https://ukraina.ru/20240707/1056058300.html

Политолог: Камала Харрис воспользуется прецедентом Зеленского

Политолог: Камала Харрис воспользуется прецедентом Зеленского - 07.07.2024 Украина.ру

Политолог: Камала Харрис воспользуется прецедентом Зеленского

Если действующий президент США Джо Байден по собственному желанию покинет свой пост, по конституции его место должна будет занять вице-президент Камала Харрис. Пока предпосылок к этому нет, однако Харрис может воспользоваться опытом Владимира Зеленского

2024-07-07T05:50

2024-07-07T05:50

2024-07-07T05:50

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камала харрис

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владимир зеленский

политолог

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин.Он уточнил, что предстоящие американские выборы - это не просто противостояние между Демократической и Республиканской партиями. На самом деле схлестнулся транснациональный, экономический глобалистский клан, который сейчас модно называть deep state, и неприсоединившиеся к нему — часть которых ориентирована на национальные интересы США. И Камала Харрис - целиком и полностью представитель deep state, отметил Бардин.По его мнению, Харрис сейчас не может пойти на выборы из-за крайне низкого рейтинга, но вот оказаться в президентском кресле без выборов может. Для этого ей нужно уговорить deep state сделать на нее ставку.Мнение Максима Бардина по американскому вопросу в материале издания Украина.ру Не можешь стать президентом на выборах, стань им без выборов. О США, идущих по пути Украины.Легитимность Владимира Зеленского истекла 21 мая, однако он продолжает свою деятельность на этом посту, а также отметил выборы, прикрывшись военным положением в стране, несмотря на то, что конституция Украины не предусматривает такую процедуру.Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. В конце июня между кандидатами от Демократической и Республиканской партий - Джо Байденом и Дональдом Трампом - состоялись дебаты.Выступление на них действующего американского лидера оказалось настолько плохим, написал CNN, что рейтинг Байдена упал с 37% до 31%, при этом Трамп, наоборот, набрал очки с 40% до 43%.Следом издание Politico сообщило, что в Демократической партии заговорили о возможной смене 81-летнего кандидата на пост в президенты после выступления Байдена на дебатах.Позже NBC уточнило, что окончательное решение примет супруга действующего лидера страны Джилл Байден, так как только она "имеет абсолютное влияние" на него.Интересно, что еще в начале мая немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на источники в Демократической партии США написала, что на партийном съезде в Чикаго в августе Джо Байден объявит о своем решении не участвовать в предстоящих выборах и предложит выдвинуть вместо него кандидатуру Мишель Обамы.На днях Washington Post опубликовала список возможных кандидатов на место Байдена в президентской гонке. Среди них вице-президент Камала Харрис, Мишель Обама, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер.

https://ukraina.ru/20240525/1055285044.html

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новости, сша, выборы, президент, камала харрис, украина.ру, владимир зеленский, политолог