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Над городом поднимается столб дыма: ВС РФ атаковали завод по ремонту военной техники в Краматорске

Над городом поднимается столб дыма: ВС РФ атаковали завод по ремонту военной техники в Краматорске - 08.07.2024 Украина.ру

Над городом поднимается столб дыма: ВС РФ атаковали завод по ремонту военной техники в Краматорске

Вооруженные силы России атаковали Новокраматорский машиностроительный завод, расположенные в Краматорске (ДНР, временно контролирует украинская армия). О прилете ракеты по зданию сообщило издание "Страна.ua"

2024-07-08T12:13

2024-07-08T12:13

2024-07-08T12:13

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Известно, что этот завод – один из крупнейших по производству тяжелого машиностроения в мире. Является градообразующим предприятием Краматорска. Территория завода охватывает 328 гектаров, а во время проведения спецоперации цеха предприятия использовались войсками Украины для ремонта и хранения военной техники. Украинские СМИ публикуют фото на которых запечатлен дым от прилета, однако масштабы поражения объекта оценить пока невозможно. Перед сообщением об атаке на завод, мониторинговые украинские паблики информировали об ударах Ту-22 по объектам в ДНР.Ранее серия мощных взрывов прогремела в Киеве, Кривом Роге, Днепропетровске, а СМИ писали о беспрецедентном обстреле ВКС России. Подробнее о том, что начнётся, когда Россия утилизирует всю военную технику ВСУ читайте в интервью военного обозревателя медиагруппы "Россия сегодня" Александра Хроленко на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20230520/1046397755.html

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