https://ukraina.ru/20240713/1056220860.html

Покровск, Купянск или Запорожье? Украинские военные и эксперты гадают, где будет новый прорыв ВС РФ

Покровск, Купянск или Запорожье? Украинские военные и эксперты гадают, где будет новый прорыв ВС РФ - 13.07.2024 Украина.ру

Покровск, Купянск или Запорожье? Украинские военные и эксперты гадают, где будет новый прорыв ВС РФ

На текущей неделе украинские военные и эксперты обсуждали место следующего вероятного прорыва ВС РФ.

2024-07-13T08:46

2024-07-13T08:46

2024-07-13T08:46

эксклюзив

сво

вс рф

прорыв

купянск

запорожье

россия

украина

эксперты

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/0c/1056208287_0:289:3126:2047_1920x0_80_0_0_c23af403005c0d940275f1fcdba72501.jpg.webp

Офицер 59 отдельной мотопехотной бригады ВСУ Сергей Цехоцкий называет Покровское направление. "Курахово, Селидово, Покровск — пожалуй, те основные населенные пункты, которые они пытаются достать. Враг использует все, что у них есть в наличии, штурмы идут по всей линии фронта одновременно и непрерывно", — утверждает Цехоцкий. По его словам, украинские военные на Покровском направлении выставляют дополнительные оборонительные рубежи.В то же время украинский политолог Андрей Золотарев считает, что удар произойдет на запорожском направлении. "Военные говорят о том, что как раз на Запорожском направлении можно ждать удара. Да, вопрос, удержат ли ситуацию ВСУ, но с учетом того, что мы наблюдаем в последние месяцы, когда налицо конфликт между военным и политическим руководством, и желание сделать кого-то крайним, то это не к добру", - считает политолог.Военный эксперт Константин Машовец говорит, что кризис назревает и на купянском направлении. Украинский военкор Богдан Мирошников тоже считает, что продвижение ВС РФ в районе Песчаного означает не только опасный выход на оперативный простор к Осколу, но и формирование южных клещей для Купянска.Военный обозреватель Денис Попович в интервью утверждает, что к осени российские войска постараются захватить, как можно больше территорий, чтобы улучшить свои переговорные позиции на фоне выборов в США. По его мнению, ВС РФ пытаются достичь успеха на тактическом уровне по всей донецкой дуге, чтобы затем перевести этот успех в более серьезное продвижение. Он считает, что российские войска поставили перед собой цель захватить Торецк, Часов Яр, а параллельно перерезать трассу Покровск-Константиновка.Еще один военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков считает, что ВС РФ не будут пытаться устроить какой-нибудь серьезный крупный прорыв, а будут изматывать украинскую армию. "Они не собираются обрушивать фронт. Им не выгодно обрушение фронта, потому что у них стратегия обескровить Украину. А если будет обрушение фронта, во-первых, придет политическая составляющая – Запад тут же дает нам на вооружение, чтобы Украина не проиграла. Он передаст нам вооружение не тактического, а оперативного уровня", – рассказывает Стариков.Тем не менее, он отмечает, что если ранее ВС РФ в день продвигались на сотни метров, то сейчас – на 2-3 километра в день, что уже слишком много для позиционной войны. Но даже при таком продвижении россияне все равно не вводят в бой основные силы, говорит эксперт.Украинский эксперт Руслан Бортник признает, что ни новый пакет американской помощи, ни новая волна мобилизации, не позволили остановить российское наступление.Тем не менее, как утверждает экс-нардеп Игорь Мосийчук, украинцев к осени погонят в новый котрнаступ. "А им [украинским военным] говорят, что они должны осенью провести контрнаступление, потому что Зеленский кому-то что-то пообещал. И народу продолжают вешать трёхкилометровую лапшу о выходе на границы 1991 года", - говорит Мосийчук.Продолжается на Украине и конфликт между генералитетом и нардепом Марьяной Безуглой, которая нападает на генералов, пытаясь свалить на них вину за неудачи на фронте. При накоплении генералами общественного негатива их можно попросту заменить на других, как это недавно произошло с экс-командующим Объединённых сил ВСУ Юрием Содолем.На этой неделе особой критике она подвергла работу украинской ПВО. По ее словам, украинский генштаб фальсифицирует статистику сбитых ракет и дронов, а ключевые объекты зачастую не имеют прикрытия ПВО. "Элементарных мобильных групп и дроновых расчетов на ключевых объектах инфраструктуры часто нет, а ключевые объекты часто не имеют ПВО вообще, и россияне об этом прекрасно знают", - пишет Безуглая.Она также отмечает, что опытных бойцов мобильных групп часто отправляют на фронт в пехоту, а на их место набирают частично пригодных ветеранов без опыта. Западные системы ПВО, по ее словам, часто поступают уже непригодными, а после ремонта украинскими фирмами без соответствующего опыта, они все равно вскоре выходят из строя.Однако бывший замсекретаря Совбеза Украины генерал Сергей Кривонос говорит, что всё дело в тактике ракетных ударов ВКС РФ, которая перенапрягает украинскую ПВО. "Они очень неплохо выучили, как, что и где, рассчитали наш суммарный залп ПВО, сколько мы сможем за раз выпустить. И они сделали столько, сколько ушло на отвлечение, а на треть больше запустили, чтобы достигнуть той цели, которую они достигли", - рассказывает украинский генерал.Он надеется на скорые поставки истребителей F-16, призывая сделать из украинских дорог сплошной аэродром, чтобы самолеты нельзя было уничтожить. "Тогда врагу будет значительно сложнее наносить удары, потому что мы видим даже за последний месяц, как он целенаправленно бил по нашим аэродромам в Миргороде, Кривом Роге, Днепре, Староконстантинове. Поэтому, чтобы уменьшить его возможности, мы должны расширить свои логистические возможности и сделать украинские дороги как сплошной аэродром", – рассказывает Кривонос, упуская из виду вездесущую украинскую коррупцию, воровство на строительстве тех же дорог.Практически все украинские эксперты признают, что ВС РФ будут и дальше продвигаться, но не могут определить время и место следующего прорыва. Относительно перспектив украинского контрнаступления преобладают достаточно скептические нотки. У некоторых еще теплится надежда, что поставки истребителей F-16 смогут хотя бы стабилизировать ситуацию, но подобные радужные надежды украинские эксперты высказывали и относительно поставок танков и другого вооружения Запада "Леопард", "Абрамс", "Джавелинов", "Пэтриотов" и "Хаймарс".Более подробно о том, что происходило на минувшей неделе на фронтах спецоперации - в статье военного обозревателя издания "Украина.ру" Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ давит по всем направлениям, ВСУ упорно обстреливает приграничье"

https://ukraina.ru/20240710/1056156069.html

https://ukraina.ru/20240711/1056173651.html

купянск

запорожье

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp

эксклюзив, сво, вс рф, прорыв, купянск, запорожье, россия, украина, эксперты, вооруженные силы украины, сбу, f-16, марьяна безуглая, николай стариков, игорь мосийчук, совбез