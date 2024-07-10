ВСУ гнутся: Полетаев раскрыл, почему прорыв под Очеретино был максимальным успехом после взятия Авдеевки - 10.07.2024 Украина.ру
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ВСУ гнутся: Полетаев раскрыл, почему прорыв под Очеретино был максимальным успехом после взятия Авдеевки
ВСУ гнутся: Полетаев раскрыл, почему прорыв под Очеретино был максимальным успехом после взятия Авдеевки - 10.07.2024 Украина.ру
ВСУ гнутся: Полетаев раскрыл, почему прорыв под Очеретино был максимальным успехом после взятия Авдеевки
Прорыв под Очеретино был максимальным успехом ВС РФ после взятия Авдеевки. Там удобно наступать с возвышенности и хороший обзор местности. К тому же там у ВСУ стоят не очень хорошие части. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
2024-07-10T04:45
2024-07-10T04:45
новости
очеретино
авдеевка
россия
сергей полетаев
наступление
вс рф
логистика
всу
донбасс
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Очеретино — это возвышенность, от которой можно спускаться и идти на трассу "Красноармейск — Константиновка". Это важная рокадная дорога, по которой можно перебрасывать силы вдоль фронта, но непосредственное снабжение гарнизона ВСУ будет осуществляться через Константиновку, рассказал эксперт.Если ВС РФ будут охватывать Дзержинск, войска пересекут ее чисто геометрически. Во-вторых, это одна из двух важных коммуникаций ВСУ, которую придется перерезать, если стоит задача что-то сделать с Константиновкой, добавил он.К тому же там у ВСУ стоят не очень хорошие части, они гнутся. А маневрировать резервами вдоль фронта противник уже не может, потому что там все видно. Если они поменяют эти части, ситуация может сложиться еще хуже, указал он."Если мы физически перережем эту дорогу, ВСУ в любом случае придется ездить в объезд. Где-то у них будут пробки. Где-то они будут вынуждены накапливать технику, а мы это вычислим и нанесем по ним удар. Просто не надо думать, что если мы ее перережем, то ВСУ в Дзержинске сдадутся", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Полетаева: Россия открывает вольер с "носорогами", которые втопчут ВСУ в землю возле Нью-Йорка читайте на сайте Украина.руО том, является ли подписанное в Варшаве соглашение первым шагом к объявлению НАТО бесполетной зоны над Украиной - в интервью Станислава Стремидловского: На новое соглашение между Украиной и Польшей легла зловещая тень из прошлого
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новости, очеретино, авдеевка, россия, сергей полетаев , наступление, вс рф, логистика, всу, донбасс, сво, прорыв
Новости, Очеретино, Авдеевка, Россия, Сергей Полетаев , наступление, ВС РФ, логистика, ВСУ, Донбасс, СВО, прорыв

ВСУ гнутся: Полетаев раскрыл, почему прорыв под Очеретино был максимальным успехом после взятия Авдеевки

04:45 10.07.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ миномет
ВСУ миномет - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
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Прорыв под Очеретино был максимальным успехом ВС РФ после взятия Авдеевки. Там удобно наступать с возвышенности и хороший обзор местности. К тому же там у ВСУ стоят не очень хорошие части. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Очеретино — это возвышенность, от которой можно спускаться и идти на трассу "Красноармейск — Константиновка". Это важная рокадная дорога, по которой можно перебрасывать силы вдоль фронта, но непосредственное снабжение гарнизона ВСУ будет осуществляться через Константиновку, рассказал эксперт.
Если ВС РФ будут охватывать Дзержинск, войска пересекут ее чисто геометрически. Во-вторых, это одна из двух важных коммуникаций ВСУ, которую придется перерезать, если стоит задача что-то сделать с Константиновкой, добавил он.

"Я не хочу сказать, что наша южная клешня образовалась случайно. Но прорыв под Очеретино был нашим максимальным успехом после взятия Авдеевки. Там удобно с возвышенности наступать вниз, и там хороший обзор местности", - подчеркнул Полетаев.

К тому же там у ВСУ стоят не очень хорошие части, они гнутся. А маневрировать резервами вдоль фронта противник уже не может, потому что там все видно. Если они поменяют эти части, ситуация может сложиться еще хуже, указал он.
"Если мы физически перережем эту дорогу, ВСУ в любом случае придется ездить в объезд. Где-то у них будут пробки. Где-то они будут вынуждены накапливать технику, а мы это вычислим и нанесем по ним удар. Просто не надо думать, что если мы ее перережем, то ВСУ в Дзержинске сдадутся", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Полетаева: Россия открывает вольер с "носорогами", которые втопчут ВСУ в землю возле Нью-Йорка читайте на сайте Украина.ру
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