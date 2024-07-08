Над городом поднимается столб дыма: ВС РФ атаковали завод по ремонту военной техники в Краматорске - 08.07.2024 Украина.ру
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Над городом поднимается столб дыма: ВС РФ атаковали завод по ремонту военной техники в Краматорске
Над городом поднимается столб дыма: ВС РФ атаковали завод по ремонту военной техники в Краматорске - 08.07.2024 Украина.ру
Над городом поднимается столб дыма: ВС РФ атаковали завод по ремонту военной техники в Краматорске
Вооруженные силы России атаковали Новокраматорский машиностроительный завод, расположенные в Краматорске (ДНР, временно контролирует украинская армия). О прилете ракеты по зданию сообщило издание "Страна.ua"
2024-07-08T12:13
2024-07-08T12:13
новости
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Известно, что этот завод – один из крупнейших по производству тяжелого машиностроения в мире. Является градообразующим предприятием Краматорска. Территория завода охватывает 328 гектаров, а во время проведения спецоперации цеха предприятия использовались войсками Украины для ремонта и хранения военной техники. Украинские СМИ публикуют фото на которых запечатлен дым от прилета, однако масштабы поражения объекта оценить пока невозможно. Перед сообщением об атаке на завод, мониторинговые украинские паблики информировали об ударах Ту-22 по объектам в ДНР.Ранее серия мощных взрывов прогремела в Киеве, Кривом Роге, Днепропетровске, а СМИ писали о беспрецедентном обстреле ВКС России. Подробнее о том, что начнётся, когда Россия утилизирует всю военную технику ВСУ читайте в интервью военного обозревателя медиагруппы "Россия сегодня" Александра Хроленко на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, краматорск, россия, украина, сво, вс рф, военная техника, всу
Новости, Краматорск, Россия, Украина, СВО, ВС РФ, военная техника, ВСУ

Над городом поднимается столб дыма: ВС РФ атаковали завод по ремонту военной техники в Краматорске

12:13 08.07.2024
 
ВС России атаковали завод по ремонту военной техники в Краматорске
ВС России атаковали завод по ремонту военной техники в Краматорске
Читать в
Вооруженные силы России атаковали Новокраматорский машиностроительный завод, расположенные в Краматорске (ДНР, временно контролирует украинская армия). О прилете ракеты по зданию сообщило издание "Страна.ua"
Известно, что этот завод – один из крупнейших по производству тяжелого машиностроения в мире. Является градообразующим предприятием Краматорска. Территория завода охватывает 328 гектаров, а во время проведения спецоперации цеха предприятия использовались войсками Украины для ремонта и хранения военной техники.
Украинские СМИ публикуют фото на которых запечатлен дым от прилета, однако масштабы поражения объекта оценить пока невозможно.
Перед сообщением об атаке на завод, мониторинговые украинские паблики информировали об ударах Ту-22 по объектам в ДНР.
Ранее серия мощных взрывов прогремела в Киеве, Кривом Роге, Днепропетровске, а СМИ писали о беспрецедентном обстреле ВКС России.
Подробнее о том, что начнётся, когда Россия утилизирует всю военную технику ВСУ читайте в интервью военного обозревателя медиагруппы "Россия сегодня" Александра Хроленко на сайте Украина.ру.
Бойцы ЧВК Вагнер в Артемовске - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
20 мая 2023, 10:34
Специально размещали военную технику рядом с нашими домами: жители Артемовска рассказали о тактике ВСУУкраинская армия в Артемовске намеренно оборудовала огневые позиции рядом с жилыми домами, чтобы спровоцировать максимальное количество жертв среди гражданских. Об этом РИА Новостям рассказали эвакуированные жители Артемовска.
 
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