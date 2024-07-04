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Залужный уехал в Британию — СМИ

Залужный уехал в Британию — СМИ - 04.07.2024 Украина.ру

Залужный уехал в Британию — СМИ

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный уехал в Британию. Об этом сообщило в четверг украинское издание "Главком"

2024-07-04T13:49

2024-07-04T13:49

2024-07-04T13:49

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"Валерий Залужный 3 июля уехал в Великобританию и вскоре приступит к выполнению своих полномочий посла Украины", - говорится в материале.По данным издания, до этого он ни разу не выезжал в Лондон, хотя о его назначении стало известно еще весной.Как сообщается, он проходил обучение в Дипломатической академии. Также, по данным источников издания, сам Залужный просил не сообщать о его приезде в британскую столицу как минимум еще две недели.Приступить к обязанностям посла бывший главком сможет после вручения верительных грамот британскому королю.Осенью 2023 года украинские и западные СМИ писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.В феврале Зеленский объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного.В мае Зеленский назначил экс-главкома ВСУ послом Украины в Великобритании.Подробнее о ссоре Залужного с Зеленским - в материале Елены Мурзиной О чем молчит генерал Залужный. И куда исчез самый популярный в Украине человек на сайте Украина.ру.

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новости, украина, британия, великобритания, валерий залужный, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины