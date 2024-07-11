Трезвая точка зрения: Песков сообщил, что на Западе мнения по ситуации на Украине разнятся - 11.07.2024 Украина.ру
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Трезвая точка зрения: Песков сообщил, что на Западе мнения по ситуации на Украине разнятся
Трезвая точка зрения: Песков сообщил, что на Западе мнения по ситуации на Украине разнятся - 11.07.2024 Украина.ру
Трезвая точка зрения: Песков сообщил, что на Западе мнения по ситуации на Украине разнятся
Некоторые лидеры западных стран имеют перспективный взгляд на украинский кризис, что отмечают в Кремле, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
2024-07-11T13:17
2024-07-11T13:26
новости
россия
венгрия
запад
дмитрий песков
владимир путин
ес
виктор орбан
сво
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Комментируя публичные заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, он указал, что за трезвую точку зрения, отличную от общепринятой на Западе, лидеры стран подвергаются давлению. "Вы, наверное, видите и слышите заявления европейцев в адрес действий, которые предпринимает Орбан. Мало того, что они дезавуируют полностью его полномочия, они подвергают сомнению легитимность вообще всех этих поездок, чуть ли не собираются вести дело к отмене нынешнего председательства Венгрии в совете ЕС. Мы видим, какое это давление, поэтому этим трезвым голосам, конечно, пробиваться через вот эту концентрацию конфронтационных настроений очень сложно", – цитирует Пескова РИА Новости. Напомним, 5 июля Орбан приехал в Москву, где провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. В тот же день Евросоюзе заявили, что не давали разрешения главе правительства Венгрии на посещение России. Газета Financial Times сообщала, что лидеры стран Европейского Союза готовят совместный ответ на поездку Орбана в Москву. Так в Европе намерены провести "красную черту". Несколько стран ЕС пригрозили Венгрии "практическими последствиями", если Орбан продолжит свою текущую политику.Читайте подробнее как бывший комсомолец Орбан превратился в одну из центральных фигур мировой политики в материале автора издания Украина.ру Игоря Сердюкова.
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новости, россия, венгрия, запад, дмитрий песков, владимир путин, ес, виктор орбан, сво
Новости, Россия, Венгрия, Запад, Дмитрий Песков, Владимир Путин, ЕС, Виктор Орбан, СВО

Трезвая точка зрения: Песков сообщил, что на Западе мнения по ситуации на Украине разнятся

13:17 11.07.2024 (обновлено: 13:26 11.07.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Читать в
Некоторые лидеры западных стран имеют перспективный взгляд на украинский кризис, что отмечают в Кремле, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Комментируя публичные заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, он указал, что за трезвую точку зрения, отличную от общепринятой на Западе, лидеры стран подвергаются давлению.
"Вы, наверное, видите и слышите заявления европейцев в адрес действий, которые предпринимает Орбан. Мало того, что они дезавуируют полностью его полномочия, они подвергают сомнению легитимность вообще всех этих поездок, чуть ли не собираются вести дело к отмене нынешнего председательства Венгрии в совете ЕС. Мы видим, какое это давление, поэтому этим трезвым голосам, конечно, пробиваться через вот эту концентрацию конфронтационных настроений очень сложно", – цитирует Пескова РИА Новости.
Напомним, 5 июля Орбан приехал в Москву, где провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. В тот же день Евросоюзе заявили, что не давали разрешения главе правительства Венгрии на посещение России. Газета Financial Times сообщала, что лидеры стран Европейского Союза готовят совместный ответ на поездку Орбана в Москву. Так в Европе намерены провести "красную черту". Несколько стран ЕС пригрозили Венгрии "практическими последствиями", если Орбан продолжит свою текущую политику.
Читайте подробнее как бывший комсомолец Орбан превратился в одну из центральных фигур мировой политики в материале автора издания Украина.ру Игоря Сердюкова.
- РИА Новости, 1920, 10.07.2024
Вчера, 14:50
"Орбан Венгерский". История научила Будапешт думать о себе в первую очередь Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл на юбилейный саммит НАТО в Вашингтон, который наблюдательные оценщики уже называют "Фашингтон". Небезосновательно, между прочим, называют: США – это главный помощник и спонсор неонацистского режима в Украине.
 
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