https://ukraina.ru/20240708/1056135667.html

Что попало в "Охматдет", подготовка новой провокации. Итоги 8 июля на Украине

Что попало в "Охматдет", подготовка новой провокации. Итоги 8 июля на Украине - 08.07.2024 Украина.ру

Что попало в "Охматдет", подготовка новой провокации. Итоги 8 июля на Украине

Выяснился тип ракеты, попавшей в здание рядом с корпусами детской больницы в Киеве. Минобороны РФ сообщило о подготовке Украиной и Западом новой провокации

2024-07-08T18:00

2024-07-08T18:00

2024-07-08T18:00

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Днём 8 июля стали Минобороны России в дневной сводке рассказало об утреннем ударе по Киеву."Сегодня утром в ответ на попытки нанесения киевским режимом ущерба объектам российской энергетики и экономики Вооружёнными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ. Цели удара достигнуты. Назначенные объекты поражены", - указывалось в сводке.При этом украинская сторона заявила о том, что ракеты попали в т.ч. и по детской больнице "Охматдет"."В Киеве погибли 20 человек, ещё 61 человек пострадал. В частности, на территории детской больницы "Охматдет" погибли 2 человека, ещё 10 пострадали. Спасены 4 человека, из них 3 ребёнка", - сообщило министерство внутренних дел Украины.Владимир Зеленский назвал российских военных "выродками"."Попадание в частности в детскую больницу, одну из самых важных не только для нашей страны, но и для всего нашего региона. Больница "Охматдет", которая в Киеве. Удар пришёлся на отделение, где дети получали диализ", - заявил он, пребывая с визитом в Польше.При этом тот факт, что Зеленский по совпадению в день удара оказался за границами Украины многих насторожил.В сводке же Минобороны России уже были даны и ответы на украинские претензии и обвинения."Заявления представителей киевского режима о якобы намеренном ракетном ударе России по гражданским объектам абсолютно не соответствуют действительности. Многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города. Особо отмечаем, что аналогичные истерики киевского режима случаются не первый год и всякий раз накануне проведения очередной сходки (саммита) своих покровителей из НАТО. Цель таких провокаций – обеспечить дальнейшее финансирование киевского режима и продолжение войны до последнего украинца", - подчеркнули в Минобороны РФ.Примечательно, что Зеленский в Польше поблагодарил украинцев, которые выложили видео попадания ракеты в "Охматдет", отметив, что видно "не часть той или иной ракеты, а прямой ракетный удар, которым были ранены или убиты многие люди на Украине".Однако при детальном рассмотрении видео оказалась, что на них запечатлена ракета от западного ЗРК NASAMS."Чем ударили по детской больнице в Киеве. СБУ заявила, что по Киеву был нанесен удар крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101. Однако видео прилетов, снятые жителями города, опровергают спецслужбы. В частности, в этом ролике видно падение одной из ракет где-то в жилой застройке. Изучение раскадровки наглядно показывает, что это никакая не Х-101 - отсутствуют характерные "крылышки". По этой же причине это не "Калибр" и не "Х-22". Зато этот боеприпас очень напоминает западные зенитные управляемые ракеты от комплексов ПВО Patriot и NASAMS. Вероятнее всего, ЗУР во время перехвата потеряла цель и упала, где придется. Friendly Fire по-киевски. А детей жалко. Как и тех, по которым Киев лупит уже 11-й год", - отметил российский военкор Александр Коц.Перед этим он также проанализировал другие видео с Украины."Удары по Киеву. Провокация в детской больнице. Украинские паблики трут сдуру выставленные фото поражающих элементов от ракеты ПВО. Ими иллюстрировали варварский удар в район детской больницы Киева. Тем временем российские ракеты на видео беспрепятственно долетают до цели и одна за другой втыкаются, куда надо. Но сейчас все сочувствующие Киеву будут эксплуатировать детей, чтобы показать ужасы "русской военщины". Недолго, в рамках "разумного". Как с украинским ударом по рынку в Константиновке, или по ж/д вокзалу в Краматорске", - указывал военкор.Примечательно, что на странное совпадение, связанное с "Охматдетом", указали и сторонние наблюдатели."Очень сложно объяснить это безумие, но факт в том, что ракеты по киевским больницам прилетели во время переговоров, в день визита Моди [в Россию] и за день до саммита НАТО. Как сказал Орбан: "То, что будет впереди, - гораздо хуже, чем мы думаем", - указал ориенталист Игорь Димитриев.