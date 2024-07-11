https://ukraina.ru/20240711/1056174669.html

Военный эксперт раскрыл, как после потери Новгородского и Дзержинска ВСУ ждет позор в Константиновке

Военный эксперт раскрыл, как после потери Новгородского и Дзержинска ВСУ ждет позор в Константиновке - 11.07.2024 Украина.ру

Военный эксперт раскрыл, как после потери Новгородского и Дзержинска ВСУ ждет позор в Константиновке

Сейчас и Дзержинск и Новгородское могут послужить очередными "пластырями", которые будут оттягивать с других участков фронта украинские резервы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист, член Союза писателей России, автор книги "Донбасс для чайников" и редактор телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов

2024-07-11T06:00

2024-07-11T06:00

2024-07-11T06:00

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Поселок Новогородское (Нью-Йорк) - это небольшой населенный пункт с парой заводов и шахт. Основу там составляет давно закрытый машиностроительный завод, с которого поселок и начинался еще в царское время и один из флагманов химии — фенольный завод, рассказал обозреватель.Поэтому российские военные легко зашли в Новгородское, прошли южную часть, сейчас воюют в частном секторе. Ориентир — улица Петровского, а это уже почти центр города, добавил он.И Дзержинск, и Новгородское могут послужить очередными пластырями, которые будут оттягивать с других участков фронта украинские резервы. Командование ВСУ понимает, что если будет сдан Дзержинск, то возникнет мгновенная угроза Константиновке, уточнил специалист.Это большой город, сдавать который будет и вовсе позорно. Тогда обессмыслится оборона Часова Яра и исчезнет рычаг давления на Горловку в виде террористических обстрелов ВСУ, которые идут из Дзержинска и Новгородского, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Олега Измайлова: Россия прилепила ВСУ пластырь в Волчанске, чтобы вытянуть все соки из "Ржева" в Донбассе читайте на сайте Украина.руО том, как Киев хочет втянуть Белоруссию в конфликт и под этим предлогом ввести войска НАТО на Украину - в интервью Александра Тиханского: Если ВСУ не рискнут заманить Белоруссию в ловушку, Россия раздвит их снежным комом

https://ukraina.ru/20240710/1056164342.html

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новости, россия, нью-йорк, олег измайлов, всу, наступление, вс рф, горловка, обстрелы, сво, донбасс