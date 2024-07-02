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"Плечом к плечу": Володин рассказал, как Россия и Белоруссия совместно преодолевают все вызовы

"Плечом к плечу": Володин рассказал, как Россия и Белоруссия совместно преодолевают все вызовы - 02.07.2024 Украина.ру

"Плечом к плечу": Володин рассказал, как Россия и Белоруссия совместно преодолевают все вызовы

Россия и Белоруссия должны быть еще теснее вместе, чтобы преодолевать вызовы, с которыми сегодня сталкиваются две страны. На это указал 2 июля председатель Госдумы Вячеслав Володин, который по поручению российского лидера прибыл в Минск для участия в торжественных мероприятиях по случаю Дня независимости Белоруссии

2024-07-02T13:12

2024-07-02T13:12

2024-07-02T13:12

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вячеслав володин

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"Мы должны быть вместе, еще крепче плечом к плечу, чтобы преодолевать вызовы, с которыми столкнулись наши страны", - сказал Володин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.Он передал Лукашенко поздравления от имени президента России Владимира Путина с Днем Независимости Белоруссии, а также с 80-летием освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.Подробнее об отношениях РФ и Белоруссии - в материале Боеготовность и синхронизация: Владимир Козин объяснил, что означают ядерные учения России и Белоруссии на сайте Украина.ру.

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новости, белоруссия, россия, минск, вячеслав володин, александр лукашенко, владимир путин, госдума