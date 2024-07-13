https://ukraina.ru/20240713/1056233749.html

Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ давит по всем направлениям, ВСУ упорно обстреливает приграничье

Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ давит по всем направлениям, ВСУ упорно обстреливает приграничье - 13.07.2024 Украина.ру

Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ давит по всем направлениям, ВСУ упорно обстреливает приграничье

Российская армия продолжает наращивать усилия практически на всех направлениях линии боевого соприкосновения, развивая тактические успехи на фронте.

2024-07-13T08:32

2024-07-13T08:32

2024-07-13T08:51

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Как сообщает Минобороны РФ, подразделениями группировки войск "Север" только за одни сутки поражена живая сила и техника 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 13-й бригады нацгвардии в Харьковской области. ВСУ понесли колоссальные потери в живой силе в зоне проведения СВО — они составили 2090 националистов на всех направлениях.Армия РФ уничтожила 7 истребителей воздушных сил Украины. Среди них 5 Су-27 на аэродроме Миргород в Полтавской области. Ещё два истребителя — МиГ-29 и Су-27 были сбиты силами российской ПВО. Ударная группа армейской авиации поразила опорник противника в зоне ответственности группировки войск "Восток". А наземные части и подразделения группировки заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 48-й штурмовой бригады ВСУ, 123-й и 128-й бригад теробороны в ДНР и Чаривное в Запорожской области. Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, 35-й, 37-й бригад морской пехоты, 125-й и 126-й бригад теробороны в Херсонской области.Украинские власти вынуждены признавать успехи ВС РФ не только на Кураховском, Покровском, Краматорском и Купянском направлениях, но и на севере Харьковской области. Один из официальных представителей ВСУ (его называют говоруном группы "Харьков") полковник Виталий Саранцев уже включил антикриз и заявил, что российские войска, действующие на севере Харьковской области, перебрасывают подкрепления с других неуказанных участков линии фронта, что, дескать, затрудняет ВСУ военную операцию по вытеснению "орков" за границу. Он также сообщил, что в Волчанске некоторые объекты переходят из рук в руки.Жовто-блакитное экспертное сообщество обратило внимание на перемену в риторике Саранцева — от "переможных" настроений до объективных трудностей, несмотря на переброску под Волчанск и Липцы 50 тысяч ВСУшников. Правда, сколько из них по-прежнему в строю, по ту линию фронта молчат. На Харьковском направлении идут упорные и кровопролитные бои. У противника нарисовалась новая угроза. Наши бойцы успешно форсировали Северский Донец в районе Бугроватки и по неподтвержденным данным заняли населенный пункт Прилипка на южном берегу (в 8 км на юго-запад от Волчанска). Об этом сообщили западные эксперты ISW со ссылкой на российский источник (значит, перепроверили по своим каналам).На эту угрозу Главкому ВСУ Александру Сырскому нужно как-то реагировать, напрашивается вывод из аналитики ISW, что приведет к дальнейшему растягиванию и без того скудных мотивированных подразделений ВСУ, поскольку "мобики", отловленные на улицах городов и сел, по сути, отказываются воевать. Сырский продолжает бросать "мобиков" в волчанскую "мясорубку", причем в увеличенном объеме. По словам советника главы ДНР Яна Гагина, "после нашего активного и успешного наступления как на харьковском направлении, так и в районе Часова Яра, противник либо с перепугу, либо по требованию своих „хозяев “из Штатов нарастил группировку на обоих направлениях. У них стоит задача удержать любой ценой тот же Волчанск".Не в силах помешать подразделениям группировки "Север" вести наступательные действия севернее Харькова, противник обострил обстановку в Белгородском приграничье. В ход идут не только беспилотники, РСЗО, оперативно-тактические комплексы "Точка-У" но и американские РСЗО "Хаймарс", которыми натовские вояки под ложным флагом, якобы "добровольцы", атакуют кассетными боеприпасами российскую территорию.Заявления заокеанских политиков об Украине, которая наносит ответный удар, смешны. У незалежной своего ничего нет, кроме житомирской "ципсоты" и западенских людоловов. По приграничным регионам России бьют оружием натовского производства. За минувшую неделю, практически в ежесуточном режиме противник атакует дронами и беспилотниками самолетного типа. "Дежурными средствами ПВО уничтожены два БПЛА над территорией Брянской области, один БПЛА над территорией Белгородской области и один БПЛА над территорией Тамбовской области", — типичное сообщение Министерство обороны России, которое, увы, стало регулярным, меняются только названия российских регионов, число которых растет.Особую активность противник проявляет при регулярных обстрелах Белгородского региона. Каждый день увеличивается число пострадавших среди мирных жителей. А подлый, коварный удар по детской площадке в центре Шебекино (пострадали пятеро ребятишек) всколыхнул весь регион.Очередной нацист из подразделений ГУР Украины Дмитрий Кобец ликвидирован в Сумской области, вблизи российской границы. На этом направлении украинские диверсанты пытаются проникнуть на территорию Брянской, Курской и Белгородской областей, а также ведут разведку за перемещением российских войск. Одна из таких украинских ДРГ нарвалась на русских "коллег", которые её и уничтожили.Диверсионно-разведывательные группы ГУР принимали участие в нападениях на Белгородскую область. Сейчас боевики частично сместились в Сумскую область, где ВСУ ожидают наступление российской армии. Особых укреплений украинская армия там не соорудила, зато увеличила активность своих диверсантов, в том числе с попытками проникновения на российскую территорию. В одной из таких групп и находился Кобец.