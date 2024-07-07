Политолог: Камала Харрис воспользуется прецедентом Зеленского - 07.07.2024 Украина.ру
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Политолог: Камала Харрис воспользуется прецедентом Зеленского
Политолог: Камала Харрис воспользуется прецедентом Зеленского - 07.07.2024 Украина.ру
Политолог: Камала Харрис воспользуется прецедентом Зеленского
Если действующий президент США Джо Байден по собственному желанию покинет свой пост, по конституции его место должна будет занять вице-президент Камала Харрис. Пока предпосылок к этому нет, однако Харрис может воспользоваться опытом Владимира Зеленского
2024-07-07T05:50
2024-07-07T05:50
новости
сша
выборы
президент
камала харрис
украина.ру
владимир зеленский
политолог
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин.Он уточнил, что предстоящие американские выборы - это не просто противостояние между Демократической и Республиканской партиями. На самом деле схлестнулся транснациональный, экономический глобалистский клан, который сейчас модно называть deep state, и неприсоединившиеся к нему — часть которых ориентирована на национальные интересы США. И Камала Харрис - целиком и полностью представитель deep state, отметил Бардин.По его мнению, Харрис сейчас не может пойти на выборы из-за крайне низкого рейтинга, но вот оказаться в президентском кресле без выборов может. Для этого ей нужно уговорить deep state сделать на нее ставку.Мнение Максима Бардина по американскому вопросу в материале издания Украина.ру Не можешь стать президентом на выборах, стань им без выборов. О США, идущих по пути Украины.Легитимность Владимира Зеленского истекла 21 мая, однако он продолжает свою деятельность на этом посту, а также отметил выборы, прикрывшись военным положением в стране, несмотря на то, что конституция Украины не предусматривает такую процедуру.Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. В конце июня между кандидатами от Демократической и Республиканской партий - Джо Байденом и Дональдом Трампом - состоялись дебаты.Выступление на них действующего американского лидера оказалось настолько плохим, написал CNN, что рейтинг Байдена упал с 37% до 31%, при этом Трамп, наоборот, набрал очки с 40% до 43%.Следом издание Politico сообщило, что в Демократической партии заговорили о возможной смене 81-летнего кандидата на пост в президенты после выступления Байдена на дебатах.Позже NBC уточнило, что окончательное решение примет супруга действующего лидера страны Джилл Байден, так как только она "имеет абсолютное влияние" на него.Интересно, что еще в начале мая немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на источники в Демократической партии США написала, что на партийном съезде в Чикаго в августе Джо Байден объявит о своем решении не участвовать в предстоящих выборах и предложит выдвинуть вместо него кандидатуру Мишель Обамы.На днях Washington Post опубликовала список возможных кандидатов на место Байдена в президентской гонке. Среди них вице-президент Камала Харрис, Мишель Обама, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер.
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новости, сша, выборы, президент, камала харрис, украина.ру, владимир зеленский, политолог
Новости, США, выборы, президент, Камала Харрис, Украина.ру, Владимир Зеленский, политолог

Политолог: Камала Харрис воспользуется прецедентом Зеленского

05:50 07.07.2024
 
© AFP/SCANPIX
© AFP/SCANPIX
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Если действующий президент США Джо Байден по собственному желанию покинет свой пост, по конституции его место должна будет занять вице-президент Камала Харрис. Пока предпосылок к этому нет, однако Харрис может воспользоваться опытом Владимира Зеленского
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин.
"Харрис может позиционировать ситуацию следующим образом: "Зеленский остался президентом, у него особые обстоятельства, вот и у меня обстоятельства", - сказал собеседник издания.
Он уточнил, что предстоящие американские выборы - это не просто противостояние между Демократической и Республиканской партиями. На самом деле схлестнулся транснациональный, экономический глобалистский клан, который сейчас модно называть deep state, и неприсоединившиеся к нему — часть которых ориентирована на национальные интересы США. И Камала Харрис - целиком и полностью представитель deep state, отметил Бардин.
По его мнению, Харрис сейчас не может пойти на выборы из-за крайне низкого рейтинга, но вот оказаться в президентском кресле без выборов может. Для этого ей нужно уговорить deep state сделать на нее ставку.
Мнение Максима Бардина по американскому вопросу в материале издания Украина.ру Не можешь стать президентом на выборах, стань им без выборов. О США, идущих по пути Украины.
Легитимность Владимира Зеленского истекла 21 мая, однако он продолжает свою деятельность на этом посту, а также отметил выборы, прикрывшись военным положением в стране, несмотря на то, что конституция Украины не предусматривает такую процедуру.
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Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. В конце июня между кандидатами от Демократической и Республиканской партий - Джо Байденом и Дональдом Трампом - состоялись дебаты.
Выступление на них действующего американского лидера оказалось настолько плохим, написал CNN, что рейтинг Байдена упал с 37% до 31%, при этом Трамп, наоборот, набрал очки с 40% до 43%.
Следом издание Politico сообщило, что в Демократической партии заговорили о возможной смене 81-летнего кандидата на пост в президенты после выступления Байдена на дебатах.
Позже NBC уточнило, что окончательное решение примет супруга действующего лидера страны Джилл Байден, так как только она "имеет абсолютное влияние" на него.
Интересно, что еще в начале мая немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на источники в Демократической партии США написала, что на партийном съезде в Чикаго в августе Джо Байден объявит о своем решении не участвовать в предстоящих выборах и предложит выдвинуть вместо него кандидатуру Мишель Обамы.
На днях Washington Post опубликовала список возможных кандидатов на место Байдена в президентской гонке. Среди них вице-президент Камала Харрис, Мишель Обама, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер.
Обама
11 мая, 06:31
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НовостиСШАвыборыпрезидентКамала ХаррисУкраина.руВладимир Зеленскийполитолог
 
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