А украинские политики не преминули использовать произошедшее для нападок на своих врагов. Так, критикующая Воздушные силы ВСУ нардеп от партии власти Марьяна Безуглая заявила, что командование Воздушных сил "врёт об обломках"."Боже, какое конченное! Кто говорил об обломках? Циничная мразь", - ответ заявил спикер ВС ВСУ Юрий Игнат.Тем временем Минобороны РФ сообщило о новой готовящейся Украиной и Западом провокации.Провокация с химоружиемЗапад планирует обвинить Россию в применении химоружия, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге."По имеющейся информации, США и Германия совместно с Украиной и техсекретариатом ОЗХО (Организации по запрещению химического оружия. — Ред.) готовят запуск спецмиссии по расследованию так называемых фактов применения химоружия на Украине с целью выдвижения обвинений против России", - отметил Кириллов.По его словам, одному из "так называемых независимых государств" предлагают инициировать расследование и сфабриковать доказательства, что Россия применяла токсичные химикаты во время спецоперации.По его словам, США уже выделили около S400 тыс. на эти цели. При этом ОЗХО, указал Кириллов, гарантировала киевскому режиму иммунитет."Минобороны России располагает информацией об активном сотрудничестве Украины с техсекретариатом ОЗХО, которые заключили соглашение "О привилегиях и иммунитетах в ходе визитов по оказанию технического содействия", — рассказал начальник войск РХБЗ ВС РФ.Он объяснил, что этот документ позволит Украине задействовать ОЗХО "в своих интересах в обход существующих процедур по Конвенции, навязывая организации свои заведомо ложные выводы о расследованиях химинцидентов".Также Кириллов рассказал, что Россия уже отправила имеющиеся в её распоряжении доказательства нарушений Украиной обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия передали в техсекретариат ОЗХО, но организация никак не отреагировала.По словам Кириллова, ОЗХО получила от своих западных кураторов указания никак не реагировать на заявления России о нарушениях Украиной положений Конвенции.Ранее украинские военные уже не раз применяли химическое оружие против военнослужащих ВС РФ. При этом подчас для доставки этого оружия применялись бесплотники.В феврале 2023 года глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщал о том, что в отношении российских бойцов применяли химоружие."По заявлениям наших подразделений, командиров, которые выходили уже с такой информацией, это не только на Артёмовском направлении, но и на Угледарском направлении, есть факты применения химических составов, которые вызывают недомогание у наших военнослужащих", — заявлял он в эфире канала "Россия 24".Тогда же инженер и ракетостроитель Алексей Васильев прокомментировал украинские видео, на которых бойцы ВСУ снаряжали дроны химическими снарядами, а также сведения, полученные от тех, кто столкнулся с применением этих снарядов."И обобщив возможные варианты, получаются такие версии: раз есть судороги, возможно это ингибиторы холинэстеразы, примерно также выглядит передоз обычными пестицидами Фосфорорганические БОВ и пестициды действуют по схожему механизму. Только у БОВ ниже концентрация для поражения. Можно проверить раненых на это, есть стандартные анализы в больницах на отравления пестицидами, на активность холинэстеразы. Обычный впхр легко определит его, но неизвестно, есть ли у служб РХБЗ нужные ампулы. Второй вариант, что в качестве БОВ применяют хлорциан. Это газ, но при температуре -7 градусов, это твёрдое вещество. Было видео, где заряды хранят в холодильнике. Поэтому все логично, сбросили его, он взорвался и перешёл в газ Кроме того, хлорциан используется при производстве средств защиты растений, поэтому на любом таком заводе найти его не проблема. Признаки отравления тоже схожи, в частности он приводит, и к рвоте, и к судорогам. Возможно, это поможет чем-то нашим ребятам. Кроме того, от него очень плохо спасает стандартный противогаз", - отмечал Васильев.Он раскритиковал версию о том, что могли сбрасывать боеприпасы с синильной кислотой, т. к. она сгорает при взрыве боеприпаса и отметил, что "что используя пестициды или хлорциан, ВСУ оставляет себе место для манёвра, всегда можно съехать, мол хранили БК на с/х складе, пропитались, и коптеры "кротом" запачкались на складе сантехники".О визите премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву - в статье Александра Сокуренко "Москва — Дели транзит. Калькуляция сотрудничества"

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Егор Леев

хроники, эксклюзив, россия, украина, озхо, вооруженные силы украины, владимир зеленский, нато, киев