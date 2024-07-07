https://ukraina.ru/20240707/1056088432.html

Герман Садулаев: без мобилизации и перехода к военной жизни Россия не возьмет Харьков и не разгромит ВСУ

Герман Садулаев: без мобилизации и перехода к военной жизни Россия не возьмет Харьков и не разгромит ВСУ - 07.07.2024 Украина.ру

Герман Садулаев: без мобилизации и перехода к военной жизни Россия не возьмет Харьков и не разгромит ВСУ

Пока в зоне СВО идут тяжелые позиционные бои. Можно сказать, что это - позиционный тупик. Но если темпы продвижения российской армии останутся такими же, дойти за это время до Одессы мы явно не успеем. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев

2024-07-07T07:00

2024-07-07T07:00

2024-07-07T07:00

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Ранее Садулаев написал в телеграм, что украинский конфликт будет развиваться по следующему сценарию: к власти в США придет Дональд Трамп, предложит Россию заморозку по нынешней линии боевого соприкосновения, Москва на это ответит отказом, а Вашингтон вооружит Украину до зубов, из-за чего позиционная война затянется на неопределенный срок.Но это не единственный из возможных сценариев. Если к тому моменту Россия одержит решительную победу на поле боя, нам будет все равно, что предложит Трамп, рассказал публицист.Но судя по тому, что происходит сейчас, пока я не вижу предпосылок, чтобы российские силы полностью разгромили ВСУ на поле боя и взяли Харьков и Одессу, добавил он.Пока в зоне СВО идут тяжелые позиционные бои. Можно сказать, что это – позиционный тупик. Но если темпы продвижения останутся такими же, до Одессы дойти за это время мы явно не успеем, заключил собеседник издания.Полный тест интервью Германа Садулаева: Россия выдавит ВСУ из трех городов, с трудом отобьет атаки США и вернет всех к станку читайте на сайте Украина.руО том, может ли Анкара заложить основу для компромисса в конфликте на Украине - в интервью Фархада Ибрагимова: Пока Киев не капитулировал, любые предложения Эрдогана о мире на Украине бессмысленны

https://ukraina.ru/20240705/1056068964.html

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новости, одесса, россия, украина, дональд трамп, всу, вс рф, фронт, выборы, харьков