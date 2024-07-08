Садулаев о том, зачем в армии нужны свежие соединения, бригады операторов БПЛА и защищенная связь - 08.07.2024 Украина.ру
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Садулаев о том, зачем в армии нужны свежие соединения, бригады операторов БПЛА и защищенная связь
Садулаев о том, зачем в армии нужны свежие соединения, бригады операторов БПЛА и защищенная связь - 08.07.2024 Украина.ру
Садулаев о том, зачем в армии нужны свежие соединения, бригады операторов БПЛА и защищенная связь
Чтобы значительно отодвинуть линию фронта, войскам нужна серьезная организационно-управленческая перестройка. Необходимо создать крупные соединения операторов БПЛА и решить застарелые проблемы в армии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев
2024-07-08T03:00
2024-07-08T03:00
новости
россия
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бпла
часов яр
волчанск
сво
беспилотники
бригада
техника
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Судя по тому, что происходит сейчас на фронте, я не вижу предпосылок, чтобы ВС РФ полностью скоро разгромили ВСУ на поле боя и взяли Харьков и Одессу. Но какое-то продвижение будет. Надеюсь, что мы возьмем Часов Яр, Дзержинск и Волчанск, рассказал публицист.Чтобы значительно отдалить линию фронта, войскам нужна серьезная организационно-управленческая перестройка, добавил он.Первое. Нам нужны крупные соединения операторов БПЛА. Сейчас у нас есть роты дроноводов, которые приданы к бригадам. Но я считаю, что нам нужны целые бригады операторов БПЛА, снабженные всеми видами беспилотников, отметил волонтер.Третье. Для достижения стратегического успеха на фронте российской армии нужно подготовить и ввести в бой свежие соединения (вплоть до дивизий), оснащенные самой современной техникой, заключил собеседник издания.Полный тест интервью Германа Садулаева: Россия выдавит ВСУ из трех городов, с трудом отобьет атаки США и вернет всех к станку читайте на сайте Украина.руО том, может ли Анкара заложить основу для компромисса в конфликте на Украине - в интервью Фархада Ибрагимова: Пока Киев не капитулировал, любые предложения Эрдогана о мире на Украине бессмысленны
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украина
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новости, россия, украина, бпла, часов яр, волчанск, сво, беспилотники, бригада, техника, вс рф
Новости, Россия, Украина, БПЛА, Часов Яр, Волчанск, СВО, беспилотники, бригада, техника, ВС РФ

Садулаев о том, зачем в армии нужны свежие соединения, бригады операторов БПЛА и защищенная связь

03:00 08.07.2024
 
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Чтобы значительно отодвинуть линию фронта, войскам нужна серьезная организационно-управленческая перестройка. Необходимо создать крупные соединения операторов БПЛА и решить застарелые проблемы в армии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев
Судя по тому, что происходит сейчас на фронте, я не вижу предпосылок, чтобы ВС РФ полностью скоро разгромили ВСУ на поле боя и взяли Харьков и Одессу. Но какое-то продвижение будет. Надеюсь, что мы возьмем Часов Яр, Дзержинск и Волчанск, рассказал публицист.
Чтобы значительно отдалить линию фронта, войскам нужна серьезная организационно-управленческая перестройка, добавил он.
Первое. Нам нужны крупные соединения операторов БПЛА. Сейчас у нас есть роты дроноводов, которые приданы к бригадам. Но я считаю, что нам нужны целые бригады операторов БПЛА, снабженные всеми видами беспилотников, отметил волонтер.
"Второе. Нам надо решить застарелые проблемы нашей армии. Нам нужна защищенная цифровая связь, встроенная в единую систему разведки и управления. У нас уже неплохо налажено взаимодействие между разведывательными БПЛА и ударными комплексами", - подчеркнул Садулаев.
Третье. Для достижения стратегического успеха на фронте российской армии нужно подготовить и ввести в бой свежие соединения (вплоть до дивизий), оснащенные самой современной техникой, заключил собеседник издания.
Полный тест интервью Германа Садулаева: Россия выдавит ВСУ из трех городов, с трудом отобьет атаки США и вернет всех к станку читайте на сайте Украина.ру
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