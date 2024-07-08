"Опытные солдаты уже выбиты": волонтер раскрыл, почему у Киева большие проблемы с людьми на фронте
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУВоеннослужащий ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУ
С количеством и качеством людей у Украины есть проблемы, потому что многие опытные солдаты уже выбиты, а у насильно мобилизованных не хватает выучки и мотивации. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев
Для достижения стратегического успеха на фронте российской армии нужно подготовить и ввести в бой свежие соединения (вплоть до дивизий), оснащенные самой современной техникой, рассказал волонтер.
Украинская армия несет большие потери в личном составе и технике. Потери в технике Запад довольно быстро восполняет. Также Запад дает Киеву неограниченное количество боеприпасов (российские бойцы на фронте это уже ощутили), отметил публицист.
"Но с количеством и качеством людей у Украины есть проблемы, потому что многие опытные солдаты уже выбиты, а у насильно мобилизованных не хватает выучки и мотивации. Если бы мы сейчас могли ввести в бой крупные и свежие соединения, это могло бы переломить ситуацию в нашу пользу", - подчеркнул Садулаев.
Поскольку Россия проводит хороший набор добровольцев и контрактников, мы не только восполняем потери, но и формируем новые резервы. Эти резервы состоят как из добровольческих соединений, так и из контрактных частей Минобороны, заключил собеседник издания.
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