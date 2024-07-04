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"Я этого парня где-то видел..." В Москве открылась выставка, посвященная участникам СВО

"Я этого парня где-то видел..." В Москве открылась выставка, посвященная участникам СВО - 04.07.2024 Украина.ру

"Я этого парня где-то видел..." В Москве открылась выставка, посвященная участникам СВО

В среду, 4 июля, в галерее ВХУТЕМАС Московского архитектурного института (Государственной академии) открыли выставку "С нами Бог!", посвященную участникам СВО и новым территориям России

2024-07-04T08:45

2024-07-04T08:45

2024-07-04T08:45

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донбасс

москва

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Выставка состоит из двух проектов: один из них – галерея бюстов погибших и живых военных (и не только), сделанных деканом академии, скульптором Еленой Бруснецовой, второй – реставрация, реконструкция и строительство новых храмов на месте разрушенных боевыми действиями в Донбассе, на Херсонщине и в Запорожье.Каждый будет воевать на своем местеСейчас бюсты вылеплены из пластилина, потом они будут отлиты в бронзе. Все кроме двух скульптур помещены в круглое огороженное пространство, задрапированное маскировочной сетью, а сверху их заливает солнечный свет."Архитектурное пространство выставки организовано со специальным освещением и акцентом на скульптурных портретах героев СВО", — комментирует куратор выставки, профессор Александр Малинов.Первая скульптура – самый миниатюрный из бюстов, который создала Елена – портрет бойца с позывным "Юрист". Они были знакомы через друзей, Елена сделала его портрет, посмотрев его видео, но еще не планировала создавать целую галерею образов."Потом я попросила, и ребята с фронта начали присылать мне фотографии и видео тех, кого они считают героями – не известных людей, а именно тех, кого они знают лично. Когда я отбирала фотографии, я хотела, чтобы каждый взглянул на портрет и подумал: "Где-то я этого парня точно видел!", – рассказала скульптор изданию Украина.ру.Каждый из бюстов подписан лаконично: место рождения, позывной бойца, под некоторыми слово "погиб". В центре композиции, под иконой, скульптура, изображающая священника в бронежилете. Елена поправляет меня в разговоре: нет, это – не собирательный образ, это живой человек, и она видела его фотографию, но не знает имени. Еще один бюст - русская женщина, мать десяти детей из Карелии. Выступая на открытии выставки, скульптор подчеркивает:"У меня часто спрашивают: зачем, почему я это делаю, почему взяла эту тему? Во-первых, я скульптор-монументалист. У монументалистов мышление отличается от станковой скульптуры. Станковист делает работу о себе, а монументалист должен отражать дух эпохи, передавать общее состояние, работая с субъективным и бессознательным.Эта серия портретов будет продолжаться. Но вот еще почему я это делаю: у ребят с фронта, которые присылали мне фотографии, моя работа находит большой отклик, я делаю это для них. Недавно наш президент сказал, что каждый будет сражаться на своем месте, а это, наверное, единственное, чем я сейчас могу помочь."В беседе с нашим изданием Бруснецова добавила, что военная тематика в творчестве интересовала ее и до боевых действий на Украине: ее дипломная работа называлась "Ожидание" и была посвящена теме Великой Отечественной войны. Сейчас работа Елены экспонирована в Музеоне.Почти двести разрушенных церквей: "Вызываем огонь на себя"Работы по восстановлению и реконструкции пострадавших от обстрелов храмов Донбасса и Новороссии на выставке торжественно благословил священник отец Игорь, настоятель храма при Дипломатической академии.Он говорил и о скульптурах Бруснецовой, высказав надежду, что потом, после войны и восстановления мира, к этим бюстам будут приходить по всей стране школьники, студенты, жители разных регионов, выражать таким образом свою благодарность защитникам.Фотографии поврежденных, полностью разрушенных, обгоревших, лишившихся крестов храмов на выставке действительно впечатляют. Их, фотографий, совсем немного, в то время как самих храмов в плачевном состоянии – сотни: Донецк, Михайловка, Горловка, Мариуполь, Северодонецк, Каховка.Восстановлением храмов занимаются в том числе и студенты – МАРХИ, Суриковского и Репинского художественных училищ, они реконструируют и Московские храмы.Директор компании, которая занимается храмами Донбасса "Пирс-М" – Роман Романовский, в прошлом полковник Народной милиции ЛНР. Активное участие принимает Центр классической и традиционной архитектурны МАРХИ под руководством Алексея Капустина: его художниками были подготовлены, в частности, чертежи будущих восстановленных и новых типовых храмов в ЛНР И ДНР (например – во Владимирском стиле, то есть повторяющие особенности русского зодчества Владимиро-Суздальского княжества).Цифры, о которых говорили на открытии выставки "С нами Бог!", впечатляют: на текущий момент известно о повреждениях двух сотен храмов в зоне боевых действий, 35 уже были восстановлены, 60 находятся в очереди, ведутся проектные, ремонтные, реставрационные работы.Даже изначально "не совсем лояльные" служители этих храмов проникаются той самоотдачей и желанием созидать, восстанавливать, с которой к ним приезжают специалисты."Здесь сейчас много опытных архитекторов, и, наверное, все понимают, как производятся современные обмеры? С помощью дронов. А поднять любой дрон вблизи от линии боевого соприкосновения – фактически вызвать огонь на себя. Но ребята это делают, стремятся к восстановлению духовного потенциала, единого со всеми регионами и народами нашей страны. Выставка у нас названа "С нами Бог!": надеюсь, что Господь действительно нам поможет", – сказал Алексей Капустин, представляющий проектную группу МАРХИ.

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Мария Нестерова

эксклюзив, донбасс, москва, скульптура, храм, православие, архитектура, лнр, украина.ру, сво