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Военный эксперт раскрыл, как после потери Новгородского и Дзержинска ВСУ ждет позор в Константиновке
Военный эксперт раскрыл, как после потери Новгородского и Дзержинска ВСУ ждет позор в Константиновке - 11.07.2024 Украина.ру
Военный эксперт раскрыл, как после потери Новгородского и Дзержинска ВСУ ждет позор в Константиновке
Сейчас и Дзержинск и Новгородское могут послужить очередными "пластырями", которые будут оттягивать с других участков фронта украинские резервы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист, член Союза писателей России, автор книги "Донбасс для чайников" и редактор телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов
2024-07-11T06:00
2024-07-11T06:00
2024-07-11T06:00
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Поселок Новогородское (Нью-Йорк) - это небольшой населенный пункт с парой заводов и шахт. Основу там составляет давно закрытый машиностроительный завод, с которого поселок и начинался еще в царское время и один из флагманов химии — фенольный завод, рассказал обозреватель.Поэтому российские военные легко зашли в Новгородское, прошли южную часть, сейчас воюют в частном секторе. Ориентир — улица Петровского, а это уже почти центр города, добавил он.И Дзержинск, и Новгородское могут послужить очередными пластырями, которые будут оттягивать с других участков фронта украинские резервы. Командование ВСУ понимает, что если будет сдан Дзержинск, то возникнет мгновенная угроза Константиновке, уточнил специалист.Это большой город, сдавать который будет и вовсе позорно. Тогда обессмыслится оборона Часова Яра и исчезнет рычаг давления на Горловку в виде террористических обстрелов ВСУ, которые идут из Дзержинска и Новгородского, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Олега Измайлова: Россия прилепила ВСУ пластырь в Волчанске, чтобы вытянуть все соки из "Ржева" в Донбассе читайте на сайте Украина.руО том, как Киев хочет втянуть Белоруссию в конфликт и под этим предлогом ввести войска НАТО на Украину - в интервью Александра Тиханского: Если ВСУ не рискнут заманить Белоруссию в ловушку, Россия раздвит их снежным комом
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новости, россия, нью-йорк, олег измайлов, всу, наступление, вс рф, горловка, обстрелы, сво, донбасс
Новости, Россия, Нью-Йорк, Олег Измайлов, ВСУ, наступление, ВС РФ, Горловка, обстрелы, СВО, Донбасс
Военный эксперт раскрыл, как после потери Новгородского и Дзержинска ВСУ ждет позор в Константиновке
Сейчас и Дзержинск и Новгородское могут послужить очередными "пластырями", которые будут оттягивать с других участков фронта украинские резервы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист, член Союза писателей России, автор книги "Донбасс для чайников" и редактор телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов
Поселок Новогородское (Нью-Йорк) - это небольшой населенный пункт с парой заводов и шахт. Основу там составляет давно закрытый машиностроительный завод, с которого поселок и начинался еще в царское время и один из флагманов химии — фенольный завод, рассказал обозреватель.
Поэтому российские военные легко зашли в Новгородское, прошли южную часть, сейчас воюют в частном секторе. Ориентир — улица Петровского, а это уже почти центр города, добавил он.
"Думаю, Новгородское, оно же Нью-Йорк, падет быстро. Туда ВСУ будут стараться бросать резервы, чтобы не дать нам зайти с юга в Дзержинск (Торецк. - Ред.), который важнее, чем Новгородское", - отметил Измайлов.
И Дзержинск, и Новгородское могут послужить очередными пластырями, которые будут оттягивать с других участков фронта украинские резервы. Командование ВСУ понимает, что если будет сдан Дзержинск, то возникнет мгновенная угроза Константиновке, уточнил специалист.
Это большой город, сдавать который будет и вовсе позорно. Тогда обессмыслится оборона Часова Яра и исчезнет рычаг давления на Горловку в виде террористических обстрелов ВСУ, которые идут из Дзержинска и Новгородского, заключил собеседник издания.
О том, как Киев хочет втянуть Белоруссию в конфликт и под этим предлогом ввести войска НАТО на Украину - в интервью Александра Тиханского: Если ВСУ не рискнут заманить Белоруссию в ловушку, Россия раздвит их снежным комом