Украинская военная разведка сейчас проявляет особую активность на границе с Белгородской и Брянской областями по двум причинам. Они пытаются распознать планы российской армии, которая продолжает продвижение в Харьковской области, в том числе и по Волчанску. Что до Сумской области, то армия РФ там присматривается к ситуации и ведет разведку. На этом направлении много густых лесов и мало дорог, что может затруднить обходы позиций противника в малочисленных деревнях.ГУР сейчас интересуют возможности переброски резервов, потенциал военной техники, доставки боеприпасов. Одновременно они пытаются организовать диверсионную деятельность, чтобы парализовать коммуникации. Не оставляют попыток и проникнуть на нашу территорию, чтобы запугать местное население. Замечу, что если в военном плане у ВСУ большие проблемы в противостоянии с российскими войсками, и киевский режим бросает на убой новые силы, то вот в плане диверсионной борьбы они стараются нанести максимальный вред. Поэтому засылают диверсантов. Получается у украинцев это не очень хорошо, а судя по потерям в “элитных” подразделениях, то уж совсем плохо.Стоит отметить, что боевые действия на фонте, а также усилившиеся обстрелы приграничных регионов России проходили на фоне завершившегося юбилейного саммита НАТО. Уже первый день саммита НАТО в США показал агрессивную сущность альянса. Об этом 10 июля заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов."США и их сателлиты продолжили заниматься проповедью милитаризма и военной экспансии. Маскирующиеся под демократии западные страны вновь показали свое стремление навязать всему миру авторитарные порядки, основанные на выгодных для "золотого миллиарда" правилах", — приводит его слова Telegram-канал дипмиссии.Посол уличил политику коллективного Запада в тирании, неоколонизаторстве и навязывании своей воли силой оружия. По его словам, страны НАТО слепо идут по пути эскалации конфликта на Украине, прокладывая тропу к третьей мировой войне. "В ходе сегодняшних мероприятий в Вашингтоне мы не услышали ни одного слова о мире. Все то же нагнетание военного психоза и яростная демонизация нашей страны", — отметил посол.Он убежден, что такая политика США вызывает всё большое отторжение в мире. Так, государства Глобального Юга и Востока не отвернулись от России и поддержали задачи формирования справедливого мироустройства c равными возможностями для развития и принципом неделимости безопасности. "Геополитический реваншизм западников обречен на провал. Мир не станет вотчиной НАТО", — заключил Антонов.В тоже время генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал победу России на Украине самым большим риском для НАТО. По его словам, победа российской стороны придала бы сил Ирану, Северной Корее и Китаю — основным противникам Североатлантического альянса. Таким образом, исход российско-украинского конфликта определит судьбу объединения на ближайшие несколько десятилетий. Судя по итоговой декларации, запад по-прежнему будет предоставлять Украине военную помощь и заинтересован в продолжении конфликта. Правда, итоговый документ подписали не все члены альянса.Ракетные удары по Киеву позволили нелегитимному Зеленскому устроить эффектную провокацию в детской больнице. "Идиллию" нарушили три элемента ракеты, выдавшие реального виновника повреждения гражданской инфраструктуры. В столице Украины и других населённых пунктах местные власти информировали о людях, которые якобы пострадали в результате военных действий России. Особенно удачным информационным ходом послужил прилёт по зданию детской больницы, где пострадали как взрослые, так и дети.В связи с этим, уже не раз наши авторитетные эксперты отмечали, что после начала событий 2022 года жилые здания, включая социальные учреждения, Киева были вовлечены в стратегию обороны страны. Это объясняет, почему при нападении на Севастополь обычно удаётся избежать человеческих жертв среди мирного населения, за исключением случаев, когда главной целью ВСУ становятся дети на пляже.И, наоборот, любая атака объектов ВСУ всегда с сопутствующими потерями. Чаще всего от собственных зенитных ракет. Есть гора оперативных видео, где вэсэушники обустраивают свои штабы в подвалах жилых домов, в которых живут люди. Причём таким образом, чтобы при попытке их уничтожить люди обязательно погибли. Террористические заявления Ермака о том, что наши ВКС направляли удары по социальным объектам и скоплениям людей, являются ложью. Если бы не учитывались жизни мирных граждан, то Киев был бы похож на Газу, где ЦАХАЛ ровняет с землёй целые кварталы.Опубликованные фото из Киева подтверждают факт разрушений в детской больнице вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города. Особо отмечаем, что аналогичные истерики киевского режима случаются не первый год и всякий раз накануне проведения очередной сходки (саммита) своих покровителей из НАТО,- отметили в Минобороны России.Три элемента ракеты выдали реального виновника "прилёта" по больнице. Несмотря на неоспоримые доказательства, "сочувствующие" будут намеренно распространять байку про детей, чтобы доказать "зверства русских". Повторяется ровно то, что было на рынке в Константиновке и на ж/д вокзале в Краматорске. Тогда, к слову, даже на Западе признали, что огонь по своим открыли ВСУ. При этом, не только Киев, но и западные СМИ предпочитают вообще не упоминать о попытке ВСУ уничтожить детей в центре города Шебекино (Белгородская область).О том, что думают и говорят эксперты и военнослужащие Украины о направлениях главного удара ВС РФ - в статье Дмитрия Ковалевича "Покровск, Купянск или Запорожье? Украинские военные и эксперты гадают, где будет новый прорыв ВС РФ"

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