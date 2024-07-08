Беспрецедентный кадровый голод: Политолог об американских выборах-2024 - 08.07.2024 Украина.ру
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Беспрецедентный кадровый голод: Политолог об американских выборах-2024
Беспрецедентный кадровый голод: Политолог об американских выборах-2024 - 08.07.2024 Украина.ру
Беспрецедентный кадровый голод: Политолог об американских выборах-2024
Американская политика сейчас переживает беспрецедентный кадровый голод: у республиканцев Дональд Трамп, которого "с минуты на минуту" могут осудить, а у демократов - уже готовый на списание Джо Байден, плохо показавшая себя вице-президент Камала Харрис и нежелающая идти в президенты Мишель Обама
2024-07-08T05:10
2024-07-08T05:10
новости
выборы
президентские выборы
сша
дональд трамп
джо байден
мишель обама
украина.ру
политолог
республиканская партия
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Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин.Он отметил, что в американских СМИ сейчас продолжают называть всё те же кандидатуры, что и год назад. В этом списке, например, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и самый богатый губернатор за всю историю США Джей Прицкер, который управляет Иллинойсом.Он добавил, что год назад Ньюсома готовили к противостоянию с губернатором Флориды Роном Десантисом, но политический проект "Рон Десантис - президент США" провалился. Соответственно, надобность в Ньюсоме отпала."Беспрецедентный кадровый голод у Демократической партии. За четыре года они не смогли подготовить достойного соперника Трампу!" - резюмировал собеседник издания.Мнение Максима Бардина по американскому вопросу в материале издания Украина.ру Не можешь стать президентом на выборах, стань им без выборов. О США, идущих по пути Украины.Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. В конце июня между кандидатами от Демократической и Республиканской партий - Джо Байденом и Дональдом Трампом - состоялись дебаты.Выступление на них действующего американского лидера оказалось настолько плохим, написал CNN, что рейтинг Байдена упал с 37% до 31%, при этом Трамп, наоборот, набрал очки с 40% до 43%.Следом издание Politico сообщило, что в Демократической партии заговорили о возможной смене 81-летнего кандидата на пост в президенты после выступления Байдена на дебатах.Позже NBC уточнило, что окончательное решение примет супруга действующего лидера страны Джилл Байден, так как только она "имеет абсолютное влияние" на него.Интересно, что еще в начале мая немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на источники в Демократической партии США написала, что на партийном съезде в Чикаго в августе Джо Байден объявит о своем решении не участвовать в предстоящих выборах и предложит выдвинуть вместо него кандидатуру Мишель Обамы.На днях Washington Post опубликовала список возможных кандидатов на место Байдена в президентской гонке. Среди них вице-президент Камала Харрис, Мишель Обама, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер.
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новости, выборы, президентские выборы, сша, дональд трамп, джо байден, мишель обама, украина.ру, политолог, республиканская партия, демократическая партия
Новости, выборы, президентские выборы, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Мишель Обама, Украина.ру, политолог, Республиканская партия, Демократическая партия

Беспрецедентный кадровый голод: Политолог об американских выборах-2024

05:10 08.07.2024
 
Дональд Трамп
Дональд Трамп
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Американская политика сейчас переживает беспрецедентный кадровый голод: у республиканцев Дональд Трамп, которого "с минуты на минуту" могут осудить, а у демократов - уже готовый на списание Джо Байден, плохо показавшая себя вице-президент Камала Харрис и нежелающая идти в президенты Мишель Обама
Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин.
Он отметил, что в американских СМИ сейчас продолжают называть всё те же кандидатуры, что и год назад. В этом списке, например, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и самый богатый губернатор за всю историю США Джей Прицкер, который управляет Иллинойсом.

"Оба неизбираемы. Прицкер - человек серьезный, но не харизматичный, дебатов с Трампом не выдержит. Что касается Ньюсома, то он чем-то напоминает Владимира Зеленского, а чем-то - президента Аргентины Хавьера Милея. Приходят отзывы из Калифорнии относительно его правления. Отзывы отрицательные", - пояснил Бардин.

Он добавил, что год назад Ньюсома готовили к противостоянию с губернатором Флориды Роном Десантисом, но политический проект "Рон Десантис - президент США" провалился. Соответственно, надобность в Ньюсоме отпала.
"Беспрецедентный кадровый голод у Демократической партии. За четыре года они не смогли подготовить достойного соперника Трампу!" - резюмировал собеседник издания.
Мнение Максима Бардина по американскому вопросу в материале издания Украина.ру Не можешь стать президентом на выборах, стань им без выборов. О США, идущих по пути Украины.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. В конце июня между кандидатами от Демократической и Республиканской партий - Джо Байденом и Дональдом Трампом - состоялись дебаты.
Выступление на них действующего американского лидера оказалось настолько плохим, написал CNN, что рейтинг Байдена упал с 37% до 31%, при этом Трамп, наоборот, набрал очки с 40% до 43%.
Следом издание Politico сообщило, что в Демократической партии заговорили о возможной смене 81-летнего кандидата на пост в президенты после выступления Байдена на дебатах.
Позже NBC уточнило, что окончательное решение примет супруга действующего лидера страны Джилл Байден, так как только она "имеет абсолютное влияние" на него.
Интересно, что еще в начале мая немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на источники в Демократической партии США написала, что на партийном съезде в Чикаго в августе Джо Байден объявит о своем решении не участвовать в предстоящих выборах и предложит выдвинуть вместо него кандидатуру Мишель Обамы.
На днях Washington Post опубликовала список возможных кандидатов на место Байдена в президентской гонке. Среди них вице-президент Камала Харрис, Мишель Обама, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер.
- РИА Новости, 1920, 04.07.2024
4 июля, 03:10
Панина: президентские выборы в США - схватка тех, кто стоит за Байденом и ТрампомНедавние дебаты между действующим лидером США Джо Байденом и его предшественником Дональдом Трампом дали второму предвыборную фору. Однако это не значит, что экс-президент Америки однозначно победит, и дело тут даже не в конкретных кандидатах
 
Новостивыборыпрезидентские выборыСШАДональд ТрампДжо БайденМишель ОбамаУкраина.руполитологРеспубликанская партияДемократическая партия
 
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