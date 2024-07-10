Южная клешня наметилась в Очеретино: эксперт раскрыл, как ВС РФ "обжимают" с флангов ВСУ в Дзержинске
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота расчёта БЛА Орлан-30 по разведке и обнаружению противника
Если с севера Дзержинск обжать тяжело, то с юга это можно сделать полегче. Южная "клешня" этого охвата наметилась в результате Очеретинского прорыва, который был в апреле-мае. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
С котлами в СВО сейчас получается не очень, потому что бои проходят, "как в замедленной киносъемке". Поэтому ВС РФ берут под контроль фланги и постепенно обжимают тот или иной город. Это происходит сейчас и с Дзержинском (Торецком), рассказал эксперт.
Если с севера Дзержинск обжать тяжело, то с юга это сделать полегче. Южная клешня этого охвата наметилась в результате Очеретинского прорыва, который был в апреле-мае, уточнил он.
"Очеретино — это возвышенность, от которой можно спускаться вниз и идти на трассу "Красноармейск — Константиновка". И российские (с предвкушением), и украинские (с паникой) источники утверждают, что как только мы перережем эту трассу, то Дзержинск падет", - подчеркнул Полетаев.
Но это совершенно не так. Это важная рокадная дорога, по которой можно перебрасывать силы вдоль фронта, но непосредственное снабжение городского гарнизона ВСУ в Дзержинске будет осуществляться через Константиновку, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Полетаева: Россия открывает вольер с "носорогами", которые втопчут ВСУ в землю возле Нью-Йорка читайте на сайте Украина.ру
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