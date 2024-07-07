Герман Садулаев: без мобилизации и перехода к военной жизни Россия не возьмет Харьков и не разгромит ВСУ - 07.07.2024 Украина.ру
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Герман Садулаев: без мобилизации и перехода к военной жизни Россия не возьмет Харьков и не разгромит ВСУ
Герман Садулаев: без мобилизации и перехода к военной жизни Россия не возьмет Харьков и не разгромит ВСУ - 07.07.2024 Украина.ру
Герман Садулаев: без мобилизации и перехода к военной жизни Россия не возьмет Харьков и не разгромит ВСУ
Пока в зоне СВО идут тяжелые позиционные бои. Можно сказать, что это - позиционный тупик. Но если темпы продвижения российской армии останутся такими же, дойти за это время до Одессы мы явно не успеем. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев
2024-07-07T07:00
2024-07-07T07:00
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Ранее Садулаев написал в телеграм, что украинский конфликт будет развиваться по следующему сценарию: к власти в США придет Дональд Трамп, предложит Россию заморозку по нынешней линии боевого соприкосновения, Москва на это ответит отказом, а Вашингтон вооружит Украину до зубов, из-за чего позиционная война затянется на неопределенный срок.Но это не единственный из возможных сценариев. Если к тому моменту Россия одержит решительную победу на поле боя, нам будет все равно, что предложит Трамп, рассказал публицист.Но судя по тому, что происходит сейчас, пока я не вижу предпосылок, чтобы российские силы полностью разгромили ВСУ на поле боя и взяли Харьков и Одессу, добавил он.Пока в зоне СВО идут тяжелые позиционные бои. Можно сказать, что это – позиционный тупик. Но если темпы продвижения останутся такими же, до Одессы дойти за это время мы явно не успеем, заключил собеседник издания.Полный тест интервью Германа Садулаева: Россия выдавит ВСУ из трех городов, с трудом отобьет атаки США и вернет всех к станку читайте на сайте Украина.руО том, может ли Анкара заложить основу для компромисса в конфликте на Украине - в интервью Фархада Ибрагимова: Пока Киев не капитулировал, любые предложения Эрдогана о мире на Украине бессмысленны
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новости, одесса, россия, украина, дональд трамп, всу, вс рф, фронт, выборы, харьков
Новости, Одесса, Россия, Украина, Дональд Трамп, ВСУ, ВС РФ, фронт, выборы, Харьков

Герман Садулаев: без мобилизации и перехода к военной жизни Россия не возьмет Харьков и не разгромит ВСУ

07:00 07.07.2024
 
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© РИА Новости . Павел Лисицын
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Пока в зоне СВО идут тяжелые позиционные бои. Можно сказать, что это - позиционный тупик. Но если темпы продвижения российской армии останутся такими же, дойти за это время до Одессы мы явно не успеем. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев
Ранее Садулаев написал в телеграм, что украинский конфликт будет развиваться по следующему сценарию: к власти в США придет Дональд Трамп, предложит Россию заморозку по нынешней линии боевого соприкосновения, Москва на это ответит отказом, а Вашингтон вооружит Украину до зубов, из-за чего позиционная война затянется на неопределенный срок.
Но это не единственный из возможных сценариев. Если к тому моменту Россия одержит решительную победу на поле боя, нам будет все равно, что предложит Трамп, рассказал публицист.
Но судя по тому, что происходит сейчас, пока я не вижу предпосылок, чтобы российские силы полностью разгромили ВСУ на поле боя и взяли Харьков и Одессу, добавил он.
"Но это не значит, что это невозможно. Это будет возможно, если у нас произойдет мобилизация. Я имею в виду не набор новых людей на фронт, а перевод экономики на военные рельсы и переход всего общества к военной жизни", - подчеркнул Садулаев.
Пока в зоне СВО идут тяжелые позиционные бои. Можно сказать, что это – позиционный тупик. Но если темпы продвижения останутся такими же, до Одессы дойти за это время мы явно не успеем, заключил собеседник издания.
Полный тест интервью Германа Садулаева: Россия выдавит ВСУ из трех городов, с трудом отобьет атаки США и вернет всех к станку читайте на сайте Украина.ру
О том, может ли Анкара заложить основу для компромисса в конфликте на Украине - в интервью Фархада Ибрагимова: Пока Киев не капитулировал, любые предложения Эрдогана о мире на Украине бессмысленны
Александр Тиханский интервью
5 июля, 06:04
Александр Тиханский: Если ВСУ не рискнут заманить Белоруссию в ловушку, Россия раздвит их снежным комомЕсли Украина попытается осуществить вооруженную провокацию в отношении Белоруссии, она будет развиваться по следующему сценарию: "Мы вас подразним, вы пойдете в наступление и разобьетесь о нашу мощную оборону". То есть они хотят заманить в ловушку какие-то белорусские подразделения
 
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