https://ukraina.ru/20240711/1056177061.html

Эксперт раскрыл, какие города могут стать "новым Ржевом" и какую "каверзу" готовят для ВСУ в Волчанске

Эксперт раскрыл, какие города могут стать "новым Ржевом" и какую "каверзу" готовят для ВСУ в Волчанске - 11.07.2024 Украина.ру

Эксперт раскрыл, какие города могут стать "новым Ржевом" и какую "каверзу" готовят для ВСУ в Волчанске

В любой момент новым Ржевом может стать другой город, потому что другие объемы войск и другой размах операций. Например, Купянск или Красный Лиман. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист, член Союза писателей России, автор книги "Донбасс для чайников" и редактор телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов

2024-07-11T03:45

2024-07-11T03:45

2024-07-11T03:45

новости

волчанск

красный лиман

ржев

олег измайлов

генштаб

всу

вс рф

часов яр

купянск

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Город Ржев немцы называли краеугольным камнем Восточного фронта в 1942–1943 годах. Ситуация в Донбассе одновременно и сложнее и проще, рассказал Измайлов.Три города Дзержинск, Часов Яр и Красногоровка являются местными маленькими "ржевчиками". А вернее, весь этот район — это один сплошной Ржев, добавил он.Если ВСУ их потеряют, то не смогут перебрасывать резервы. Если будет нанесен удар на Красный Лиман с выходом на Святогорск и Изюм, мы возвращаемся к ситуации 2022 года. Тогда оборона Часова Яра и Красногоровки, Волчанска и Липцев потеряют стратегическое значение, указал специалист."Мне кажется, что наш Генштаб готовит большую каверзу, как в Волчанске. Наступления, которого ждали, все не было, а тем временем скрытно перебросили туда силы численностью до корпуса и неожиданно ударили. На войне никогда не знаешь, что и где произойдет", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Олега Измайлова: Россия прилепила ВСУ пластырь в Волчанске, чтобы вытянуть все соки из "Ржева" в Донбассе читайте на сайте Украина.руО том, как Киев хочет втянуть Белоруссию в конфликт и под этим предлогом ввести войска НАТО на Украину - в интервью Александра Тиханского: Если ВСУ не рискнут заманить Белоруссию в ловушку, Россия раздвит их снежным комом

https://ukraina.ru/20240710/1056174312.html

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купянск

донбасс

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