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Трезвая точка зрения: Песков сообщил, что на Западе мнения по ситуации на Украине разнятся

Трезвая точка зрения: Песков сообщил, что на Западе мнения по ситуации на Украине разнятся - 11.07.2024 Украина.ру

Трезвая точка зрения: Песков сообщил, что на Западе мнения по ситуации на Украине разнятся

Некоторые лидеры западных стран имеют перспективный взгляд на украинский кризис, что отмечают в Кремле, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

2024-07-11T13:17

2024-07-11T13:17

2024-07-11T13:26

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Комментируя публичные заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, он указал, что за трезвую точку зрения, отличную от общепринятой на Западе, лидеры стран подвергаются давлению. "Вы, наверное, видите и слышите заявления европейцев в адрес действий, которые предпринимает Орбан. Мало того, что они дезавуируют полностью его полномочия, они подвергают сомнению легитимность вообще всех этих поездок, чуть ли не собираются вести дело к отмене нынешнего председательства Венгрии в совете ЕС. Мы видим, какое это давление, поэтому этим трезвым голосам, конечно, пробиваться через вот эту концентрацию конфронтационных настроений очень сложно", – цитирует Пескова РИА Новости. Напомним, 5 июля Орбан приехал в Москву, где провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. В тот же день Евросоюзе заявили, что не давали разрешения главе правительства Венгрии на посещение России. Газета Financial Times сообщала, что лидеры стран Европейского Союза готовят совместный ответ на поездку Орбана в Москву. Так в Европе намерены провести "красную черту". Несколько стран ЕС пригрозили Венгрии "практическими последствиями", если Орбан продолжит свою текущую политику.Читайте подробнее как бывший комсомолец Орбан превратился в одну из центральных фигур мировой политики в материале автора издания Украина.ру Игоря Сердюкова.

https://ukraina.ru/20240710/1056166504.html

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новости, россия, венгрия, запад, дмитрий песков, владимир путин, ес, виктор орбан, сво