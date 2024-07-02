"Плечом к плечу": Володин рассказал, как Россия и Белоруссия совместно преодолевают все вызовы - 02.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240702/1056001373.html
"Плечом к плечу": Володин рассказал, как Россия и Белоруссия совместно преодолевают все вызовы
"Плечом к плечу": Володин рассказал, как Россия и Белоруссия совместно преодолевают все вызовы - 02.07.2024 Украина.ру
"Плечом к плечу": Володин рассказал, как Россия и Белоруссия совместно преодолевают все вызовы
Россия и Белоруссия должны быть еще теснее вместе, чтобы преодолевать вызовы, с которыми сегодня сталкиваются две страны. На это указал 2 июля председатель Госдумы Вячеслав Володин, который по поручению российского лидера прибыл в Минск для участия в торжественных мероприятиях по случаю Дня независимости Белоруссии
2024-07-02T13:12
2024-07-02T13:12
новости
белоруссия
россия
минск
вячеслав володин
александр лукашенко
владимир путин
госдума
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102005/14/1020051440_0:0:2730:1536_1920x0_80_0_0_aed224428606997489a66b451c3ecb2d.jpg
"Мы должны быть вместе, еще крепче плечом к плечу, чтобы преодолевать вызовы, с которыми столкнулись наши страны", - сказал Володин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.Он передал Лукашенко поздравления от имени президента России Владимира Путина с Днем Независимости Белоруссии, а также с 80-летием освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.Подробнее об отношениях РФ и Белоруссии - в материале Боеготовность и синхронизация: Владимир Козин объяснил, что означают ядерные учения России и Белоруссии на сайте Украина.ру.
белоруссия
россия
минск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102005/14/1020051440_266:0:2730:1848_1920x0_80_0_0_8aa33f7a063f752b5fd2d539b8e1a518.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, белоруссия, россия, минск, вячеслав володин, александр лукашенко, владимир путин, госдума
Новости, Белоруссия, Россия, Минск, Вячеслав Володин, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Госдума

"Плечом к плечу": Володин рассказал, как Россия и Белоруссия совместно преодолевают все вызовы

13:12 02.07.2024
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с руководством Совета Федерации и Госдумы РФ
Президент РФ В. Путин встретился с руководством Совета Федерации и Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать в
Россия и Белоруссия должны быть еще теснее вместе, чтобы преодолевать вызовы, с которыми сегодня сталкиваются две страны. На это указал 2 июля председатель Госдумы Вячеслав Володин, который по поручению российского лидера прибыл в Минск для участия в торжественных мероприятиях по случаю Дня независимости Белоруссии
"Мы должны быть вместе, еще крепче плечом к плечу, чтобы преодолевать вызовы, с которыми столкнулись наши страны", - сказал Володин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Он передал Лукашенко поздравления от имени президента России Владимира Путина с Днем Независимости Белоруссии, а также с 80-летием освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.
"Нам важно эту память хранить. Слова благодарности вам за то, что вы делаете в этом плане. Пока мы будем помнить тех, кто погиб за нашу свободу, за свободу нашей страны, которая родила нас - Советского Союза, за свободу наших государств - Беларуси и России, мы их считаем живыми. Они нас ведут по этой жизни, завещая незримо, хотя их рядом нет", - сказал спикер Госдумы.
Подробнее об отношениях РФ и Белоруссии - в материале Боеготовность и синхронизация: Владимир Козин объяснил, что означают ядерные учения России и Белоруссии на сайте Украина.ру.
 
НовостиБелоруссияРоссияМинскВячеслав ВолодинАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинГосдума
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:20ВС РФ освободили около 60% территории ДНР – советник главы республики
15:15"Вопросы войны и мира": Орбан провёл брифинг с Зеленским
14:58Эдуард Лозанский: Если Трамп осмелится сказать "нет" СМИ и Конгрессу США, он спасет мир от катастрофы
14:52"Принципиальные вопросы": Зеленский раскрыл детали переговоров с Орбаном
14:39Орбан попросил Зеленского рассмотреть прекращение огня
14:35WSJ: в НАТО придумали как продолжить поставлять Украине помощь в обход возражений Трампа
14:26"Смелое и благородное решение": Орбан объяснил, зачем приехал в Киев, в сети его похвалили
14:22Аппетиты Киева: Украина пытается получить от Запада 10 млрд долларов на оружие
13:53Песков прокомментировал визит Орбана в Киев
13:38Казахский оппозиционер Садыков умер после покушения в Киеве
13:35Орбан в Киеве, удар по Миргороду, шпиономания, осужденный Гройсман. Главное на Украине на 13:30 2 июля
13:32Uber срочно ищет сотрудниц-украинок из-за тотальной нехватки мужчин
13:24Ржавая бензопила и борьба за литий. Как Милей поссорился с Лулой и о чем он шептался с Шольцем
13:12"Плечом к плечу": Володин рассказал, как Россия и Белоруссия совместно преодолевают все вызовы
13:01Второй раз по краю бездны. О пластах смыслов в продолжении фильма Макса Фадеева о штурме Мариуполя
12:52В Киеве объявили о вероятном закрытии крупнейшего предприятия –всех сотрудников отправили на фронт
12:30Ярослав Нилов: кто он
12:27"Половина украинцев живут за чертой бедности": в Раде признали дефолт
12:15Алаудинов: элитные подразделения ВСУ и наемники переброшены в Харьковскую область
12:15Нидерланды анонсировали поставку Киеву истребителей F-16
Лента новостейМолния