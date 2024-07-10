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Южная клешня наметилась в Очеретино: эксперт раскрыл, как ВС РФ "обжимают" с флангов ВСУ в Дзержинске

Южная клешня наметилась в Очеретино: эксперт раскрыл, как ВС РФ "обжимают" с флангов ВСУ в Дзержинске - 10.07.2024 Украина.ру

Южная клешня наметилась в Очеретино: эксперт раскрыл, как ВС РФ "обжимают" с флангов ВСУ в Дзержинске

Если с севера Дзержинск обжать тяжело, то с юга это можно сделать полегче. Южная "клешня" этого охвата наметилась в результате Очеретинского прорыва, который был в апреле-мае. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев

2024-07-10T03:15

2024-07-10T03:15

2024-07-10T03:15

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С котлами в СВО сейчас получается не очень, потому что бои проходят, "как в замедленной киносъемке". Поэтому ВС РФ берут под контроль фланги и постепенно обжимают тот или иной город. Это происходит сейчас и с Дзержинском (Торецком), рассказал эксперт.Если с севера Дзержинск обжать тяжело, то с юга это сделать полегче. Южная клешня этого охвата наметилась в результате Очеретинского прорыва, который был в апреле-мае, уточнил он.Но это совершенно не так. Это важная рокадная дорога, по которой можно перебрасывать силы вдоль фронта, но непосредственное снабжение городского гарнизона ВСУ в Дзержинске будет осуществляться через Константиновку, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Полетаева: Россия открывает вольер с "носорогами", которые втопчут ВСУ в землю возле Нью-Йорка читайте на сайте Украина.руО личной мотивации и обмене опытом с белорусскими военными - в интервью добровольца с позывным "Босхет": Перед штурмовиками стояла задача – выжить и пройти вперед. А мы ее обеспечивали

https://ukraina.ru/20240709/1056118026.html

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новости, россия, сергей полетаев , вс рф, всу, донбасс, трасса, сво, логистика, очеретино, окружение, наступление