Кто подставил Джо Байдена? Эксперт ответил, что будет, если Обама откажется "бежать" предвыборную гонку - 06.07.2024 Украина.ру
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Кто подставил Джо Байдена? Эксперт ответил, что будет, если Обама откажется "бежать" предвыборную гонку
Кто подставил Джо Байдена? Эксперт ответил, что будет, если Обама откажется "бежать" предвыборную гонку - 06.07.2024 Украина.ру
Кто подставил Джо Байдена? Эксперт ответил, что будет, если Обама откажется "бежать" предвыборную гонку
Мишель Обама, которой прочили место действующего лидера США Джо Байдена в новой президентской гонке, открыто говорит, что не хочет взваливать на себя такую ответственность. Какими в этом случае могут оказаться результаты выборов?
2024-07-06T05:45
2024-07-06T05:45
новости
сша
джо байден
мишель обама
выборы
президентские выборы
демократическая партия
дональд трамп
украина.ру
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На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.Мнение Эдуарда Лозанского по американскому вопросу в материале издания Украина.ру Если Трамп осмелится сказать нет СМИ и конгрессу США, он спасет мир от катастрофы.Похожее мнение ранее в интервью изданию Украина.ру высказал и политолог-международник Дмитрий Бабич. Он отметил, что такие лица, как Мишель Обама или Камала Харрис, тоже вполне приемлемы для истеблишмента Демократической партии, так как демонстрируют покорность. Однако ситуация выглядит очень неприлично, ведь осталось всего несколько месяцев до выборов, а значит уже нет времени на то, чтобы раскручивать новое лицо.Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. В конце июня между кандидатами от Демократической и Республиканской партий - Джо Байденом и Дональдом Трампом - состоялись дебаты.Выступление на них действующего американского лидера оказалось настолько плохим, написал CNN, что рейтинг Байдена упал с 37% до 31%, при этом Трамп, наоборот, набрал очки с 40% до 43%.Следом издание Politico сообщило, что в Демократической партии заговорили о возможной смене 81-летнего кандидата на пост в президенты после выступления Байдена на дебатах.Позже NBC уточнило, что окончательное решение примет супруга действующего лидера страны Джилл Байден, так как только она "имеет абсолютное влияние" на него.Интересно, что еще в начале мая немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на источники в Демократической партии США написала, что на партийном съезде в Чикаго в августе Джо Байден объявит о своем решении не участвовать в предстоящих выборах и предложит выдвинуть вместо него кандидатуру Мишель Обамы.На днях Washington Post опубликовала список возможных кандидатов на место Байдена в президентской гонке. Среди них вице-президент Камала Харрис, Мишель Обама, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер.
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новости, сша, джо байден, мишель обама, выборы, президентские выборы, демократическая партия, дональд трамп, украина.ру
Новости, США, Джо Байден, Мишель Обама, выборы, президентские выборы, Демократическая партия, Дональд Трамп, Украина.ру

Кто подставил Джо Байдена? Эксперт ответил, что будет, если Обама откажется "бежать" предвыборную гонку

05:45 06.07.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкСъезд Демократической партии США
Съезд Демократической партии США - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Мишель Обама, которой прочили место действующего лидера США Джо Байдена в новой президентской гонке, открыто говорит, что не хочет взваливать на себя такую ответственность. Какими в этом случае могут оказаться результаты выборов?
На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.
"Другие кандидаты есть. Например, близкое к демократам издание The Washington Post даже опубликовало первую десятку таких людей — в основном это губернаторы различных штатов. Их имена стране мало известны, за исключением губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома. Но у него в своем штате огромное количество проблем, потому вряд ли страна за него проголосует. К тому же остается очень мало времени для раскрутки нового кандидата. На данный момент все говорит об увеличении шансов на победу Трампа", - сказал собеседник издания.
Мнение Эдуарда Лозанского по американскому вопросу в материале издания Украина.ру Если Трамп осмелится сказать нет СМИ и конгрессу США, он спасет мир от катастрофы.
Похожее мнение ранее в интервью изданию Украина.ру высказал и политолог-международник Дмитрий Бабич. Он отметил, что такие лица, как Мишель Обама или Камала Харрис, тоже вполне приемлемы для истеблишмента Демократической партии, так как демонстрируют покорность. Однако ситуация выглядит очень неприлично, ведь осталось всего несколько месяцев до выборов, а значит уже нет времени на то, чтобы раскручивать новое лицо.
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Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. В конце июня между кандидатами от Демократической и Республиканской партий - Джо Байденом и Дональдом Трампом - состоялись дебаты.
Выступление на них действующего американского лидера оказалось настолько плохим, написал CNN, что рейтинг Байдена упал с 37% до 31%, при этом Трамп, наоборот, набрал очки с 40% до 43%.
Следом издание Politico сообщило, что в Демократической партии заговорили о возможной смене 81-летнего кандидата на пост в президенты после выступления Байдена на дебатах.
Позже NBC уточнило, что окончательное решение примет супруга действующего лидера страны Джилл Байден, так как только она "имеет абсолютное влияние" на него.
Интересно, что еще в начале мая немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на источники в Демократической партии США написала, что на партийном съезде в Чикаго в августе Джо Байден объявит о своем решении не участвовать в предстоящих выборах и предложит выдвинуть вместо него кандидатуру Мишель Обамы.
На днях Washington Post опубликовала список возможных кандидатов на место Байдена в президентской гонке. Среди них вице-президент Камала Харрис, Мишель Обама, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер.
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