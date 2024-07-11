Эксперт раскрыл, какие города могут стать "новым Ржевом" и какую "каверзу" готовят для ВСУ в Волчанске - 11.07.2024 Украина.ру
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Эксперт раскрыл, какие города могут стать "новым Ржевом" и какую "каверзу" готовят для ВСУ в Волчанске
Эксперт раскрыл, какие города могут стать "новым Ржевом" и какую "каверзу" готовят для ВСУ в Волчанске - 11.07.2024 Украина.ру
Эксперт раскрыл, какие города могут стать "новым Ржевом" и какую "каверзу" готовят для ВСУ в Волчанске
В любой момент новым Ржевом может стать другой город, потому что другие объемы войск и другой размах операций. Например, Купянск или Красный Лиман. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист, член Союза писателей России, автор книги "Донбасс для чайников" и редактор телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов
2024-07-11T03:45
2024-07-11T03:45
новости
волчанск
красный лиман
ржев
олег измайлов
генштаб
всу
вс рф
часов яр
купянск
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Город Ржев немцы называли краеугольным камнем Восточного фронта в 1942–1943 годах. Ситуация в Донбассе одновременно и сложнее и проще, рассказал Измайлов.Три города Дзержинск, Часов Яр и Красногоровка являются местными маленькими "ржевчиками". А вернее, весь этот район — это один сплошной Ржев, добавил он.Если ВСУ их потеряют, то не смогут перебрасывать резервы. Если будет нанесен удар на Красный Лиман с выходом на Святогорск и Изюм, мы возвращаемся к ситуации 2022 года. Тогда оборона Часова Яра и Красногоровки, Волчанска и Липцев потеряют стратегическое значение, указал специалист."Мне кажется, что наш Генштаб готовит большую каверзу, как в Волчанске. Наступления, которого ждали, все не было, а тем временем скрытно перебросили туда силы численностью до корпуса и неожиданно ударили. На войне никогда не знаешь, что и где произойдет", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Олега Измайлова: Россия прилепила ВСУ пластырь в Волчанске, чтобы вытянуть все соки из "Ржева" в Донбассе читайте на сайте Украина.руО том, как Киев хочет втянуть Белоруссию в конфликт и под этим предлогом ввести войска НАТО на Украину - в интервью Александра Тиханского: Если ВСУ не рискнут заманить Белоруссию в ловушку, Россия раздвит их снежным комом
https://ukraina.ru/20240710/1056174312.html
волчанск
красный лиман
ржев
часов яр
купянск
донбасс
россия
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новости, волчанск, красный лиман, ржев, олег измайлов, генштаб, всу, вс рф, часов яр, купянск, донбасс, резервы, наступление, сво, россия
Новости, Волчанск, Красный Лиман, Ржев, Олег Измайлов, Генштаб, ВСУ, ВС РФ, Часов Яр, Купянск, Донбасс, резервы, наступление, СВО, Россия

Эксперт раскрыл, какие города могут стать "новым Ржевом" и какую "каверзу" готовят для ВСУ в Волчанске

03:45 11.07.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодготовка штурмовых подразделений группировки войск Запад
Подготовка штурмовых подразделений группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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В любой момент новым Ржевом может стать другой город, потому что другие объемы войск и другой размах операций. Например, Купянск или Красный Лиман. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист, член Союза писателей России, автор книги "Донбасс для чайников" и редактор телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов
Город Ржев немцы называли краеугольным камнем Восточного фронта в 1942–1943 годах. Ситуация в Донбассе одновременно и сложнее и проще, рассказал Измайлов.
Три города Дзержинск, Часов Яр и Красногоровка являются местными маленькими "ржевчиками". А вернее, весь этот район — это один сплошной Ржев, добавил он.
"Но в любой момент таким Ржевом может стать другой город, потому что другие объемы войск и другой размах операций. Например, Купянск или Красный Лиман. Я бы поставил на эти города. В стратегическом отношении они более интересны для обороны", - подчеркнул Измайлов.
Если ВСУ их потеряют, то не смогут перебрасывать резервы. Если будет нанесен удар на Красный Лиман с выходом на Святогорск и Изюм, мы возвращаемся к ситуации 2022 года. Тогда оборона Часова Яра и Красногоровки, Волчанска и Липцев потеряют стратегическое значение, указал специалист.
"Мне кажется, что наш Генштаб готовит большую каверзу, как в Волчанске. Наступления, которого ждали, все не было, а тем временем скрытно перебросили туда силы численностью до корпуса и неожиданно ударили. На войне никогда не знаешь, что и где произойдет", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Олега Измайлова: Россия прилепила ВСУ пластырь в Волчанске, чтобы вытянуть все соки из "Ржева" в Донбассе читайте на сайте Украина.ру
О том, как Киев хочет втянуть Белоруссию в конфликт и под этим предлогом ввести войска НАТО на Украину - в интервью Александра Тиханского: Если ВСУ не рискнут заманить Белоруссию в ловушку, Россия раздвит их снежным комом
Корнев
Вчера, 16:23
Как Россия уже сейчас может устроить боевикам ВСУ "24 февраля" и "Авдеевку" и где это будет – Корнев
 
НовостиВолчанскКрасный ЛиманРжевОлег ИзмайловГенштабВСУВС РФЧасов ЯрКупянскДонбассрезервынаступлениеСВОРоссия
 
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03:45Эксперт раскрыл, какие города могут стать "новым Ржевом" и какую "каверзу" готовят для ВСУ в Волчанске
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