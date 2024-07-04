https://ukraina.ru/20240704/1056053696.html

Украинца обдерут как липку. На что Киев пошел ради нового транша МВФ

Украинца обдерут как липку. На что Киев пошел ради нового транша МВФ - 04.07.2024 Украина.ру

Украинца обдерут как липку. На что Киев пошел ради нового транша МВФ

В среду 3 июля уходящий премьер-министр Украины Денис Шмыгаль похвастал получением нового транша от МВФ в размере $2,2 млрд. "Для их получения Украина проделала важную домашнюю работу и успешно прошла четвертый пересмотр программы — впервые в наших двусторонних отношениях с МВФ", - написал Шмыгаль в телеграм-канале.

2024-07-04T12:43

2024-07-04T12:43

2024-07-04T12:43

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По его словам, перечисленная сумма поможет правительству в финансировании критических расходов бюджета, социальных пособий, зарплат медиков и учителей.Однако украинский экономист Алексей Кущ отмечает, что уже вскоре Украина должна отдать тому же МВФ почти такую же сумму. "Это как в анекдоте про вареные яйца, купленные за 30 грн и проданные за эти же деньги: "зато мне остается "навар" и я всегда при деле...". Мы тоже всегда при деле и нам остается "навар" в виде требований МВФ, например по размеру коммунальных тарифов", - пишет экономист.Если раньше МВФ ссужал Украине деньги под 2%, то новый кредит идет уже под 7%. В дальнейшем для возврата этого кредита придется брать другой уже под 12%, и так далее.На днях украинские СМИ опубликовали обновленный меморандум с Фондом, из которого следует, что для возврата кредитов с обычных украинцев будут драть три шкуры. В первую очередь Украина обязалась повышать тарифы на газ, свет и воду. Утвердить дорожную карту "для постепенной либерализации рынков газа и электроэнергии" должен будет Кабинет министров Украины.Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко на днях рассказывал, что Верховная Рада планирует повысить тарифы на отопление уже этой осенью.Тарифы на газ планируют повысить почти вдвое, с 8 гривен до 14 за кубометр. Соответственно возрастут и тарифы на услуги с использованием газа – отопление и горячую воду. В среднем отопление двухкомнатной квартиры будет стоить около 4 тысяч гривен.Попенко также предупреждает, что в таком случае страну ждет кризис неплатежей. "Если подтягивать тарифы для населения к этим показателям, нас ждет настоящий коллапс. Оплачивать новые космические платежки смогут далеко не все, денег на резкое увеличение затрат на субсидии в бюджете нет. Поэтому коммунальная сфера, которая и так переживает не лучшие времена, может попросту развалиться", — предупреждает эксперт.Хотя тарифы на свет в июле и без того подняли почти в два раза, это еще не последнее повышение, что следует из меморандума с МВФ. Самое интересное при этом то, что Украина продолжает экспортировать электроэнергию при ее дефиците. Обусловлено это тем, что Хмельницкая и Ровенская АЭС оказались на "островах", и теперь приходится направлять излишки в Польшу, получая при этом перетоки из Европы по бешеным ценам.Алексей Кущ также отмечает, что МВФ требует передавать ему всю финансовую информацию Украины. "Заметно закручивание гаек по контролю. Чего стоит только требование к Нацбанку по усилению отчетности. Будут требовать делиться даже информацией о транзакциях по импортно-экспортным операциям, реестру держателей банковских карт и пр. Все это говорит об элементе недоверия к украинским чиновникам со стороны Фонда. А это значит, что будут попытки усилить контроль", - утверждает Кущ. По сути, Фонд становится Министерством финансов Украины и может регулировать ее финансовую систему на удаленке.МВФ требует ужесточения налогового режима и повышения собираемости налогов. В бюджете Украины растет дыра, так как сборы налогов падают из-за мобилизации. Всё больше предприятий закрывается, а налогоплательщики-мужчины уходят в тень или увольняются, чтобы не оказаться в Волчанске.Экономический эксперт Даниил Монин утверждает, что на конец июня на счетах госбюджета ничего не осталось. "154 млрд дефицит бюджета за май... При том что налоговых поступлений уже на 200+ млрд выше... Просто грантов не дают и расходы в этом году выше ...особенно на ментов и внутреннюю безопасность и на обслуживание долгов всем своим ... А на конец июня похоже ситуация как в конце февраля — почти 0 на счетах госбюджета", — отмечает Монин. По его словам, именно поэтому сейчас муссируется тема поднятия налогов.Новое соглашение с МВФ подразумевает еще и сокращение социальных льгот от отказа в выдаче субсидий для малоимущих и внутренних переселенцев до заморозки выплат для инвалидов, которых стало слишком много.Одесский анархист Вячеслав Азаров отмечает, что в случае выполнения обязательств перед МВФ от независимости Украины ничего не остается, а страной управляют внешние силы. "Не менее важным является сам факт обязательств нашей власти перед зарубежной финансовой организацией увеличить поборы со своих избирателей. Формально выходит, что мы выбрали эту власть для ухудшения своей жизни по требованию иностранного капитала. Так что мне теперь трудно понять, что есть государственная независимость, если демократическое государство, сформированное выборами, действует во вред своему электорату по договору с внешними силами", - считает Азаров.Кроме того, в августе истекает срок моратория на украинские облигации на сумму 20 миллиардов долларов. Украине или придется заплатить, или договорить о новой заморозке, или же объявить дефолт. Дефолт ей западные хозяева объявить не позволят, поэтому порекомендуют изыскать средства, а украинские власти не знают иных способов, кроме увеличения поборов с обычных граждан. Одним из вариантов наполняемости бюджета могут стать массовые штрафы уклонистам после 16 июля, у которых в случае неуплаты будут отнимать собственность.Ещё об экономической политике нынешних властей Украины: "Для наглядности представим себе овцу". Как украинцев заставляют финансировать собственное истребление

https://ukraina.ru/20240703/1056008099.html

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украина, киев, хмельницкий (город), алексей кущ, денис шмыгаль, николай азаров, мвф, кабинет министров, верховная рада, эксклюзив