https://ukraina.ru/20240708/1056061635.html

Беспрецедентный кадровый голод: Политолог об американских выборах-2024

Беспрецедентный кадровый голод: Политолог об американских выборах-2024 - 08.07.2024 Украина.ру

Беспрецедентный кадровый голод: Политолог об американских выборах-2024

Американская политика сейчас переживает беспрецедентный кадровый голод: у республиканцев Дональд Трамп, которого "с минуты на минуту" могут осудить, а у демократов - уже готовый на списание Джо Байден, плохо показавшая себя вице-президент Камала Харрис и нежелающая идти в президенты Мишель Обама

2024-07-08T05:10

2024-07-08T05:10

2024-07-08T05:10

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мишель обама

украина.ру

политолог

республиканская партия

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Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин.Он отметил, что в американских СМИ сейчас продолжают называть всё те же кандидатуры, что и год назад. В этом списке, например, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и самый богатый губернатор за всю историю США Джей Прицкер, который управляет Иллинойсом.Он добавил, что год назад Ньюсома готовили к противостоянию с губернатором Флориды Роном Десантисом, но политический проект "Рон Десантис - президент США" провалился. Соответственно, надобность в Ньюсоме отпала."Беспрецедентный кадровый голод у Демократической партии. За четыре года они не смогли подготовить достойного соперника Трампу!" - резюмировал собеседник издания.Мнение Максима Бардина по американскому вопросу в материале издания Украина.ру Не можешь стать президентом на выборах, стань им без выборов. О США, идущих по пути Украины.Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. В конце июня между кандидатами от Демократической и Республиканской партий - Джо Байденом и Дональдом Трампом - состоялись дебаты.Выступление на них действующего американского лидера оказалось настолько плохим, написал CNN, что рейтинг Байдена упал с 37% до 31%, при этом Трамп, наоборот, набрал очки с 40% до 43%.Следом издание Politico сообщило, что в Демократической партии заговорили о возможной смене 81-летнего кандидата на пост в президенты после выступления Байдена на дебатах.Позже NBC уточнило, что окончательное решение примет супруга действующего лидера страны Джилл Байден, так как только она "имеет абсолютное влияние" на него.Интересно, что еще в начале мая немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на источники в Демократической партии США написала, что на партийном съезде в Чикаго в августе Джо Байден объявит о своем решении не участвовать в предстоящих выборах и предложит выдвинуть вместо него кандидатуру Мишель Обамы.На днях Washington Post опубликовала список возможных кандидатов на место Байдена в президентской гонке. Среди них вице-президент Камала Харрис, Мишель Обама, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер.

https://ukraina.ru/20240704/1056015489.html

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новости, выборы, президентские выборы, сша, дональд трамп, джо байден, мишель обама, украина.ру, политолог, республиканская партия, демократическая партия