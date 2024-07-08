https://ukraina.ru/20240708/1056098165.html

"Опытные солдаты уже выбиты": волонтер раскрыл, почему у Киева большие проблемы с людьми на фронте

"Опытные солдаты уже выбиты": волонтер раскрыл, почему у Киева большие проблемы с людьми на фронте - 08.07.2024 Украина.ру

"Опытные солдаты уже выбиты": волонтер раскрыл, почему у Киева большие проблемы с людьми на фронте

С количеством и качеством людей у Украины есть проблемы, потому что многие опытные солдаты уже выбиты, а у насильно мобилизованных не хватает выучки и мотивации. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев

2024-07-08T04:00

2024-07-08T04:00

2024-07-08T04:00

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всу

вс рф

мотивация

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Для достижения стратегического успеха на фронте российской армии нужно подготовить и ввести в бой свежие соединения (вплоть до дивизий), оснащенные самой современной техникой, рассказал волонтер.Украинская армия несет большие потери в личном составе и технике. Потери в технике Запад довольно быстро восполняет. Также Запад дает Киеву неограниченное количество боеприпасов (российские бойцы на фронте это уже ощутили), отметил публицист.Поскольку Россия проводит хороший набор добровольцев и контрактников, мы не только восполняем потери, но и формируем новые резервы. Эти резервы состоят как из добровольческих соединений, так и из контрактных частей Минобороны, заключил собеседник издания.Полный тест интервью Германа Садулаева: Россия выдавит ВСУ из трех городов, с трудом отобьет атаки США и вернет всех к станку читайте на сайте Украина.руО том, как выборы в парламент повлияют на отношения Британии с Россией и Украиной - в интервью Елены Ананьевой о выборах в Британии: Лондон будет с Киевом до "победного конца"

https://ukraina.ru/20240705/1056073853.html

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