червоногвардейскому району Макеевки — 19 снарядов калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области" вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 35 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 35 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Малая Лепетиха — 2; Князе-Григоровка — 6; Великая Лепетиха — 3; Днепряны — 5; Каховка — 4; Алёшки — 5; Солонцы — 4; Таврийск — 3; Любимовка — 3", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 18 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Князе-Григоровка, Бабино и Голая Пристань.Позже губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, рассказывая о произошедшем в Новой Каховке, уточнил данные об украинских атаках."Вчера в Новой Каховке беспилотник украинских террористов попал в жилой дом, пробив крышу и потолок и вызвав пожар кровли. К счастью, пострадавших нет. Кроме того, за вчерашний день и минувшую ночь боевики преступного киевского режима выпустили по гражданской инфраструктуре левобережья Херсонской области 42 снаряда из ствольной артиллерии. Обстрелам противника подверглись Алешки, Голая Пристань, Каховка, Новая Каховка, Таврийск, Днепряны, Бабино, Князе-Григорьевка, Любимовка, Солонцы. Нанесён материальный ущерб, люди не пострадали", - отметил Сальдо.Утром губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил об атаке украинских беспилотников на регион."Около 04:00 в результате атаки БпЛА произошло возгорание на нефтебазе в Цимлянском районе. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Пожару присвоен 3 ранг. На месте работают пожарные расчеты, задействовано 49 человек и 14 единиц техники. Информация уточняется", - написал он в своём телеграм-канале в 05:03.Позже он сообщил, что по состоянию на 08:00 площадь пожара составила 200 кв.м. К месту тушения прибыл пожарный поезд. Спустя почти два с третью часа — в 10:19 — пожар в Цимлянском районе был ликвидирован.Утром 13 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."В Белгородском районе села Красный Хутор, Новая Нелидовка, Пушкарное и Щетиновка подверглись атакам с помощью 4 боеприпасов в ходе одного обстрела и 6 БпЛА, системой ПВО сбиты 4 из них. Повреждено одно частное домовладение", - указывалось в сводке.В Борисовском районе село Байцуры было атаковано 3 беспилотниками. Повреждён один легковой автомобиль. В городскую больницу №2 города Белгорода самостоятельно обратился мужчина, который получил травму ещё 10 июля в селе Байцуры. У мужчины минно-взрывная травма, тугоухость и баротравма. Вся необходимая помощь оказывается.В Грайворонском городском округе город Грайворон, сёла Головчино, Козинка, Новостроевка-Вторая и Мокрая Орловка подверглись атакам с помощью 8 БпЛА и 7 боеприпасов в ходе 5 обстрелов. Повреждены одно частное домовладение, надворная постройка и 2 автомобиля.В Краснояружском районе по селам Поповка и Теребрено выпущено 4 боеприпаса в ходе одного обстрела и 7 БпЛА. Разрушен один частный дом, ещё один дом сильно повреждён."В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, поселку Красное, селам Архангельское, Вознесеновка, Зиборовка, Муром, Новая Таволжанка и хутору Марьино выпущено 30 боеприпасов в ходе 6 обстрелов, а также 10 беспилотников. Случилось самое страшное — при исполнении служебного долга погиб начальник управления оперативного реагирования Шебекинского городского округа Маслиенко Александр Александрович. Во время обстрела села Новая Таволжанка ранен охранник. Мужчину в тяжелом состоянии с осколочными проникающими ранениями грудной клетки бригада скорой доставила в областную клиническую больницу. Еще 2 пострадавших, которые получили ранения в предыдущие дни, самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ: мужчина получил баротравму в селе Ржевка 11 июля, 12-летняя девочка обратилась с болью в ноге, ушиб она получила также 11 июля. Мужчину госпитализировали в областную клиническую больницу, девочку после осмотра отпустили домой. В поселке Красное полностью разрушены 4 частных дома. Повреждены 10 частных домов, надворная постройка, 4 автомобиля, хозпостройка на территории предприятия и линия электроснабжения", - отмечалось в сводке.Позднее Гладков сообщил об атаке на посёлок Красное Шебекинского городского округа."В результате прилёта боеприпаса ранен один мирный житель. Мужчина с осколочным ранением ноги бригадой скорой доставлен в областную клиническую больницу", - написал Гладков в своём телеграм-канале.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О происходящем на фронте — в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ давит по всем направлениям, ВСУ упорно обстреливает приграничье".

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эксклюзив, хроники, сикорский, вячеслав гладков, владимир сальдо, вооруженные силы украины, нато, россия, украина, польша