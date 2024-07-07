Герман Садулаев: без мобилизации и перехода к военной жизни Россия не возьмет Харьков и не разгромит ВСУ
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПолевое награждение морпехов ЧФ в Запорожской области
Пока в зоне СВО идут тяжелые позиционные бои. Можно сказать, что это - позиционный тупик. Но если темпы продвижения российской армии останутся такими же, дойти за это время до Одессы мы явно не успеем. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев
Ранее Садулаев написал в телеграм, что украинский конфликт будет развиваться по следующему сценарию: к власти в США придет Дональд Трамп, предложит Россию заморозку по нынешней линии боевого соприкосновения, Москва на это ответит отказом, а Вашингтон вооружит Украину до зубов, из-за чего позиционная война затянется на неопределенный срок.
Но это не единственный из возможных сценариев. Если к тому моменту Россия одержит решительную победу на поле боя, нам будет все равно, что предложит Трамп, рассказал публицист.
Но судя по тому, что происходит сейчас, пока я не вижу предпосылок, чтобы российские силы полностью разгромили ВСУ на поле боя и взяли Харьков и Одессу, добавил он.
"Но это не значит, что это невозможно. Это будет возможно, если у нас произойдет мобилизация. Я имею в виду не набор новых людей на фронт, а перевод экономики на военные рельсы и переход всего общества к военной жизни", - подчеркнул Садулаев.
Пока в зоне СВО идут тяжелые позиционные бои. Можно сказать, что это – позиционный тупик. Но если темпы продвижения останутся такими же, до Одессы дойти за это время мы явно не успеем, заключил собеседник издания.
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