https://ukraina.ru/20240705/1056045772.html

"У русских дронов стало больше": Алексей Леонков объяснил, почему Киев проигрывает в применении БПЛА

"У русских дронов стало больше": Алексей Леонков объяснил, почему Киев проигрывает в применении БПЛА - 05.07.2024 Украина.ру

"У русских дронов стало больше": Алексей Леонков объяснил, почему Киев проигрывает в применении БПЛА

Противник пытается совершенствовать беспилотники таким образом, чтобы на них не действовали комплексы РЭБ. Но Россия производит такие средства радиоэлектронной борьбы, которые могут воздействовать сразу на нескольких частотах. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2024-07-05T03:00

2024-07-05T03:00

2024-07-05T03:00

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Украина не может восполнить потери в системах ПВО и не может нарастить авиационную группировку. Поэтому основным видом летательных аппаратов у ВСУ остаются fpv-дроны, дроны-разведчики и дроны-ретрансляторы, которые позволяют удлинять маршрут их применения, рассказал эксперт.Превосходство по дронам у ВСУ завоевать не получается, поэтому они жалуются западным кураторам, что "у русских дронов стало больше, чем у них", поэтому они сидят безвылазно в окопах, добавил он.Более того, противник пытается совершенствовать беспилотники таким образом, чтобы на них не действовали комплексы РЭБ. Но Россия производит такие средства радиоэлектронной борьбы, которые могут воздействовать сразу на нескольких частотах, указал аналитик."Да, их мало. Да, они не везде. Но мы тоже совершенствуемся. Так что я бы сказал, что по количеству дронов мы впереди. Но по их боевому применению у нас паритет", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Леонкова: Раньше ВСУ пытались закидать нас шапками, а теперь — трупами читайте на сайте Украина.руО том, как Россия будет решать задачи принципиального характера от Очакова до Измаила - в интервью Сергея Горбачева: Украина и Запад атакует Крым двумя способами, на что Россия может дать лишь один ответ

https://ukraina.ru/20240703/1056035742.html

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