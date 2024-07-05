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"У русских дронов стало больше": Алексей Леонков объяснил, почему Киев проигрывает в применении БПЛА
"У русских дронов стало больше": Алексей Леонков объяснил, почему Киев проигрывает в применении БПЛА - 05.07.2024 Украина.ру
"У русских дронов стало больше": Алексей Леонков объяснил, почему Киев проигрывает в применении БПЛА
Противник пытается совершенствовать беспилотники таким образом, чтобы на них не действовали комплексы РЭБ. Но Россия производит такие средства радиоэлектронной борьбы, которые могут воздействовать сразу на нескольких частотах. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2024-07-05T03:00
2024-07-05T03:00
2024-07-05T03:00
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Украина не может восполнить потери в системах ПВО и не может нарастить авиационную группировку. Поэтому основным видом летательных аппаратов у ВСУ остаются fpv-дроны, дроны-разведчики и дроны-ретрансляторы, которые позволяют удлинять маршрут их применения, рассказал эксперт.Превосходство по дронам у ВСУ завоевать не получается, поэтому они жалуются западным кураторам, что "у русских дронов стало больше, чем у них", поэтому они сидят безвылазно в окопах, добавил он.Более того, противник пытается совершенствовать беспилотники таким образом, чтобы на них не действовали комплексы РЭБ. Но Россия производит такие средства радиоэлектронной борьбы, которые могут воздействовать сразу на нескольких частотах, указал аналитик."Да, их мало. Да, они не везде. Но мы тоже совершенствуемся. Так что я бы сказал, что по количеству дронов мы впереди. Но по их боевому применению у нас паритет", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Леонкова: Раньше ВСУ пытались закидать нас шапками, а теперь — трупами читайте на сайте Украина.руО том, как Россия будет решать задачи принципиального характера от Очакова до Измаила - в интервью Сергея Горбачева: Украина и Запад атакует Крым двумя способами, на что Россия может дать лишь один ответ
https://ukraina.ru/20240703/1056035742.html
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новости, россия, украина, бпла, рэб, беспилотники, авиация, пво, сво, артиллерия, всу
Новости, Россия, Украина, БПЛА, РЭБ, беспилотники, авиация, ПВО, СВО, артиллерия, ВСУ
"У русских дронов стало больше": Алексей Леонков объяснил, почему Киев проигрывает в применении БПЛА
Противник пытается совершенствовать беспилотники таким образом, чтобы на них не действовали комплексы РЭБ. Но Россия производит такие средства радиоэлектронной борьбы, которые могут воздействовать сразу на нескольких частотах. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Украина не может восполнить потери в системах ПВО и не может нарастить авиационную группировку. Поэтому основным видом летательных аппаратов у ВСУ остаются fpv-дроны, дроны-разведчики и дроны-ретрансляторы, которые позволяют удлинять маршрут их применения, рассказал эксперт.
Превосходство по дронам у ВСУ завоевать не получается, поэтому они жалуются западным кураторам, что "у русских дронов стало больше, чем у них", поэтому они сидят безвылазно в окопах, добавил он.
"Понятное дело, что противник совершенствует тактику. Авиации у него нет, но надо же чем-то атаковать с воздуха и давать корректировку артиллерийским и минометным комплексам. Причем эти дроны уже промышленного изготовления. Их производят массово и серийно", - отметил Леонков.
Более того, противник пытается совершенствовать беспилотники таким образом, чтобы на них не действовали комплексы РЭБ. Но Россия производит такие средства радиоэлектронной борьбы, которые могут воздействовать сразу на нескольких частотах, указал аналитик.
"Да, их мало. Да, они не везде. Но мы тоже совершенствуемся. Так что я бы сказал, что по количеству дронов мы впереди. Но по их боевому применению у нас паритет", - заключил собеседник издания.