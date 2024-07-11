Трезвая точка зрения: Песков сообщил, что на Западе мнения по ситуации на Украине разнятся
13:17 11.07.2024 (обновлено: 13:26 11.07.2024)
Некоторые лидеры западных стран имеют перспективный взгляд на украинский кризис, что отмечают в Кремле, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Комментируя публичные заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, он указал, что за трезвую точку зрения, отличную от общепринятой на Западе, лидеры стран подвергаются давлению.
"Вы, наверное, видите и слышите заявления европейцев в адрес действий, которые предпринимает Орбан. Мало того, что они дезавуируют полностью его полномочия, они подвергают сомнению легитимность вообще всех этих поездок, чуть ли не собираются вести дело к отмене нынешнего председательства Венгрии в совете ЕС. Мы видим, какое это давление, поэтому этим трезвым голосам, конечно, пробиваться через вот эту концентрацию конфронтационных настроений очень сложно", – цитирует Пескова РИА Новости.
Напомним, 5 июля Орбан приехал в Москву, где провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. В тот же день Евросоюзе заявили, что не давали разрешения главе правительства Венгрии на посещение России. Газета Financial Times сообщала, что лидеры стран Европейского Союза готовят совместный ответ на поездку Орбана в Москву. Так в Европе намерены провести "красную черту". Несколько стран ЕС пригрозили Венгрии "практическими последствиями", если Орбан продолжит свою текущую политику.
Вчера, 14:50"Орбан Венгерский". История научила Будапешт думать о себе в первую очередь Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл на юбилейный саммит НАТО в Вашингтон, который наблюдательные оценщики уже называют "Фашингтон". Небезосновательно, между прочим, называют: США – это главный помощник и спонсор неонацистского режима в Украине.