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Как Россия поразит ПВО в Польше и собьёт у Крыма истребители США – Крапивник о новом витке войны
Как Россия поразит ПВО в Польше и собьёт у Крыма истребители США – Крапивник о новом витке войны - 12.07.2024 Украина.ру
Как Россия поразит ПВО в Польше и собьёт у Крыма истребители США – Крапивник о новом витке войны
Офицер вооружённых сил США в отставке, военный эксперт Станислав Крапивник в эфире Украина.ру рассказал о том, какой выбор сделали Нидерланды, разрешив отправку истребителей F-16 на Украину и какой ответ на это должна дать российская сторона
2024-07-12T17:42
2024-07-12T17:42
2024-07-12T17:42
россия
сша
украина
станислав крапивник
f-16
война
сво
вс рф
беспилотники
черное море
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00:25 - о поставках F-16 и необходимом ответе РФ; 02:41 - где будут базироваться поставленные Украине F-16? 04:58 - К чему готова Россия после решения о передаче F-16 Украине? 07:25 - О системах ПВО Польши; 12:09 - о возможностях российских систем ПВО; 15:42 - сложно ли сбить американский самолёт-разведчик? 16:48 - Об успехах авиации США во время холодной войны; 18:46 - о необходимом ответе России на эскалацию со стороны Запада; 21:38 - о развязывании войн на Западе; 22:58 - о мировом обороте оружия; 24:00 - о перспективах продвижения ВС РФ. *Во время интервью упоминается лозунг "Слава Украине". Минюст РФ внёс его в перечень нацистских
россия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Как Россия поразит ПВО в Польше и собьёт у Крыма истребители США – Крапивник о новом витке войны
Офицер вооружённых сил США в отставке, военный эксперт Станислав Крапивник в эфире Украина.ру рассказал о том, какой выбор сделали Нидерланды, разрешив отправку истребителей F-16 на Украину и какой ответ на это должна дать российская сторона
00:25 - о поставках F-16 и необходимом ответе РФ;
02:41 - где будут базироваться поставленные Украине F-16?
04:58 - К чему готова Россия после решения о передаче F-16 Украине?
07:25 - О системах ПВО Польши;
12:09 - о возможностях российских систем ПВО;
15:42 - сложно ли сбить американский самолёт-разведчик?
16:48 - Об успехах авиации США во время холодной войны;
18:46 - о необходимом ответе России на эскалацию со стороны Запада;
21:38 - о развязывании войн на Западе;
22:58 - о мировом обороте оружия;
24:00 - о перспективах продвижения ВС РФ.
*Во время интервью упоминается лозунг "Слава Украине". Минюст РФ внёс его в перечень нацистских