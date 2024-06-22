Повредили "Радугу": стало известно, к каким последствиям привел удар ВСУ по ЗАЭС - 22.06.2024 Украина.ру
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Повредили "Радугу": стало известно, к каким последствиям привел удар ВСУ по ЗАЭС
Повредили "Радугу": стало известно, к каким последствиям привел удар ВСУ по ЗАЭС - 22.06.2024 Украина.ру
Повредили "Радугу": стало известно, к каким последствиям привел удар ВСУ по ЗАЭС
В результате атаки ВСУ на подстанцию "Радуга" на Запорожской АЭС нарушено функционирование инфраструктурных объектов. Такое сообщение появилось в Телеграм-канале электростанции
2024-06-22T17:01
2024-06-22T17:01
новости
энергодар
запорожская область
запорожская аэс
удары
всу
электроподстанции
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Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина рассказала СМИ, что инспекторы МАГАТЭ проинформированы об атаке ВСУ на подстанцию "Радуга"."Инспекторы МАГАТЭ проинформированы о новой атаке украинских войск на ключевую энергетическую инфраструктуру Энергодара", - сказала Яшина.За последнюю неделю ВСУ атаковали две подстанции, снабжающие Энергодар, город-спутник Запорожской АЭС: "Луч" был полностью уничтожен, а у "Радуги" оказался поврежден трансформатор.Основная часть Энергодара осталась без света и воды."В городе живут сотрудники ЗАЭС, обеспечивающие безопасную эксплуатацию станции. И такие террористические акты со стороны ВСУ могут сказаться на обеспечении ядерной безопасности Запорожской АЭС", - уточняется в сообщении канала станции.Отмечается также, что меры по обеспечению ядерной безопасности на Запорожской АЭС после удара ВСУ осуществляются в полном объеме.Параллельно сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палаты РФ Владимир Рогов отметил, что ВСУ наносят удары по ключевой энергетической инфраструктуре Энергодара с целью подготовки к новой попытке форсировать Днепр и захватить контроль над Запорожской атомной электростанцией."Сейчас наиболее ударам нацистов подвержен участок вдоль левого берега Днепра от Энергодара до Каменки-Днепровской с целью обесточить и вывести из строя важные энергообъекты и линии связи. Это может делаться для того, чтобы попробовать на этом участке фронта форсировать реку и попытаться захватить Запорожскую АЭС", – сказал Рогов.
https://ukraina.ru/20240528/1055340712.html
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новости, энергодар, запорожская область, запорожская аэс, удары, всу, электроподстанции
Новости, Энергодар, Запорожская область, Запорожская АЭС, удары, ВСУ, электроподстанции

Повредили "Радугу": стало известно, к каким последствиям привел удар ВСУ по ЗАЭС

17:01 22.06.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГендиректор МАГАТЭ Р. Гросси посетил Запорожскую АЭС
Гендиректор МАГАТЭ Р. Гросси посетил Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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В результате атаки ВСУ на подстанцию "Радуга" на Запорожской АЭС нарушено функционирование инфраструктурных объектов. Такое сообщение появилось в Телеграм-канале электростанции

"Повреждение подстанции "Радуга" в результате атаки ВСУ нарушило штатное функционирование объектов станции, таких как как транспортный цех, типография, УПТК, которые остались без электроснабжения", - говорится в сообщении, где также уточняется, что атаки украинской армии на ключевую инфраструктуру Энергодара Запорожской области создают угрозу для жизнеобеспечения города.

Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина рассказала СМИ, что инспекторы МАГАТЭ проинформированы об атаке ВСУ на подстанцию "Радуга".
"Инспекторы МАГАТЭ проинформированы о новой атаке украинских войск на ключевую энергетическую инфраструктуру Энергодара", - сказала Яшина.
За последнюю неделю ВСУ атаковали две подстанции, снабжающие Энергодар, город-спутник Запорожской АЭС: "Луч" был полностью уничтожен, а у "Радуги" оказался поврежден трансформатор.
Основная часть Энергодара осталась без света и воды.
"В городе живут сотрудники ЗАЭС, обеспечивающие безопасную эксплуатацию станции. И такие террористические акты со стороны ВСУ могут сказаться на обеспечении ядерной безопасности Запорожской АЭС", - уточняется в сообщении канала станции.
Отмечается также, что меры по обеспечению ядерной безопасности на Запорожской АЭС после удара ВСУ осуществляются в полном объеме.
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Параллельно сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палаты РФ Владимир Рогов отметил, что ВСУ наносят удары по ключевой энергетической инфраструктуре Энергодара с целью подготовки к новой попытке форсировать Днепр и захватить контроль над Запорожской атомной электростанцией.
"Сейчас наиболее ударам нацистов подвержен участок вдоль левого берега Днепра от Энергодара до Каменки-Днепровской с целью обесточить и вывести из строя важные энергообъекты и линии связи. Это может делаться для того, чтобы попробовать на этом участке фронта форсировать реку и попытаться захватить Запорожскую АЭС", – сказал Рогов.
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