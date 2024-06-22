https://ukraina.ru/20240622/1055790913.html

Повредили "Радугу": стало известно, к каким последствиям привел удар ВСУ по ЗАЭС

Повредили "Радугу": стало известно, к каким последствиям привел удар ВСУ по ЗАЭС - 22.06.2024 Украина.ру

Повредили "Радугу": стало известно, к каким последствиям привел удар ВСУ по ЗАЭС

В результате атаки ВСУ на подстанцию "Радуга" на Запорожской АЭС нарушено функционирование инфраструктурных объектов. Такое сообщение появилось в Телеграм-канале электростанции

2024-06-22T17:01

2024-06-22T17:01

2024-06-22T17:01

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энергодар

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запорожская аэс

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электроподстанции

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Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина рассказала СМИ, что инспекторы МАГАТЭ проинформированы об атаке ВСУ на подстанцию "Радуга"."Инспекторы МАГАТЭ проинформированы о новой атаке украинских войск на ключевую энергетическую инфраструктуру Энергодара", - сказала Яшина.За последнюю неделю ВСУ атаковали две подстанции, снабжающие Энергодар, город-спутник Запорожской АЭС: "Луч" был полностью уничтожен, а у "Радуги" оказался поврежден трансформатор.Основная часть Энергодара осталась без света и воды."В городе живут сотрудники ЗАЭС, обеспечивающие безопасную эксплуатацию станции. И такие террористические акты со стороны ВСУ могут сказаться на обеспечении ядерной безопасности Запорожской АЭС", - уточняется в сообщении канала станции.Отмечается также, что меры по обеспечению ядерной безопасности на Запорожской АЭС после удара ВСУ осуществляются в полном объеме.Параллельно сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палаты РФ Владимир Рогов отметил, что ВСУ наносят удары по ключевой энергетической инфраструктуре Энергодара с целью подготовки к новой попытке форсировать Днепр и захватить контроль над Запорожской атомной электростанцией."Сейчас наиболее ударам нацистов подвержен участок вдоль левого берега Днепра от Энергодара до Каменки-Днепровской с целью обесточить и вывести из строя важные энергообъекты и линии связи. Это может делаться для того, чтобы попробовать на этом участке фронта форсировать реку и попытаться захватить Запорожскую АЭС", – сказал Рогов.

https://ukraina.ru/20240528/1055340712.html

https://ukraina.ru/20240426/1054744829.html

энергодар

запорожская область

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новости, энергодар, запорожская область, запорожская аэс, удары, всу, электроподстанции