Садулаев о том, зачем в армии нужны свежие соединения, бригады операторов БПЛА и защищенная связь
Чтобы значительно отодвинуть линию фронта, войскам нужна серьезная организационно-управленческая перестройка. Необходимо создать крупные соединения операторов БПЛА и решить застарелые проблемы в армии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев
Судя по тому, что происходит сейчас на фронте, я не вижу предпосылок, чтобы ВС РФ полностью скоро разгромили ВСУ на поле боя и взяли Харьков и Одессу. Но какое-то продвижение будет. Надеюсь, что мы возьмем Часов Яр, Дзержинск и Волчанск, рассказал публицист.
Чтобы значительно отдалить линию фронта, войскам нужна серьезная организационно-управленческая перестройка, добавил он.
Первое. Нам нужны крупные соединения операторов БПЛА. Сейчас у нас есть роты дроноводов, которые приданы к бригадам. Но я считаю, что нам нужны целые бригады операторов БПЛА, снабженные всеми видами беспилотников, отметил волонтер.
"Второе. Нам надо решить застарелые проблемы нашей армии. Нам нужна защищенная цифровая связь, встроенная в единую систему разведки и управления. У нас уже неплохо налажено взаимодействие между разведывательными БПЛА и ударными комплексами", - подчеркнул Садулаев.
Третье. Для достижения стратегического успеха на фронте российской армии нужно подготовить и ввести в бой свежие соединения (вплоть до дивизий), оснащенные самой современной техникой, заключил собеседник издания.
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