Залужный уехал в Британию — СМИ - 04.07.2024 Украина.ру
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Залужный уехал в Британию — СМИ
Залужный уехал в Британию — СМИ - 04.07.2024 Украина.ру
Залужный уехал в Британию — СМИ
Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный уехал в Британию. Об этом сообщило в четверг украинское издание "Главком"
2024-07-04T13:49
2024-07-04T13:49
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"Валерий Залужный 3 июля уехал в Великобританию и вскоре приступит к выполнению своих полномочий посла Украины", - говорится в материале.По данным издания, до этого он ни разу не выезжал в Лондон, хотя о его назначении стало известно еще весной.Как сообщается, он проходил обучение в Дипломатической академии. Также, по данным источников издания, сам Залужный просил не сообщать о его приезде в британскую столицу как минимум еще две недели.Приступить к обязанностям посла бывший главком сможет после вручения верительных грамот британскому королю.Осенью 2023 года украинские и западные СМИ писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.В феврале Зеленский объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного.В мае Зеленский назначил экс-главкома ВСУ послом Украины в Великобритании.Подробнее о ссоре Залужного с Зеленским - в материале Елены Мурзиной О чем молчит генерал Залужный. И куда исчез самый популярный в Украине человек на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, британия, великобритания, валерий залужный, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Британия, Великобритания, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины

Залужный уехал в Британию — СМИ

13:49 04.07.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУЗалужный
Залужный - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный уехал в Британию. Об этом сообщило в четверг украинское издание "Главком"
"Валерий Залужный 3 июля уехал в Великобританию и вскоре приступит к выполнению своих полномочий посла Украины", - говорится в материале.
По данным издания, до этого он ни разу не выезжал в Лондон, хотя о его назначении стало известно еще весной.
Как сообщается, он проходил обучение в Дипломатической академии. Также, по данным источников издания, сам Залужный просил не сообщать о его приезде в британскую столицу как минимум еще две недели.
Приступить к обязанностям посла бывший главком сможет после вручения верительных грамот британскому королю.
Осенью 2023 года украинские и западные СМИ писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.
В феврале Зеленский объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного.
В мае Зеленский назначил экс-главкома ВСУ послом Украины в Великобритании.
Подробнее о ссоре Залужного с Зеленским - в материале Елены Мурзиной О чем молчит генерал Залужный. И куда исчез самый популярный в Украине человек на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаБританияВеликобританияВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийАлександр СырскийВооруженные силы Украины
 
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