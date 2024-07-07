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Под Белорусским балконом: Полищук о скорости продвижения ВС РФ и уроках истории

Под Белорусским балконом: Полищук о скорости продвижения ВС РФ и уроках истории - 07.07.2024 Украина.ру

Под Белорусским балконом: Полищук о скорости продвижения ВС РФ и уроках истории

Насколько сегодняшняя конфигурация в зоне СВО схожа с тем, что было накануне "Багратиона"?

2024-07-07T07:30

2024-07-07T07:30

2024-07-07T07:30

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На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук.Он отметил, что если смотреть на карту и не брать во внимание, что бои идут на Украине, а не в Белоруссии, то действительно можно увидеть много схожего."И в 2024, и в 1944 годах южные фронты занимали большую территорию. И тогда, и сейчас наш северный участок (1-й Прибалтийский фронт и группировка "Север" под командованием генерала Лапина) охватывает левый фланг противника. А группировка ВСУ в центре, как и немецкая группа армий "Центр" Белорусским балконом вдавалась в территорию СССР. Решение о ее ликвидации было принято в 1944 году после тяжелейших боев с октября 1943 года, когда в Белоруссии шли позиционные сражения с минимальным результатом", - сказал Полищук.Он подытожил, что сейчас конфигурация фронта обусловлена другими обстоятельствами, но она очень схожа с тем, что было 80 лет назад.Собеседник издания также обратил внимание на то, что российское командование учло опыт времен "Багратиона" и не форсирует наступление, а методично "подбирает ключик к попыткам противника остановить наше продвижение".Мнение Александра Полищука по украинскому вопросу в материале издания Украина.ру Если Россия слишком рьяно возьмет Дзержинск и Волчанск, ВСУ устроят ей "Минское шоссе".Интересно, что примерно год назад в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко заявил, что для победы в СВО России нужна стратегическая наступательная операция, и без нового "Багратиона" спецоперация может затянуться до бесконечности. И история Великой Отечественной войны это доказала, сказал эксперт.Он отметил, что "Багратионом" генштаб Красной Армии переиграл тогда генштаб Вермахта, а иначе пришлось бы освобождать эти территории много лет и стирать с лица Земли Харьков.В противном случае, даже если Украина потеряет Левобережье, то для России и местных жителей ничего не изменится, "зато американцы киевскому режиму за это даже спасибо скажут, чем меньше территория, которую контролирует противник, тем дешевле она будет обходиться США"."Пока эту территорию не контролируем мы, ее будут контролировать противник", - резюмировал тогда Онуфриенко.Ровно 80 лет назад с июня по август 1944 года Красная Армия проводила стратегическую наступательную операцию "Багратион", которая позволила освободить территорию современной Белоруссии. Применительно к СВО эти события интересны нам минимум по трем причинам:1. Красной Армии пришлось прорывать мощнейший укрепрайон вермахта - Белорусский балкон - в условиях застывшего позиционного фронта.2. Подготовленную артиллерийскую группировку врага массово уничтожала советская авиация. Немцы прозвали штурмовики "Ил-2" мясниками.3. "Багратион" стал ударом, который обрушил всю конструкцию обороны гитлеровцев на всем Восточном фронте.С 10 мая только на Харьковском направлении подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку, Новгородское, Прасковиевку и Тимковку.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино и Загорное в Запорожской области, Старомайорское в Донецкой Народной Республике (ДНР), Артемовка в Луганской Народной Республике, а также село Рыжевка в Сумской области.За последнюю неделю российские военные освободили Спорное, Новоалександровку, Шумы, Раздоловку и Новопокровское в ДНР, а также Степовую Новоселовку в Харьковской области."И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВОРанее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ. Также он отметил, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению."Абсолютно не отступаю от своих слов": Алаудинов подтвердил срок окончания СВО

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новости, россия, белоруссия, михаил онуфриенко, украина.ру, апти алаудинов, украина, сво, урок, александр полищук