"Плечом к плечу": Володин рассказал, как Россия и Белоруссия совместно преодолевают все вызовы
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с руководством Совета Федерации и Госдумы РФ
Россия и Белоруссия должны быть еще теснее вместе, чтобы преодолевать вызовы, с которыми сегодня сталкиваются две страны. На это указал 2 июля председатель Госдумы Вячеслав Володин, который по поручению российского лидера прибыл в Минск для участия в торжественных мероприятиях по случаю Дня независимости Белоруссии
"Мы должны быть вместе, еще крепче плечом к плечу, чтобы преодолевать вызовы, с которыми столкнулись наши страны", - сказал Володин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Он передал Лукашенко поздравления от имени президента России Владимира Путина с Днем Независимости Белоруссии, а также с 80-летием освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.
"Нам важно эту память хранить. Слова благодарности вам за то, что вы делаете в этом плане. Пока мы будем помнить тех, кто погиб за нашу свободу, за свободу нашей страны, которая родила нас - Советского Союза, за свободу наших государств - Беларуси и России, мы их считаем живыми. Они нас ведут по этой жизни, завещая незримо, хотя их рядом нет", - сказал спикер Госдумы.
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